Loek Hartog neemt deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans

De 24 uur van Le Mans is door inmiddels wel bekende redenen verplaats naar september 2020. Toch vindt de race op 13 en 14 juni gewoon plaats. Nou ja, gewoon; op een virtueel Circuit de La Sarthe gaan professionele coureurs en simracers 24 uur tegen elkaar racen. 30 LMP-teams en 20 GTE-teams met rijders als Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Antonio Giovinazzi. Vier Porsche Fabrieksteams met acht fabrieksrijders en ga zo maar door.

Er bevinden zich dus klinkende namen onder de deelnemers, maar wij worden heel enthousiast van de deelname van Loek Hartog. Voor wie Loek (nog) niet kent; Loek is ondanks zijn 17 jaar al een veelbelovende rijder in de Porsche Mobil1 Supercup. Hij rijdt voor het team van Bas Koeten Racing in een Porsche 991 GT3 en rijdt zich daar al aardig in de picture. Wat wij nu zo leuk vinden is dat Loek daarnaast deel uitmaakt van ons 64-team. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar dit filmpje waarin Loek de 718 Cayman GT4 aan de tand voelt. Geweldig dat hij deelneemt aan de 24 uur.



Loek in actie



In deze virtuele race rijdt Loek voor Dempsey Proton Racing. Ieder team bestaat uit vier rijders, twee professionals en twee simracers. Naast Loek Hartog en Riccardo Pera als pro, rijden Michael Francesconi en Kevin van Dooren als simracers. Uiteraard zijn ze veel aan het trainen. Loek vertelde mij gisteren dat ze de eerste race achter de rug hadden en deze hebben gewonnen!

Ik ga er zeker voor klaar zitten. De race is live te volgen op motorsport.tv, zaterdag 13 juni, vanaf 15.00 uur.

Hier alvast een voorproefje.

GO Loek!!!