Porsche legt productie stil vanwege het coronavirus

Vanaf komende week legt Porsche de productie stil. Om te beginnen voor een periode van twee weken. Met dit besluit reageert de sportwagenfabrikant op de aanzienlijke versnelling van het aantal infecties veroorzaakt door het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen die door de relevante autoriteiten zijn genomen.

Naast de primaire bescherming van het personeel, zorgen knelpunten in wereldwijde toeleveringsketens niet langer voor een ordelijke productie. Tegelijkertijd bereidt Porsche zich met de genomen beslissingen voor op een dalende vraag en het veiligstellen van de financiële situatie. De moederfabriek in Zuffenhausen en de productielocatie in Leipzig zijn vanaf zaterdag 21 maart 2020 gesloten. Deze stappen zijn genomen als onderdeel van een ordelijk proces en in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad.

“Met de genomen maatregelen draagt ​​ons bedrijf bij aan de bescherming van het personeel en verminderen van de kans op verspreiding van het coronavirus. De daadwerkelijke gevolgen zijn nog niet te voorspellen. Voor prognoses is het te vroeg. Het is duidelijk dat 2020 een zeer uitdagend jaar zal worden ”, zegt Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG. ‘We kunnen de pandemie alleen samen overwinnen en door rigoureuze maatregelen te nemen.’ Tegen deze achtergrond vervult Porsche haar ondernemers- en maatschappelijke verantwoordelijkheid en stopt de productie. De situatie wordt continu in de gaten gehouden opnieuw beoordeeld.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur Porsche AG

Naast het stopzetten van de productie, besloot Porsche een aantal intensieve maatregelen te nemen: er is een verbod op zakenreizen, op afstand werken is bijvoorbeeld enorm uitgebreid en vergaderingen zullen nu alleen plaatsvinden via video of telefonische vergadering.

Foto: Porsche AG