Veilingnieuws: bijzondere Porsche 934 goed voor 1,4 miljoen dollar

We zijn inmiddels lekker onderweg in het nieuwe veilingseizoen en zijn inmiddels in Florida aangeland voor het Amelia Island Concours d’Elegance. Een evenement van formaat waar heel wat exclusiefs te bewonderen is. De drie grote veilinghuizen waren aanwezig met goed gevulde veilingcatalogi. En om maar met een bijzondere Porsche in huis te vallen, een 934 waar Gijs van Lennep nog in geracet heeft, leverde 1,4 miljoen dollar op.

Totaal van 31 exemplaren

Bij het Amerikaanse veilinghuis Gooding & Company hebben ze een mooie catalogus samen weten te stellen. Daarin staan een reeks bijzondere Porsches, maar een 934 viel in het bijzonder op. Deze 934 is het eerste productie-exemplaar, van een totaal van 31 exemplaren. Zo’n 934 is dus zeldzaam, goed voor een terugblik op de herkomst van dit model en de opkomst van de turbo Porsches in de autosport.

De jaren ’70 stonden nog in de kinderschoenen maar Porsche’s dominantie in het prototype tijdperk was een feit en dat niet alleen, want een volgend succes was in de maak, het door de fabriek ondersteunde GT race programma. De Porsche 911 vormde de basis van dit programma. En al had de 911 zich reeds in de kijker gereden in de jaren ’60, onder meer in de rallysport, de iconische status van de 911 op de circuits werd in de jaren ’70 vervolmaakt. Met de 911 Carrera RSR 2.8 schreef Porsche menig indrukwekkende overwinning in de geschiedenisboeken van de autosport.

Turbomotoren in de 911

Autosport in dat tijdperk kende weinig grenzen, budgetten waren immens en er werd dus volop geëxperimenteerd. De turbomotoren in de Porsche 917 hadden zich bewezen en het was nu aan de 911 om hetzelfde te doen. We schrijven 1974 en de 911 RSR verschijnt op het toneel met een 500 pk sterk 2.1 liter turboblok. Een succesvolle move en de meest significante prestatie van deze monsterlijke 911 zal menigeen nog herinneren, een tweede plaats in de 24 uur van Le Mans in 1974 met Herbert Müller en racelegende van eigen bodem Gijs van Lennep.

Het succes met deze RSR Turbo was de opmaat naar twee nieuwe Porsches met turbotechniek voor het circuit, de 934 en 935. De Porsche 934 is gebaseerd op de 930 Turbo en werd door Porsche’s motorsportafdeling in Werk I gebouwd. De auto heeft niet het monsterlijk uiterlijk van de RSR Turbo, maar onderscheidde zich wat looks betreft met name door de bredere voor- en achterschermen van de 930. Andere uiterlijke verschillen zijn de voorbumper met grotere openingen en BBS wielen met centrale wielmoer. Wat gewicht betreft kon er niet veel gewonnen worden, het gewicht van de 930 lag al dichtbij het laagste toegestane gewicht volgens FIA regulering. Porsche kon zodoende slechts 20 kg winnen. Maar met een 485 pk sterk turboblok, spektakel verzekerd.

Chassis 0151

Gooding & Company veilde in Florida chassis 0151. In de kleur Indischrot werd in Weissach dit chassis aan de pers gepresenteerd. Het is de eerste 934 die van de band rolde en voordat 0151 aan een carrière in de autosport begon was er eerst tijd om de pers kennis te laten maken met het nieuwe racewapen. Maar daarna stond voor 0151 het Europese GT en het Duitse DRM kampioenschap op de kalender.

De eerste eigenaar was Jürgen Kannacher van Kannacher GT Racing in het Duitse Krefeld. Kannacher vond zijn weg naar de autosport begin jaren ’70 na een carrière als Porsche onderdelenleverancier. De Duitser zag dat er vele getalenteerde coureurs deel wilden nemen in het DRM en de DRP series, maar niet de middelen hadden om een eigen auto aan te schaffen. Kannacher sprong hierop in door auto’s te verhuren en de coureurs technische ondersteuning te bieden. Na eerst met 3.0 RSR’s deel te hebben genomen aan het seizoen van 1975, ging Kannacher met zijn nieuwe 934 van start in het Duitse DRM en Europese GT kampioenschap.

Gijs van Lennep

Bij zijn eerste race met 0151, op het circuit van Zolder, scoorde Kannacher een derde plaats. Winnaar van het Europese GT kampioenschap in 1975, met de Egon Evertz Porsche RSR, Hartwig Bertrams, stuurde 0151 een maand later naar een negende plaats overall in de 300 km op de Nürburgring. Maar een van de mooiste resultaten was een vijfde plaats overall door Bertrams en Gijs van Lennep in de 1000 km op de Nürburgring. Nog enkele podiumplaatsen en top tien noteringen werden er in 1976 aan het palmares van de 934 toegevoegd voordat de Porsche naar een nieuwe eigenaar ging.

Kremer Racing

In 1977 kwam 0151 in het bezit van het fameuze Kremer Racing. En ook dit jaar werden er weer podiumplaatsen gescoord. Na dit seizoen ging de Porsche een tijdje de mottenballen in, om in 1979 weer op het circuit te verschijnen. De 24 uur van Le Mans is het laatste grote evenement waar de 934 aan deelneemt voordat de Porsche in handen komt van enkele Porsche verzamelaars. Anny-Charlotte Verney, René Metge en Patrick Bardinon sturen 0151 naar een derde plaats in hun raceklasse en eindigen negentiende overall.

De hoogtepunten op het palmares van chassis 0151;

Zolder Bergischer Löwe, March 1976, Kannacher, No. 319 (3rd Overall)

Nürburgring 300 Km, April 1976, Bertrams, No. 56 (9th Overall)

DRM Hockenheim, April 1976, Kannacher, No. 936 (3rd Overall)

Flugplatzrennen Sylt, April 1976, Kannacher, No. 103 (6th in Heat 1, 8th in Heat 2)

DRM Nürburgring Eifelrennen, May 1976, Kannacher, No. 8 (DNF)

DRM Flugplatzrennen Mainz-Finthen, May 1976, Kannacher, No. 19 (14th Overall)

Nürburgring 1000 Km, May 1976, Van Lennep/Bertrams, No. 3 (5th Overall)

European GT Championship Zeltweg, June 1976, Bertrams (3rd Overall)

DRM Hockenheim Rhein-Pokal-Rennen, June 1976, Bertrams, No. 10 (5th Overall)

European GT Championship Norisring, June 1976, Bertrams, No. 9 (DNF)

DRM Norisring, June 1976, Bertrams, No. 9 (DNF)

DRM Flugplatzrennen Diepholz, July 1976, Bertrams, No. 6 (6th Overall)

DRM Nürburgring Rheinland-Pfalz Preis, August 1976, Bertrams, No. 5 (3rd Overall)

DRM Kassel-Calden, August 1976, Stocks, No. 17 (6th Overall)

DRM Hockenheim Preis der Nationen, August 1976, Bertrams, No. 107 (3rd Overall)

ADAC Flugplatzrennen Sylt, April 1977, Winter (3rd Overall)

Flugplatzrennen Diepholz, May 1977, Winter (3rd Overall)

Flugplatzrennen Diepholz, July 1977, Winter, No. 266 (2nd Overall)

Flugplatzrennen Mainz-Finthen, August 1977, Winter (2nd Overall)

Flugplatzrennen Kassel-Calden, August 1977, Winter, No. 123 (2nd Overall)

Flugplatzrennen Ulm-Mengen, September 1977, Winter

Joisten Trophy Zolder, October 1977, Winter, No. 35 (3rd Overall)

Rheintal Hockenheim, November 1977, Winter (3rd Overall)

24 Hours of Le Mans, June 1979, Verney/Bardinon/Metge, No. 84 (3rd in Class, 19th Overall)

Bijna 1,4 miljoen dollar

Afgelopen vrijdag ging de Porsche onder de hamer in een goedgevuld Omni Amelia Island Plantation Resort in Florida. Veilingmeester Charlie Ross zwaaide op zijn gebruikelijke entertainende manier de veilinghamer en wist menig auto, waaronder dus deze Porsche, goed aan de man te brengen. Bij ruim 1,2 miljoen dollar viel de hamer en met toeslagen erbij komt dat op bijna 1,4 miljoen. Keurig op waarde geschat, want de estimate lag tussen 1,25 en 1,6 miljoen dollar. Meer veilingnieuws binnenkort, met alle Porsches die bij de veilingen van Gooding & Company, Bonhams en RM Sotheby’s onder de hamer gingen.



Foto’s: All images copyright and courtesy of Gooding & Company Photos by Josh Hway