Nieuw! De absolute top of the range; de nieuwe Porsche 911 Turbo S.

Porsche presenteert de nieuwe generatie 911 Turbo S; sensationele kracht, rijdynamiek en comfort. De nieuwe top of te range 911 wordt direct geïntroduceerd als een Coupé en Cabriolet. Het hart; een nieuwe 3,8-liter boxermotor met twee VTG-turbocompressoren, die 650 pk (478 kW) levert. Maar liefst 70 pk (51 kW) meer dan zijn voorganger. Het maximale koppel is nu 800 newton meter (een toename van 50 Nm). De Turbo-specifieke 8-traps PDK rondt de sprint van nul naar 100 km / u in 2,7 seconden af. De topsnelheid blijft onveranderd op 330 km / u.

Ook het uiterlijk is danig aangepakt. De 911 Turbo S is 45 millimeter breder aan de voorzijde (1.840 mm) en 20 mm aan de achterzijde (1.900 mm). Gewijzigde spoorbreedte, verder ontwikkelde aerodynamica en verschillende bandenmaten voor/achter dragen bij aan zijn wendbaarheid en sportiviteit: de spoorbreedte is voor vergroot met 42 mm en achter met 10 mm.

Uiteraard is er voor het vlaggenschip een grotere achterspoiler ontworpen voor nog meer downforce. Voor zijn banden in de maat 255/35 20 toegepast, achter 315/30 21. Het Porsche Active Suspension Management (PASM) sportchassis dat 10 mm is verlaagd en het sportuitlaatsysteem met verstelbare kleppen dat een onderscheidend geluid garandeert onderstrepen de sportieve inborst van de vierwiel aangedreven de 911 Turbo S.

Het interieur is eersteklas met een sportieve afwerking. De standaarduitrustingslijst omvat een volledig lederen interieur en carbonafwerking in combinatie met lichtzilveraccenten. De in 18 richtingen verstelbare sportstoelen zijn voorzien van stiksels die een eerbetoon zijn aan de eerste 911 Turbo (type 930). Hoogwaardige grafische elementen en logo’s in het instrumentenpaneel maken de karakteristieke Turbo S-functies af. Het middelste scherm van de PCM is 10,9 inch en kan snel en zonder afleiding worden bediend dankzij de nieuwe lay-out. Andere standaard zaken zijn het GT-sportstuurwiel, het Sport Chrono-pakket met de nieuw geïntegreerde Porsche Track Precision-app en het BOSE® Surround Sound-systeem.

De nieuwe Porsche Turbo S is er als coupé vanaf € 279.000 en als Cabriolet vanaf 294.100. Vanaf mei te zien bij je Porsche Centrum.