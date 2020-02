Porsche Macan Turbo rijtest

Het succesnummer

Al vanaf de introductie in 2014 is de Porsche Macan een succesnummer. In Nederland zijn er tot nu toe 2.197 exemplaren geleverd. Wereldwijd is de Macan samen met de Cayenne de verkooptopper van Porsche. Ondanks dit succes heeft de Macan in 2018 een opfrisbeurt gehad; verbeterde multimedia, LED-koplampen, scherper rijgedrag, maar Macan’s vanaf deze opfrisbeurt zijn vooral aan de achterkant herkenbaar door de over de gehele breedte lopende lichtbalk.

Nieuw topmodel

De Macan, Macan S en Macan GTS (begin 2018 heeft Porsche de productie van de Macan diesel gestopt) hebben er een nieuw topmodel bijgekregen. De Macan Turbo. Pon Porsche import had voor 64 een nieuwe turbo klaar staan in de trendy kleur krijtwit, en dat staat de Macan bijzonder goed vind ik. Maar oordeel vooral zelf.

Nieuwe motor

De 3.6 liter V6 van zijn voorganger is in de nieuwe Macan turbo vervangen door de compacte 2,9 liter V6 biturbo die we ook kennen van de Cayenne en Panamera. 440 pk (40 pk meer) en 550Nm zorgen voor sportwagenprestaties. Wat denk je van een acceleratie van 0-100 km/u in 4,3 s (met Sport Chrono Package) en een topsnelheid van 270 km/u? In een SUV mensen!

Zoals helaas gewoon tegenwoordig zie je niets van het blok

Theorie versus praktijk

Heel mooi dergelijke cijfers op papier, maar wat doet dat in de praktijk? Ik kan kort wezen. Alles wat je er van mag verwachten. Je kunt heel rustig en in alle comfort kilometers maken in de nieuwe Turbo. Rechtdoor loopt zij als op rails, ongeacht de snelheid die je rijdt. Je kunt er ook voor kiezen om de rijstand in Sport Plus te zetten en een bochtige weg aan te vallen. Dat ga je winnen. Gas los voor een bocht en de automaat schakelt een of meer verzetten terug. Flipperen kan, maar het hoeft eigenlijk niet. De wegligging is geweldig evenals de reacties op het stuurwiel en de feedback. Ook dit zijn sportwagenprestaties. Maar de Macan heeft in zijn segment altijd aan de top gestaan voor wat betreft rijeigenschappen.

Hoe meer bochten, hoe beter







Iedere kilometer is genieten











Van alle gemakken voorzien

Los van het feit dat deze auto geweldig rijdt, is zij ook van alle gemakken voorzien, er zit dan ook voor een bedrag van € 34.300 aan opties op. File-assistent, Sport Chrono Package, luchtvering, parkeerhulp, verkeersbordherkenning en veel comfortverhogende opties, mijn favoriet; stuurwielverwarming. Tja, daar word ik nou eenmaal blij van.







Dit is wel vreemd. De verkeersbordherkenning dekt gedeeltelijk de oliedrukwaarde af

Nog niet het gladde paneel met aanraakknoppen



Prijzen

Met al die opties loopt de prijs wel op tot een aanzienlijke € 171.497. Maar dan heb je het topmodel met alles erop en er aan. De Macan Turbo is leverbaar vanaf € 137.200. En er zijn ook nog de “minder gemotoriseerde” uitvoeringen, die ook niet te versmaden zijn. Macan vanaf € 88.800.

Hieronder nog wat plaatjes

Gewoon omdat ik de Macan zo mooi vind. De foto’s ook trouwens. Frans Blok, heel erg bedankt voor het belangeloos maken van de schitterende foto’s.

Foto’s Frans Blok, Robin Groenendijk