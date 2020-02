Porsche 718 Cayman GT4 rijtest

Als Porsche de letters GT in combinatie met een cijfer op een auto plakt, dan weet je dat er iets bijzonders staat. Soms imponerend, soms minder geschikt voor de openbare weg, maar altijd speciaal.

64 kreeg van Pon Porsche import een nieuwe Cayman GT4 ter beschikking voor een uitgebreide rijtest. Zo stond ik dus op een druilerige vrijdagmiddag in Leusden tegenover een Indisch rood exemplaar. Wat een schoonheid, maar wel een stoere schoonheid; laag, spoilerlip vlak boven de grond, forse spoiler achterop en natuurlijk die kleur. Na de belofte dat ik haar net zo gaaf terug zal brengen als ze er nu bij staat, krijg ik de sleutel in mijn handen gedrukt en veel rijplezier wenst. Ik heb zo het idee dat dat wel gaat lukken.

Zitpositie

Portier open en dan maar laten vallen in de kuipstoel. Op de normale manier instappen gaat echt niet lukken. Het zit fantastisch, of zitten, het voelt meer of je “vastzit” aan deze auto, een onderdeel wordt zeg maar. Mocht je in de gelukkige omstandigheden zijn dat je een Cayman GT4 kunt aanschaffen, vink dan de optie volledige kuipstoelen aan. Het zit niet alleen als gegoten, ze zijn ook zeer fraai met alcantara, leer en carbon. Dus goed gezeten in de stoel, rechterhand op het alcantarastuurwiel en met linkerhand de contactsleutel omdraaien…..

De verkeersdrukte in

De motor slaat aan met een korte blaf en rustig rijd ik het terrein van Pon af. Op de snelweg aansluiten in de vrijdagmiddagdrukte, soms stilstaan, soms treintje rijden. En dat gaat best makkelijk in deze GT4. Ik had een hele sportieve, maar ook oncomfortabele auto verwacht, en dat is zeker niet het geval. De koppeling is niet heel zwaar, en de auto kan goed op zijn stationaire toerental rollen en pakt gelijk op als je het gaspedaal maar iets intrapt. Dit zonder stoten of bokken. Het start-stopsysteem heb ik uitgeschakeld. Ik word daar sowieso niet zo blij van in een file, maar bij een sportwagen vind ik het een lachertje. Ja, ik weet het, wettelijke normen en zo. Gelukkig zit er een aan-uitschakelknop op de middentunnel. Het verkeer blijft druk, dus rijd ik met de stroom mee. Even wat ruimte en beetje gas er op, terugschakelen is absoluut niet nodig, en ook in de zesde gang is de versnelling erg goed. Sterk punt van de ze GT4 met de sportieve inslag; wat laat de auto zich makkelijk rijden.

De andere GT4

Zelfs als je bijna twee meter bent

vind je een goede zitpositie laat Loek zien

De volgende ochtend ga ik met onze fotograaf Paul Ammerlaan richting Duitsland, waar we een afspraak hebben met onze vlogger Loek Hartog. Loek is een coureur in de Porsche Carrera Cup Benelux en rijdt voor Bas Koeten Racing. Voor 64 voelt hij auto’s aan de tand. Vandaag is de GT4 aan de beurt; op het circuit. Dit zal worden vastgelegd door Paul. Al de rit daar naar toe laat de GT4 haar andere kant zien. Bij hogere toerentallen laat de boxer zich horen, heerlijk. Korte schakelwegen met een duidelijke “klak”. Op veel binnenwegen bij onze Oosterburen geldt een maximum snelheid van 100 km/u. De weg die wij rijden kent een aantal mooie bochten en ondanks de winterbanden en een vochtig wegdek volgt de GT4 strak de gekozen richting, ook bij iets hogere snelheden. De reactie op stuurbewegingen is snel. De feedback van de voorkant wordt goed doorgeven. Deze vooras is dan ook afkomstig van de 991 GT3. Tel hierbij het geluid van de boxer die zich bij hogere toerentallen laat horen en de korte schakelwegen met een duidelijke “klak” als je een gang kiest. Dit lijkt wel een andere auto mensen. Een straat-of circuitracer. Loek zal hierover ongetwijfeld meer vertellen.

Wat is er gewijzigd aan de basis Cayman?

Porsche heeft natuurlijk niet alleen een dikke 4.0 boxermotor in een Cayman gehangen, maar de toch al niet kinderachtige basis nog even aangepakt:

De vooras is afkomstig van de 991 GT3

De GT4 staat 30 mm lager

Vaste spoiler en diffuser

50% meer downforce

Handgeschakelde bak met 6 versnellingen

Omgekeerde Bilstein schokdempers op achteras.

Cayman S en 718 Cayman GT4

Prestaties

De atmosferische 6-cilinder 4.0 liter motor levert 420 pk en heeft een maximumkoppel van 420 Nm tussen de 5.000 en 6.800 tpm. Binnen 4,4 s accelereert ze van 0-100 en de topsnelheid ligt iets boven de 300 km/u. Laat echter niet alleen de cijfers in dit geval spreken. De manier waarop de GT4 het doet is gewoonweg geweldig, leuk. Dat spreekt veel meer.

Zeer veel opties

De basisprijs voor de 718 Cayman GT4 bedraagt € 149.831. Voor dat bedrag krijg je dus een makkelijk rijdende, redelijk comfortabele coupé voor alledag, en een straat-circuitracer in één.

“Onze” GT4 had een flinke lijst aan opties zoals de al genoemde volledige kuipstoelen, keramische remmen, Clubsportpakket, stuurwielkrans met 12-uurmarkering, Led-koplampen PDLS Plus, Bose Surround Sound System, Navigatie en nog meer dingen waar je hebberig van wordt.

Eindplaatje: € 189.456.00 incl BTW en BPM

De GT4 is een auto voor liefhebbers, een auto die je koopt met je hart. De prijs is dan meestal ondergeschikt.

Foto’s; Paul Ammerlaan, Alain Feld, Robin Groenendijk