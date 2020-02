64-voorjaarsrit 2020

“Tussen Maas en Waal”

Na een goed ontvangen eerste Vierenzestig najaarsrit, heeft het enthousiaste team van Vierenzestig opnieuw een leuke tourrit voor haar lezers uitgezet.

De “Tussen Maas en Waal” voorjaarsrit zal net na de winterstop (m.b.t. de overgangsregeling oldtimers), op zondag 8 maart aanstaande gereden worden.

Opnieuw heeft het team van 64 een route door het mooie Nederlandse landschap voor je uitgezet in het “bol-pijl systeem”. Hierdoor hebben de passagiers ook een leuke bezigheid onderweg maar ook volop de tijd om samen met de chauffeur van het mooie landschap en rij indrukken te genieten. Dus wees gerust, ook voor de onervaren deelnemers zal de route prima te volgen zijn. Omdat wij na afloop van de najaarsrit hele leuke reacties hebben ontvangen, maar ook opmerkingen als ‘het had van mij nog wel wat langer mogen duren’, hebben wij ervoor gekozen om na de lunch een tweede deel uit te zetten.

De Vierenzestig voorjaarsrit wordt op zondag 8 maart georganiseerd en de inschrijving is nu geopend. Maar wacht niet te lang met inschrijven. Het maximum aantal equipes is 50 Porsches omdat de startlocatie maximaal 100 personen kan ontvangen. Dus hou daar rekening mee; vol is echt VOL.

10.30 uur Ontvangst bij Porsche Centrum Rotterdam

10.45 – 11.00 uur Aanvang 1e deel van de tourrit

13.00 – 13.30 uur Aankomst bij lunchlocatie

14.30 – 15.00 uur Aanvang 2e deel van de tourrit

16.00 – 16.30 uur Aankomst bij eindlocatie (niet dezelfde als de startlocatie)

Op de ontvangstlocatie, Porsche Centrum Rotterdam, ontvang je bij binnenkomst het routeboek en kan je, onder het genot van een kop koffie of thee en een versnapering, met andere Porsche liefhebbers en deelnemers kennis maken. Maar natuurlijk kan je ook even rond kijken naar het geweldig aanbod van PCR. Er zijn ook diverse schrijvers en fotografen van Vierenzestig aanwezig voor vragen en/of gewoon een leuk gesprek. Na de kennismaking, koffie en wat lekkers vertrekken wij voor een rit van circa 2,5 uur rijden.

Lunch

Bij de tussenstop (met eigen parkeergelegenheid), op een op het thema ‘Tussen Maas en Waal’ gerichte prachtige lunchlocatie, zal ons een uitstekende lunch geserveerd worden. Na deze heerlijke lunch vangt het tweede gedeelte van de tourrit aan.

Op de eindlocatie kan je onder het genot van een kop koffie of thee gezellig blijven napraten of huiswaarts keren.

Kosten

Omdat de rit langer is geworden en omdat wij dit keer van een externe lunchlocatie afhankelijk zijn, waren wij genoodzaakt om het bedrag voor deelname iets te verhogen ten opzichte van de najaarsrit. De deelname bedraagt nu € 64,00 euro per equipe (auto + bestuurder + passagier) en voor iedere extra passagier € 27,50 euro. Heb je geen bijrijder of passagiers? Dan betaal je 44,50 euro voor deelname.

Voor dit bedrag ontvang je bij ontvangst een broodje + koffie/thee met een versnapering en een verrassing met het routeboek. Bij de tussenstop een werkelijk uitstekende lunch met koffie, thee, vers appel-perensap, melk en water met munt en citroen.

En tenslotte op het eindpunt een lekker kop koffie/thee.

Neem eens je partner mee

Weet je trouwens dat een rit als deze de uitgelezen mogelijkheid is om je partner iets van jouw Porsche liefde mee te geven? “Ik dacht dat het alleen maar hard rijden was” of “Het zijn eigenlijk best wel leuke mensen die ik gesproken heb” of “Ik ga volgende keer weer graag mee”. Dit zijn enige waargebeurde opmerkingen die ons ter ore kwamen.

De ingeschreven deelnemers ontvangen in de week voorafgaand aan het evenement nog een email met daarin o.a. de adressen.

Wij hopen dat wij jullie op zondag 8 maart mogen begroeten.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met info@vierenzestig.nl of met sylvia@vierenzestig.nl

Hartelijke groet team van Vierenzestig

Wij willen je erop wijzen dat alle bij inschrijving verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld wordt en dat deze alleen gebruikt wordt met betrekking tot dit 64-evenement. Persoonlijke gegevens zullen geenszins met andere partijen gedeeld worden.

Hier kunt u vanaf nu zich inschrijven

Reglement https://www.vierenzestig.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-64-Reglement-Tourritten-1.pdf

Inschrijfformulier (link)

