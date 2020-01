Porsche met perfecte uitgangspositie in Daytona

Dit weekeinde vindt met de 58e editie van de Rolex 24 At Daytona de eerste grote internationale sportwagenrace van het nieuwe jaar plaats.

Het is precies een halve eeuw geleden dat Porsche er won met de 917 in Gulf-kleuren. Tegenwoordig moet Porsche het van de GT-klasses hebben, maar daar is de uitgangspositie bijzonder goed. Bovendien is er een Nederlander met een 911 actief: Jeroen Bleekemolen start voor Black Swan Racing en kende al een turbulente start van de raceweek.

Natuurlijk, zeker vanuit Europees perspectief is de 24 Uur van Le Mans nog bekender, en heeft wellicht nog wat meer prestige. Maar ook de 24-uursrace van Daytona Beach in Florida mag er zijn, met een roemrijke historie waarin Porsche al in 1968, dus twee jaar eerder dan in Le Mans, zijn eerste algehele zege bij een 24-uursrace behaalde. In totaal won Porsche er 20 keer, met de 907, 917, Carrera RSR, 935, 962 en zelfs een keer met de 911.

In 2003 wisten Michael Schrom, Kevin Buckler, Jörg Bergmeister en Timo Bernhard (vlnr) met hun 911 alle prototypes te verslaan. (Foto: Porsche AG)

Dat was in 2003, het eerste jaar van de toen nieuwe Daytona Prototypes (vanwege hun foeilelijke vormgeving ook wel ‘prototurtles’ genoemd), toen de 911 GT3 RS van The Racer’s Group met teameigenaar Kevin Buckler, Michael Schrom en fabrieksrijders Timo Bernhard en Jörg Bergmeister een stuk betrouwbaarder bleek dan die prototypes met al hun kinderziekten. In 2009 en 2010 waren er nog overwinningen voor een Riley-prototype met Porsche-motor, nota bene een blok dat zijn oorsprong vond in de Cayenne en niet stuk te krijgen was, bij een lange-afstandsrace natuurlijk een goede karaktereigenschap!

In 2009 (foto) en 2010 won een Daytona Prototype met een motor uit de Cayenne. (Foto: Porsche AG)

Titelverdediger in GTLM

Vorig jaar won Porsche in de GTLM-klasse van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship met de 911 RSR alle kampioenstitels. Dit jaar debuteert de op vele punten verbeterde 2019-versie van de 911 RSR, die we sinds september van het afgelopen jaar al in actie zagen in het FIA WEC. Daar was de auto al goed voor twee overwinningen en meerdere podiumplaatsen. Ook voor de Noord-Amerikaanse campagne, waarin opnieuw het team CORE Autosport van Jon Bennett de inzet van de beide fabrieks-Porsches voor zijn rekening neemt, zijn de verwachtingen hooggespannen.

De vernieuwde 911 RSR maakt dit weekeinde in Daytona zijn Noord-Amerikaanse racedebuut. (Foto: Porsche AG)

In de GTLM-klasse, voorbehouden aan fabrieksteams, neemt Porsche het op tegen de concurrentie van BMW, dat zich na het stopzetten van de deelname aan het FIA WEC volledig op de IMSA-serie richt, en Corvette, dat dit jaar met de nieuwe C8 voor het eerst een auto met middenmotor inzet. In Daytona is er bovendien nog een Ferrari bij voor het team Risi Competizione, maar die rijdt niet het hele seizoen. De Porsche met het startnummer 911 heeft de Brit Nick Tandy en de Fransman Fred Makowiecki als bezetting voor het volledige seizoen, in Daytona extra ondersteund door de Australiër Matt Campbell. In de Porsche met het startnummer 912 verdedigen de Belg Laurens Vanthoor en de Nieuw-Zeelander Earl Bamber hun titel, in Daytona bijgestaan door de Fransman Mathieu Jaminet.

De zes Porsche-fabrieksrijders voor de GTLM-klasse in Daytona, vlnr Vanthoor, Bamber, Jaminet, Tandy, Makowiecki en Campbell. (Foto: Porsche AG)

De uitgangspositie is uitstekend, want in de kwalificatietraining op donderdag reed Nick Tandy met een nieuw trainingsrecord de snelste tijd in de klasse in Daytona en behaalde daarmee in de 911-Porsche de pole-position. Hij wisselde een aantal malen van positie met Laurens Vanthoor in de 912-Porsche, maar uiteindelijk was het de Brit die bovenaan eindigde. Vanthoor kwalificeerde zich als tweede en zorgde daarmee voor een ‘clean sweep’ van de eerste startrij in de klasse voor Porsche in Daytona.

Nick Tandy behaalde in de Porsche met het startnummer 911 de pole-position. (Foto: Porsche AG)

Drie Porsches in GTD

Naast het fabrieksgeweld is er ook de GTD-klasse, waarin privéteams met wat ondersteuning van de fabriek in actie komen met auto’s volgens de wereldwijd geldende GT3-specificatie. Deze klasse is met 18 auto’s in Daytona getalsmatig de grootste, naast Porsche zijn hier ook Lamborghini (de afgelopen twee jaar klassewinnaar in Daytona), Audi, BMW, Lexus, Mercedes en Acura/Honda elk met één of meerdere auto’s vertegenwoordigd. In totaal drie teams zetten elk een Porsche 911 GT3 in, waarbij er ook hier sprake is van de perfecte uitgangspositie, want de Canadees Zach Robichon reed met de 911 van het team Pfaff Motorsports de snelste kwalificatietijd en behaalde daarmee de pole-position. In de race vormt Robichon in de Porsche met het startnummer 9 een team met de Noorse fabrieksrijder Dennis Olsen, de Franse fabrieksrijder Patrick Pilet en de Duitser Lars Kern, die in het dagelijks leven testrijder voor de fabriek is en ondermeer al vele records op de Nordschleife op zijn naam heeft staan.

Ook in de GTD-klasse staat er een Porsche op pole-position, de 911 GT3 R van het team Pfaff Motorsports. (Foto: Porsche AG)

De tweede Porsche in de GTD-klasse is die van Wright Motorsports met het startnummer 16 en rijders Ryan Hardwick, Patrick Long, Anthony Imperato en Klaus Bachler. Daarbij wordt Long als altijd door de fabriek uitgeleend. Het team Black Swan Racing tenslotte completeert het Porsche-trio in de GTD-klasse. Hier rijden teameigenaar Tim Pappas, fabrieksrijder Sven Müller, de jonge Amerikaan Trenton Estep en onze landgenoot Jeroen Bleekemolen in de auto met het nummer 54. Bijna had Black Swan overigens niet gereden: al in de eerste training reed Estep op een vochtige baan hard de muur in, waarbij het volledige chassis krom raakte. Uiteindelijk had het Wright-team een reserveauto beschikbaar, die in een lange nacht door Black Swan werd omgebouwd. Daarmee kan het team uiteindelijk toch van start gaan.

De Black Swan Racing-Porsche, die kort na het maken van deze foto in de vrije training zwaar crashte. (Foto: Porsche AG)

Goed begin Jeroen Bleekemolen

“Geweldig wat die jongens hebben gedaan”, zegt Jeroen Bleekemolen vanuit Daytona. “Ze hebben echt de hele nacht gewerkt om alle onderdelen over te zetten, zoals het reglement voorschrijft. Natuurlijk geen ideale start, maar je wilt er in deze race gewoon bij zijn.” Zelf kende Bleekemolen wel een goed begin van het raceweekeinde, want op vrijdag behoorde hij tot het winnende team van de vier-uursrace van de IMSA Michelin Pilot Challenge, de serie voor GT4- en TCR-auto’s. “Ik race hier al tien jaar, maar dit was mijn eerste overwinning in Daytona”, zei Bleekemolen, die uitkwam met een Mercedes-AMG GT4 van het team Riley Motorsports. “Het was niet de 24-uursrace, maar hopelijk kunnen we dit succes later dit weekeinde herhalen.”

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat er in Daytona voor het eerst een Porsche in Gulf-kleuren aan de start stond in een 24-uursrace. Het Britse team JW Automotive Engineering zette in 1970 in opdracht van de fabriek twee 917’s in de beroemde lichtblauwe en oranje kleuren in. En met succes: het Fins/Mexicaanse duo Leo Kinnunen/Pedro Rodriguez won met de 917 met overmacht, in de nacht gedurende één stint bijgestaan door de Brit Brian Redman. Die eindigde zelf in de andere 917 van het team, samen met de Zwitser Jo Siffert, als tweede. Overigens wel op ruime achterstand, omdat het duo twee keer veel tijd verloor door lekke banden en daardoor ontstane schade. De 1-2 voor de Gulf-Porsches in Daytona was het begin van een succesvolle campagne die twee seizoenen zou duren.

In 1970 kwam de Porsche 917 in Daytona voor het eerst in Gulf-kleuren in actie en won direct. (Foto: Porsche AG)

De Rolex 24 At Daytona start vandaag (zaterdag) om 13.40 uur lokale tijd (19.40 uur in Nederland) en eindigt normaal gesproken morgen op hetzelfde tijdstip. De race is integraal live te volgen via imsa.tv, behalve in landen waar de rechten verkocht zijn, zoals in de VS.