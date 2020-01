’s Werelds eerste Porsche Twin Turbo GT3RS

@edmond_mondi ofwel Edmond Barseghian Entrepreneur by day, racecar driver by night.

Edmond schreef het volgende over zijn unieke 1000 pk sterke GT3RS TT en maakte deze video.

Mijn Twin Turbo GT3RS waar meer dan een jaar aan gewerkt is. Ik kan niet blijer zijn met het eindproduct. Ik ben iedereen die deel uitmaakt van dit project ontzettend dankbaar! Van het maffe ontwerp, uit de hand van niemand minder dan de legende zelf @rocketbyz – de kunstenaar achter @rebellion racing, @gintani, die het twin turbo project omarmde, daar waar anderen dit niet wilden, @mfr_engineering die met de meest waanzinnige ogende en functionele aerokit kwam die ik ooit heb gezien en tenslotte @evokecustoms die dag en nacht hebben doorgewerkt om de wrap net op tijd voor de video-shoot aan te brengen. Jullie zijn allemaal kanjers en zonder al jullie hulp zou dit project niet mogelijk zijn geweest. Pioniers in de industrie. DANK JE. #porschemoment.

De originele tekst vind je onder deze video.

My Twin Turbo GT3RS that’s been in the making for over a year. I couldn’t be happier with the final product! I’m truly grateful for everyone who has been a part of this project! . From the wicked design created by none other than the legend himself @rocketbyz – the artist behind the @rebellion_racing livery. . To @gintani who took on the twin turbo project when others weren’t willing to do so. . To @mfr_engineering who came out with the most insane looking and functional aero kit I’ve ever seen! . And finally @evokecustoms who worked day and night to get the wrap installed just in time for the video shoot. . You guys are all rockstars and this project wouldn’t have been possible without all of your help. Pioneers in the industry! THANK YOU! #porschemoment