Recordbedrag voor Porsche 914 in Scottsdale

De Porsche 914 heeft nimmer de iconische status van de 911 bereikt, maar gisteren schudde het onderdeurtje in het Porsche gamma dat even van zich af. De honneurs gaan naar een 914/6 GT. Een race uitvoering van de 914 stond in de schijnwerpers en die zijn zeldzaam. Deze 914 had ook nog eens een mooi palmares om mee te pronken.



Het finale bod recordbedrag

De Scottsdale Fashion Square was the place to be en Gooding & Company veilde de Porsche. Veilingmeester was de als altijd bevlogen Charlie Ross. Het bieden begon bij 500 duizend dollar en ging vlotjes richting 750 duizend. Het leek uiteindelijk te stokken op 875 duizend dollar tot het finale bod kwam van 900 duizend dollar. Met alle toeslagen komt dat op 995 duizend dollar. Een recordbedrag voor een Porsche 914.



Zeldzaamheid en race historie doorslaggevend

Aanvankelijk had ik zo mijn twijfels of we überhaupt in de buurt van de estimate – 1 tot 1,3 miljoen dollar – zouden komen, maar niets bleek minder waar. Zeldzaamheid en race historie, waaronder de 24 uur van Daytona, gaven ongetwijfeld de doorslag.

Meer resultaten van de veilingen in Scottsdale volgen binnenkort.