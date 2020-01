Interclassics 2020 en Porsche

Interclassics 2020

Vorige week donderdag was het moment waar heel veel autoliefhebbers naar uit hebben gekeken. De deuren van Interclassics 2020 in het MECC in Maastricht gingen open. Vier dagen een feest voor de liefhebbers. Natuurlijk is dit geen feestje voor Porsche alleen. Er staan bolides van alle merken, Porsche is wel het meest vertegenwoordig volgens mij.

64-collega René de Boer was daar donderdag, dus de openingsdag, en het is mooi om te zien dat er weer veel belangstelling was. Naast bovenstaand plaatje en de omslagfoto, heeft René ook veel Porsches vastgelegd. Geniet van de plaatjes.

Zelf was ik vrijdag van de partij. Ik heb weer genoten van al het moois en mij soms ook verbaasd over de prijzen die men voor sommige auto’s durft te vragen, al heb ik wel het gevoel dat de prijzen nog dalende zijn? Veel, heel veel Porsches! Ik kan me voorstellen dat het voor niet Porsche-liefhebbers misschien te veel is. Voor mij niet hoor. Alle soorten en prijzen. Ik keek mijn ogen uit. De goedkoopste die ik zag was een zilvergrijze 924, die voor € 7.600 werd verkocht toen ik er omheen liep. Ik heb wat Porsches voor je op de foto gezet:

Zondag was Diederik Lieftink, een van onze fotografen op Interclassics. Als je nu de foto’s van al die Porsches al zat bent, heb ik slecht nieuws voor je. Diederik schat dat hij zo’n 4/5 deel van de aanwezige Porsches, op de foto heeft gezet. De foto’s voorzien van het 64-logo zijn allemaal door Diederik gemaakt. Tja, verschil moet er wezen. Hij is niet voor niets fotograaf bij 64.

Volgens mij is het bij een evenement als Interclassics sowieso dat de beelden moeten spreken. Dus hier volgt een collectie van Diederik’s foto’s.

Misschien wekt dit artikel de indruk dat het niet de moeite waard is om Interclassics te bezoeken als je geen Porsche-liefhebber bent, maar dat is absoluut niet het geval. Houd je van young timers en klassiekers dan zal je het zeker naar je zin hebben. Moet je wel geduld hebben tot januari 2021.