Nieuwe Boxster en Cayman GTS, 718 GTS 4.0; twee cilinders meer.

Van vier naar zes cilinders

De huidige 718 GTS modellen zijn met de prestaties van hun 2,5 liter viercilinder blok geen kleine jongens, maar zeg nou zelf, een upgrade naar een 4.0 liter, atmosferische zescilinder (hetzelfde blok als in de 718 Spyder en Cayman GT4) dat juichen we toch van harte toe?

Dat het vermogen met 400 PK zo’n 35 PK meer is dan bij de vorige GTS, en de prestaties nog beter zijn (0-100 in 4,5 s., top 293 km/u) is natuurlijk mooi. Maar het geluid van een zescilinder, atmosferische boxermotor is natuurlijk het mooiste aan deze nieuwe GTS. Ik hoop dat we dat snel aan je kunnen laten horen.

Dit alles wordt op de weg gezet via een handgeschakelde 6-bak, PASM verlaagd sportonderstel en mechanisch sperdifferentieel. Hiermee is een uitstekende balans tussen sportief rijden en dagelijks comfort verzekerd.

718 GTS 4.0

Net als bij de 718 Spyder en 718 Cayman GT4, is de krachtige 4.0 liter motor uitzonderlijk efficiënt. Adaptieve cilinderregeling die afwisselend een van de twee cilinderbanken bij lage belastingen uitschakelt, directe brandstofinspuiting met piëzo-injectoren en een variabel inlaatsysteem dragen ook bij aan de efficiëntie van de auto. De GTS-motor maakt ook indruk met zijn superieure vermogensreserves en onmiddellijke reactie. Hij draait moeiteloos naar 7.800 tpm en ontplooit daarbij, dankzij het standaard sportuitlaatsysteem het fantastische geluid van een zescilinder, atmosferische boxermotor. Bij de 718 GTS 4.0-modellen zijn de uitlaten niet centraal maar meer naar buiten geplaatst.

Beide modellen zijn uitgerust met 20-inch lichtmetalen velgen in Satin-Gloss Black, high-performance banden (235/35 ZR 20 voor en 265/35 ZR 20 achter) en verbeterd remsysteem met rode remklauwen. Keramische schijven (PCCB) zijn als optie verkrijgbaar. Donkere, contrasterende details weerspiegelen de bijzonder sportieve status van de GTS, op de spoilerlip, de volledig zwarte luchtinlaat van het Sport Design-voorspoiler, de mistlampen voor, de achterlichtlenzen en de nieuw ontworpen achterbumper .

Interieur

In het interieur zorgt het donkere Alcantara® een sportieve, elegante sfeer. Dit zit op de middenpanelen van de standaard Sport Seats Plus, de stuurwielrand, de middenconsole, de versnellingspook en de armleuningen op beide portieren. In de 718 Cayman GTS 4.0 bedekt het ook de A-stijlen en de dakbekleding. Het optionele GTS-interieurpakket voegt nog een kleur toe: de keuze is tussen Carmine Red of Chalk. Dit accentueert de toerenteller, veiligheidsgordels, alle decoratieve naden, waaronder het geborduurde GTS-embleem in de hoofdsteunen en de Porsche-letters op de vloermatten met zwarte randen. De sierelementen evenals de sierlijst van de middenconsole zijn van carbon.

PCM met Track Precision app

De 718 GTS 4.0-modellen worden standaard geleverd met Porsche Communication Management (PCM) met een zeven-inch touchscreen met hoge resolutie en het Sport Chrono-pakket, inclusief de verbeterde Track Precision-app. Deze smartphone-app, afkomstig van de autosport, toont prestatiegerelateerde gegevens op het PCM-display tijdens gebruik op een circuit en registreert deze voor latere analyse. De online navigatiemodule met realtime verkeersinformatie, spraakbesturing en Porsche Connect zijn beschikbaar als opties, evenals een BOSE® Surround Sound-systeem of Burmester High-End Surround Sound-systeem.

Prijzen

718 Cayman GTS 4.0 vanaf € 137.200

718 Boxster GTS 4.0 vanaf € 139.300

Vanaf maart zijn de 718 GTS 4.0 modellen bij je Porsche-dealer te bewonderen.