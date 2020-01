Veilingnieuws; vooruitblik op Scottsdale 2020 en de Porsches

We zijn weer in een nieuw veilingjaar aangeland dus gaan we vooruitblikken op wat er komen gaat. Het Amerikaanse Scottsdale, Arizona, is het toneel voor de Arizona Car Week, het eerste grote evenement in de Verenigde Staten. Tot de hoogtepunten deze week behoren de vele veilingen. Naast Bonhams, RM Sotheby’s en Gooding & Company zijn ook Barrett Jackson, Russo and Steele, Leake en Worldwide Auctioneers actief. We beperken ons hier, zoals gewoonlijk, tot de eerste drie.

Opvallendste resultaten onder de Porsches in Arizona afgelopen jaar

Inmiddels niet zo verrassend meer, maar het werd afgelopen jaar nog maar eens bevestigd, de Porsche 991 R is niet de money maker geworden voor de speculanten. 280 duizend dollar was de prijs waar een exemplaar, met minder dan 2400 Miles op de teller, bij Gooding & Company voor verkocht werd. Die rol lijkt voor de 997 Sport Classic weggelegd. RM Sotheby’s veilde een Sport Classic met minder dan 150 miles op de klok voor 654 duizend dollar. Jonge supercars waren populair in 2019, maar bedragen met zeven cijfers vielen niet alleen modern pk geweld ten deel. Bij Bonhams was het een 356 B Carrera 2 GS Cabriolet die voor 1 miljoen dollar verkocht werd.

Luchtgekoeld de hoofdmoot bij Bonhams

Scottsdale 2020, een nieuw jaar, nieuwe ronde nieuwe kansen en we beginnen bij Bonhams. Wat de Porsches betreft zijn het luchtgekoelde exemplaren die de hoofdmoot vormen in de catalogus van het veilinghuis. Potentieel duurste Porsche in de catalogus is een 911 Carrera RS 2.7.

1997 Porsche 911 993 Turbo, est. $75,000 – 100,000

1978 Porsche 928, est. $45,000 – 55,000

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $110,000 – 140,000 WR

1971 Porsche 911 T 2.2, est. $80,000 – 100,000 WR

1989 Porsche 911 Speedster, est. $125,000 – 150,000 WR

1984 Porsche 928 S, est. $25,000 – 35,000 WR

1976 Porsche 911 930 Turbo, est. $80,000 – 100,000 WR

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring, est. $600,000 – 700,000

1962 Porsche 356 B Super 90 Cabriolet, est. $100,000 – 130,000 WR

1968 Porsche 912 Targa, est. $75,000 – 100,000 WR

1969 Porsche 911 E 2.0, est. $70,000 – 80,000 WR

RM Sotheby’s, klassiekers en limited editions

Ook bij RM Sotheby’s redelijk wat klassieke luchtgekoelde Porsches in de catalogus. Daarnaast treffen we twee jonge in beperkte oplage geproduceerde Porsches aan, beide nog in nieuwstaat. Daaronder zit een 911 Turbo Exclusive Series en deze duikt inmiddels vaker op in de veilingcatalogi. Of deze editie van de 911 de statuur gaat bereiken van de 997 Sport Classic betwijfel ik. Een ‘Flat Nose’ 911 Turbo cabriolet uit 1989 heeft een stevige estimate, maar deze 911 heeft nog geen 8000 miles op de teller staan. De Porsche die op papier de meeste pecunia’s op kan brengen is een Carrera GT met 2500 Miles op de teller.

2019 Porsche 911 991 Turbo S Cabriolet Exclusive Series, est. $300,000 – 350,000

1987 Porsche 911 930 Turbo, est. $180,000 – 220,000 WR

1989 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet Flachbau, Est. $275,000 – 325,000

2005 Porsche Carrera GT, est. $750,000 – 850,000

1972 Porsche 911 T, est. $100,000 – 125,000 WR

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $350,000 – 400,000

2017 Porsche 911 991 Carrera S Endurance Racing Edition, est. $150,000 – 175,000 WR

1953 Porsche 356 Pre-A Coupé, est. $125,000 – 150,000 WR

1962 Porsche 356 B Roadster, est. $275,000 – 325,000

1976 Porsche 914 2.0, est. $60,000 – 70,000 WR

1961 Porsche 356 B Super Cabriolet, est. $125,000 – 160,000 WR

1958 Porsche 356 A 1600 Super Cabriolet, est. $175,000 – 200,000 WR

1987 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet Flachbau, est. $150,000 – 200,000 WR



Gooding & Company, 914 voor meer dan een miljoen?

Gooding & Company heeft de best gevulde catalogus wat Porsches betreft. Genoeg klassiekers waaronder zelfs twee ongerestaureerde 356’s. Het veilinghuis heeft de mix mooi aangevuld met enkele jonge 911 GT3’s, 996, 997 en 991. De 996 GT3 heeft zelfs minder dan 750 miles op de klok. Duurste van het clubje GT3’en is een 997 GT3 RS 4.0. Ook hier vinden we een Carrera GT in de catalogus. Maar de duurste Porsche zou hier weleens de 914/6 GT, waarover we eerder al schreven, kunnen gaan worden.

1973 Porsche 911 T 2.4 Targa, est. $130,000 – 160,000 WR

2011 Porsche 911 997 GT3 RS 4.0, est. $450,000 – 500,000

1979 Porsche 911 SC Targa, est. $90,000 – 120,000 WR

1965 Porsche 356 SC Coupé, est. $160,000 – 180,000 WR

1970 Porsche 914/6 GT, est. $1,000,000 – 1,300,000

1972 Porsche 911 S 2.4, est. $200,000 – 250,000 WR

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $200,000 – 250,000 WR

1996 Porsche 911 993 Turbo, est. $180,000 – 220,000 WR

1956 Porsche 356 A 1600 Speedster, est. $300,000 – 400,000 WR

2018 Porsche 911 991 GT3, est. $150,000 – 180,000 WR

1989 Porsche 944 S2, est. $45,000 – 55,000 WR

1993 Porsche 911 964 America Roadster, est. $125,000 – 150,000 WR

1958 Porsche 356 A 1600 Super Speedster, est. $400,000 – 500,000

1970 Porsche 911 S 2.2, est. $180,000 – 200,000 WR

2004 Porsche 911 996 GT3, est. $140,000 – 160,000 WR

1965 Porsche 356 C Coupé, est. $140,000 – 160,000 WR

2008 Porsche 911 997 GT3 RS, est. $175,000 – 225,000 WR

1967 Porsche 911 S 2.0, est. $250,000 – 300,000

1973 Porsche 911 T 2.4, est. $180,000 – 220,000 WR

2004 Porsche Carrera GT, est. $750,000 – 825,000

1989 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet, est. $140,000 – 180,000 WR

2008 Porsche 911 997 GT2, est. $170,000 – 190,000 WR

1960 Porsche 356 B Super 90 Coupé, est. $65,000 – 85,000 WR

1958 Porsche 356 A 1600 Cabriolet, est. $100,000 – 130,000 WR



WR is Without Reserve

Ogen gericht op Scottsdale

De laatste veilingen van 2019 verliepen tamelijk moeizaam en ook het grote evenement in Monterey was een stuk rustiger. De ogen zullen dus gericht zijn op de seizoensopener in Arizona. We gaan het zien of we een goede indruk kunnen krijgen welke kant de markt zich op gaat bewegen.

De veiling van Bonhams is 16 januari in The Westin Kierland Resort & Spa te Scottsdale, RM Sotheby’s veilt 16 en 17 januari in het Arizona Biltmore Resort & Spa in Phoenix en Gooding & Company heeft 17 en 18 januari in de Scottsdale Fashion Square, Scottsdale, gereserveerd voor hun veilingen.