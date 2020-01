Tijdens de ontvangst van de 64-najaarsrit bij Porsche Centrum Leusden mochten wij een hele speciale Porsche bewonderen. Verstopt achter andere prachtige Porsches, helemaal achterin de showroom, stond hij: de Porsche 904 Carrera GTS. De auto is eigenlijk best wel smal en behoorlijk laag vergeleken met de andere voertuigen in de showroom.

De 904 Carrera GTS heeft een prachtig design met zijn mooie vloeiende ronde vormen, ik kon er wel uren naar kijken. Ik zag een aantal mensen om de auto heen lopen en zich afvragen wat voor iets het is. De Porsche 904 is een raceauto uit de zestiger jaren en omdat het zo’n bekende auto is in de racehistorie van Porsche, kan ik het niet laten om er een stukje over te schrijven.

Presentatie 26 november 1963

Op 26 November 1963 werd de Porsche 904 Carrera GTS gepresenteerd op de Solitude-Ring. De 904 was de nieuwe sportwagen van Porsche om mee te doen aan de GT klasse tot 2,0 liter.

Regels van FIA

De Porsche 904 Carrera GTS was ontworpen door Erwin Komeda en Ferdinand Alexander Porsche. Om te mogen deelnemen aan de GT klasse moesten er volgens de regels van FIA honderd exemplaren geproduceerd worden in maximaal een jaar tijd.

Carrosserie van glasvezel

De carrosserie van de 904 is gemaakt van glasvezel en wordt gevormd door middel van een mal. Porsche gebruikt voor het eerst glasvezel en heeft geen ervaring op dat gebied. Daarom werd de carrosserie bij de vliegtuigfabrikant Heinkel Flugzeug Bau GmbH in Speyer, Duitsland vervaardigd.

Waarom straatlegaal?

Porsche heeft gekozen om de Carrera GTS straatlegaal te maken omdat het aantal potentiële klanten onder de raceteams waarschijnlijk niet groot genoeg zou zijn om alle 100 exemplaren te verkopen. Er ontstonden zo twee varianten van de motor: de racemotor met een vermogen van 180 pk en de straatlegale die 155 pk sterk was. De productie startte op 1 december 1963, de eerste twee 904’s met chassisnummer 012 en 013 werden in januari 1964 afgeleverd.

De varianten

Porsche wilde in eerste instantie de nieuwe zescilinder motor gebruiken van de 901, maar om de raceauto op tijd af te hebben werd er toch gekozen voor de Fuhrmann motor. Deze legendarische viercilinder boxermotor is vernoemd naar de ontwerper Ernst Fuhrmann, en staat bekend om de vier bovenliggende nokkenassen. De Fuhrmann motor heeft veel racesuccessen geboekt waaronder de dubbele overwinning op Le Mans met de 550 Spyder in 1953.

Naast de viercilinder motor werden er ook een aantal achtcilinder motoren in de 904 gebruikt, en voor het race seizoen van 1965 werden er een aantal 904’s uitgerust met een zescilinder motor.

Porsche 904/4 Carrera GTS

Motor: 2.0 liter 4-cilinder Fuhrnmann boxermotor van de 356 2000 GS/GT (typ 587/3). Vermogen 180 pk bij 7.200 tpm

Porsche 904/6 Carrera GTS

Motor: 2.0 liter, 6-cilinder boxermotor (typ 901/20). Vermogen 200 pk.

Porsche 904/8 Carrera GTS

Motor: 2.0 liter 8-cilinder boxermotor (typ 771/0), vermogen 240-260 pk. Een 8-cilinder 904 is makkelijk te herkennen aan de grote ronde opening in de carrosserie boven de motor; voor de fan.

Racerij

Tijdens de Le Mans testdagen op 19 April 1964 werd de achtcilinder variant van de 904 getest, en nam de 904/8 met chassisnummer 008 deel aan de Targa Florio in de prototype klasse. De Targa Florio was een roemruchte langeafstandsrace met 72 kilometer aan stuurmanswegen op het Italiaanse eiland Sicilië. De achtcilinder variant van de 904 had de eerste plaats in de eigen klasse behaald en werd zesde algemeen vanwege een ongeluk. Twee viercilinder varianten van de 904 hadden de eerste en tweede plaats in algemeen behaald dat jaar.

De Nürburgring

Wel negentien 904’s namen op zondag 31 Maart 1964 deel aan de 1000 km van de Nürburgring. Ben Pon en Gerard Koch werden eerste in eigen klasse en derde in het algemeen met hun 904.

Monte Carlo

In 1965 stuurde Porsche Herbert Linge en Peter Falk op weg met de toentertijd gloednieuwe 911 om deel te nemen aan de rally van Monte Carlo. “Voor marketing doeleinden, hoefde ik alleen maar een vroege 911 mee te nemen en in één stuk aan te komen – einde verhaal” aldus Herbert Linge. De racedirecteur en persvoorlichter van Porsche, Huschke von Hanstein, van wie Linge en Falk de opdracht kregen om deel te nemen aan de rally, wilde puur de langeafstandscapaciteiten van de opvolger van de 356 bewijzen. Naast de 911 nam Porsche ook met Eugen Böhringer en Rolf Wütherich in een 904 deel aan de rally van Monte Carlo. Om precies te zijn was het de rally “naar” Monte Carlo omdat er op verschillende plaatsen in Europa gestart werd. De startlocaties van 1965 waren in Stockholm, Londen, Warschau, Athene, Minsk, Lissabon, Parijs, Frankfurt en Monte-Carlo. Zowel de 911 als de 904 startte in Bad Homburg nabij Frankfurt om vervolgens door hevige sneeuwbuien via Nederland, België en Frankrijk naar Chambéry, een stad in de Franse alpen, te rijden.

Herbert Linge en Peter Falk hadden de spijkerbanden voor de laatste nacht bewaard voor de rit over de Col du Turini pas. Maar omdat Böhringer en Wütherich in de Porsche 904 op dat moment op de tweede plaats stonden hadden zij het recht op de spijkerbanden voor de laatste nacht. Desondanks reden Linge en Falk alsnog naar de eindlocatie bij het Paleis van de Prins met een vijfde plaats in het algemeen en de tweede plaats in hun eigen klasse. De 904 Carrera GTS had de tweede plaats te pakken in het algemeen en eerste in eigen klasse.





1964 PORSCHE 904 GTS Ex-Team Otto Zipper Precision Motor Cars Previously owned by actor Robert Redford, Steve Earle and Jim Tidwell

904 Carrera GTS 904-006 (foto: Mathieu Heurtault, G&C)

Racing Team Holland

Erik Hazelhoff Roelzema en Ben van Marken waren de oprichters van het zeer succesvolle racing team dat bestond uit bekende coureurs zoals: Gijs van Lennep, Rob Slotemakers, Fred van der Vlugt, Henk van Zalinge, Maarten van Wamelen, Wim Blankevoort, Hans Hugenholtz, Wim Loos en Ben Pon. Ben Pon kocht zijn Porsche 904 (chassisnummer 055) in 1964 die toen zo’n 25.000 Duitse Mark moest kosten. Het is bekend dat deze vederlichte raceauto zijn favoriet auto was. Met de 904 racete Ben in tweeliterklasse races en racete hij later met dezelfde auto voor Racing Team Holland.

De waarde

RM Sotheby’s heeft in 2015 een 904/6 Carrera GTS geveild voor 1.650.000 dollar tijdens de Arizona Auction op 15 en 16 januari van dat jaar.

Een jaar eerder had hetzelfde veilinghuis in Parijs een 904/4 Carrera GTS geveild voor 1.288.000 Euro.

In januari 2019 is er bij Bonhams een opbrengst geschat van 1,3 tot 1,6 miljoen Euro voor een 904/6. Maar deze auto is niet geveild.

Porsche Centrum Leusden

Als u nog eens een keer in de buurt bent van Porsche Centrum Leusden, dan raad ik u aan eens naar binnen te lopen om ten eerste de prachtige showroom te bekijken, en ten tweede de zeldzame 904 te bewonderen. Mits nog niet verkocht natuurlijk.