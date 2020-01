Je Porsche vuil en vies? De winnaar van de Sonax schoonmaakset is bekend.

Eind november hebben we om foto’s van je vuile Porsche gevraagd. We wilden ze zien, door weer en wind vuil, mat, gevlekt enz.

En de onderstaande foto heeft volgens onze jury de eerste prijs gewonnen.

Gefeliciteerd Sebastiaan van Rijgersma. Stuur je ons een mailtje met je adres? Dan zorgen wij dat de schoonmaakset die beschikbaar is gesteld door onze vrienden van Sonax jouw kant op komt zodat jij je Porsche weer kan laten blinken.

Heb je ook meegedaan en niets gewonnen? Helaas, maar houd onze blog in de gaten. Je weet nooit wanneer we weer een prijsvraag hebben. Tot die tijd kan je van onze mooie artikelen over ons aller favoriete merk genieten.