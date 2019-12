Taxi service Tuthill style

Noem de naam Tuthill en je weet dat we het dan hebben over rallyrijden en racen met klassieke 911’s. Het team van Tuthill heeft al meerdere grote evenementen gewonnen en ze zijn op het moment weer actief in de Classic Safari Rally in Afrika. Hagerty is een grote verzekeraar die zich met name richt op liefhebbers van klassieke auto’s. De Engelse tak van Hagerty heeft een enigszins geestig reclamefilmpje gemaakt om te laten zien dat ze hun klanten net iets specialer behandelen. Vraag om een taxirit en Richard Tuthill zelf verschijnt met een klassieke 911. En hoe zo’n rit verloopt? Tja dat laat weinig aan de verbeelding over. Net even anders dan met een iconische black cab.

Video: Hagerty