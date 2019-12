Porsche sluit succesvol raceseizoen af met ‘Night of Champions’

Afgelopen zaterdag vierde Porsche Motorsport in Weissach de jaarlijkse ‘Night of Champions’ als afsluiting van het raceseizoen. Dat was voor Porsche bijzonder succesvol. Zo won het merk alle GT-titels in het FIA WEC en de GTLM-klasse van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en werden twee weken geleden in Kyalami ook de rijders- en merkentitel in de Intercontinental GT Challenge behaald. Voeg daarbij het succes van de nieuwe 911 RSR in het WEC, de goede start met een podium in de Formule E en het wereldwijde succes van de Porsche-merkencups en klantenauto’s, en het zal duidelijk zijn dat de stemming in Weissach uitstekend was!

Het zogeheten ‘Casino’ in Weissach is al sinds jaren de locatie voor de ‘Night of Champions’

In de grote zaal van het Porsche-test- en ontwikkelingscentrum in Weissach, waar ook de autosportafdeling gevestigd is, kwamen enkele honderden genodigden van over de hele wereld bijeen om tijdens de jaarlijkse ‘Night of Champions’ de behaalde successen in het afgelopen seizoen te vieren. Een 911 RSR in de goud-wit-zwarte kleuren en met de sporen van de 24 Uur van Le Mans er nog op, en een Porsche 9XX Electric Formule E-auto stonden binnen opgesteld.

Traditioneel staat bij de ingang altijd een wand met daarop de namen van alle gasten. Gijs van Lennep was er ook.

Als altijd werd bij de gelegenheid ook het sportprogramma voor het komende seizoen aangekondigd. Daarbij blijft Porsche actief in FIA WEC (waarin het seizoen 2019-2020 volgend weekeinde wordt voortgezet met de vierde race in Bahrain) en de Amerikaanse IMSA-serie. In die laatste categorie beleeft de nieuwe 911 RSR, die in het lopende WEC-seizoen al goed was voor vijf podiumplaatsen en twee 1-2’s uit drie races, volgend jaar zijn Amerikaanse debuut. De rijdersbezetting in IMSA wordt iets gewijzigd: het kampioensduo Earl Bamber en Laurens Vanthoor blijft intact en wordt voor de lange-afatandsraces van Daytona, Sebring en Road Atlanta versterkt door de Fransman Mathieu Jaminet. Nick Tandy krijgt Fred Makowiecki als nieuwe partner in plaats van Patrick Pilet, die voortaan in de International GT Challenge uitkomt. Hier is de Australiër Matt Campbell de derde rijder voor de lange-afstandsraces.

Groepsfoto van alle rijders die op het podium gehuldigd werden en alle Porsche-fabriekscoureurs.

Er werd officieel afscheid genomen van drie rijders. Brendon Hartley verlaat Porsche op eigen verzoek, een logische stap nu hij al voor Toyota actief is in de LMP1-klasse van het FIA WEC en voor Dragon in de Formule E. Timo Bernhard en Jörg Bergmeister, die met Porsche in de loop der jaren vele successen behaalden, beëindigden hun actieve loopbaan en krijgen een rol als ambassadeur voor Porsche. Bernhard gaat zich daarbij meer richten op zijn eigen raceteam, terwijl Bergmeister een rol krijgt in de technische ontwikkeling van ondermeer de 911-reeks. De twee kregen een staande ovatie van de talrijke aanwezigen bij de ‘Night of Champions’.

Speciaal afscheid met staande ovatie voor Timo Bernhard (2e van links) en Jörg Bergmeister (2e van rechts).

In het rijderskader promoveerden Matt Campbell en Mathieu Jaminet na eerder junior en Young Professional te zijn geweest, nu naar de status van volledig fabrieksijder. Julien Andlauer, dit jaar winnaar van de Duitse Carrera Cup-titel, groeit door van junior naar Young Professional, een positie die ook de Oostenrijker Thomas Preining heeft. De twee Porsche-junioren in de Supercup zijn volgend jaar de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans die aan zijn tweede seizoen in die positie begint, en de Turk Ayhancan Güven, ondermeer oud-kampioen in de Porsche Cup Benelux, die vorige week na een intensieve selectie als winnaar uit de bus kwam.

De al genoemde Preining en de Zwitserse Simona de Silvestro zijn ook de test- en ontwikkelingsrijders van het TAG Heuer Porsche Formule E-team, ter ondersteuning van vaste coureurs André Lotterer en Neel Jani. Daarnaast komt De Silvestro, die de overatap maakt vanuit de Australische Supercars-serie en eerder ondermeer Indycars racete, met een 911 GT3 R van het KÜS Team 75 Bernhard uit in de Duitse ADAC GT Masters. Preining wordt ingezet tijdens de Intercontinental GT Challenge, waar ook Campbell, Jaminet, Pilet, Dirk Werner en Matteo Cairoli als fabrieksrijders in actie komen. Daarnaast rijdt Preining voor het klantenteam Dempsey Proton Racing in de GTE-Am-klasse van het FIA WEC. Ook teams in de GT World Challenge van SRO en andere GT-competities kunnen bij geselecteerde races op ondersteuning door Porsche-fabrieksrijders rekenen.

Natuurlijk was er tijdens de ‘Night of Champions’ ook volop aandacht voor de diverse Porsche-merkencups. Daarbij was ook de Porsche Carrera Cup Benelux goed vertegenwoordigd met ondermeer kampioen Max van Splunteren, runner-up Loek Hartog en winnaar van het B-klassement Roger Grouwels. We maakten er kennis met Olivier Aerts als de nieuwe seriemanager, die de taak van Steven Stichelbout overneemt. Aerts beschikt over een rijke ervaring in de gemotoriseerde sporten en is gedreven om de Carrera Cup Benelux naar een hoger plan te tillen. Daarbij past ook de komst van de Porsche Sprint Challenge als derde categorie naast de Carrera Cup Benelux en de Endurance-competitie. De Sprint Challenge, die openstaat voor rijders met de modellen 911 en Cayman (elk in twee generaties) moet een instap naar de autosport bieden voor gentlemen-drivers die iets meer willen dan alleen trackdays. Carrera Cup Benelux-kampioen Max van Splunteren mocht, evenals de andere kampioenen op de avond, een exclusieve set Porsche-manchetknopen in ontvangst nemen.

Belgische connectie: Olivier Aerts (l.), de nieuwe seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux, en de Belgische Porsche-fabrieksrijder Laurens Vanthoor.

Aan prominenten geen gebrek in Weissach. Zo was er scheidend IMSA-president Scott Atherton, die als geschenk een fraaie ingelijste poster van Porsche-raceauto’s in Coca-Cola-kleuren kreeg overhandigd, gesigneerd door alle coureurs en de teamleiding. Ook Athertons opvolger John Doonan was aanwezig. Namens de organisatie van de 24 Uur van Le Mans was Pierre Fillon, president van de Automobile Club de l’Ouest, ter plaatse, plus Gérard Neveu als seriemanager van het FIA WEC. Jamie Reigle was er als CEO van de Formule E-organisatie en Michael Masi als ‘race director’ van de Formule 1, waar de Supercup ook de komende drie jaar in het voorprogramma rijdt. Stéphane Ratel, oprichter en de hoogste baas van SRO als organisator van diverse GT-kampioenschappen, ontbrak uiteraard ook niet.

Afscheidsgeschenk voor Scott Atherton (l.), de scheidend president van de Amerikaanse IMSA-organisatie, overhandigd door Pascal Zurlinden, hoofd fabriekssport bij Porsche.

Een vast onderdeel van de ‘Night of Champions’ is ook de prijsuitreiking van de ‘Porsche Cup’, de jaarlijkse competitie voor privérijders met Porsches in de autosport. Omdat deze prijs, in het leven geroepen door Ferry Porsche, voor de 50e maal werd uitgereikt, was ook Gijs van Lennep aanwezig. De Nederlandse ‘coureur van de eeuw’ en tweevoudig Le Mans-winnaar was in 1970 de eerste winnaar van de ‘Porsche Cup’, ondermeer dankzij zijn resultaten met de 908 en de 917 van het Finse Wihuri-team.

Gijs van Lennep won in 1970 de eerste Porsche Cup voor privérijders.



“We kregen toen 50.000 Mark, destijds een heel bedrag”, aldus Van Lennep, die op het podium herinneringen ophaalde met presentator Burkhard Bechtel. “Ik mocht de helft daarvan houden, de andere helft was voor Wihuri. Ik weet nog dat ik aan het eind van het seizoen nog wat punten tekort kwam ten opzichte van Larrousse, dus besloten we in november nog de negen-uursrace van Kyalami te rijden. Daarmee had ik voldoende punten en behaalde ik de hoofdprijs.”

Gijs van Lennep haalde op het podium herinneringen op met presentator Burkhard Bechtel.

Dit jaar was de hoofdprijs in de Porsche Cup, een 911 ter waarde van tenminste 140.000 Euro, voor de Amerikaan Alan Brynjolfsson, die ondermeer met een 718 Cayman GT4 Clubsport uitkwam in de Amerikaanse IMSA Michelin Pilot Challenge. Ook door zijn deelname met een 911 GT3 R van zijn eigen team Volt Racing aan de Hankook 24H COTA verzamelde hij punten. De Duitser Christian Ried, ondermeer uitkomend in ELMS en FIA WEC en de afgelopen twee jaart winnaar van de cup, werd ditmaal tweede in de eindstand, voor de Amerikaan Trent Hindman.

De Amerikaan Alan Brynjolfsson, met IJslandse wortels, won de 50e Porsche Cup.

Na afloop van het officiële gedeelte, waarbij Porsche-bestuursvoorzitter Oliver Blume het belang van de autosport voor het merk herhaaldelijk benadrukte en ook Dr. Wolfgang Porsche als voorzitter van de raad van commissarissen zijn dank voor de inzet van Porsche-rijders in de wereldwijde autosport uitsprak, bleef het aan de bar nog lang gezellig. Een echte winterstop is er eigenlijk niet meer: zoals gemeld staat komend weekeinde de volgende WEC-race alweer op het programma, terwijl er begin januari alweer wordt getest in Daytona ter voorbereiding op de 24-uursrace aldaar. We zijn benieuwd wat Porsche volgend jaar allemaal te vieren heeft…

Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen, dankte de coureurs van over de hele wereld voor hun inzet.Foto: GenT: En na de GT’s was het tijd

En na de GT’s was het tijd voor ‘G and T’

Foto’s: Rebocar/R. de Boer