Op familiebezoek bij het Kever Winter Festijn Rosmalen

Ondanks het echt waardeloze weer, hebben in het weekend van 4 en 5 januari 2025 heel veel luchtgekoelde Kevers en busjes, sneeuw en regen getrotseerd om naar het Autotron in Rosmalen te komen voor het jaarlijkse Kever Winter Festijn. Dit jaar de dertigste editie! Een leuke reden voor vierenzestig.nl om weer eens op familiebezoek te gaan. Met dank aan de organisatie voor de uitnodiging.

Voorvader

We zijn weliswaar Porschefans in hart en nieren, maar we zien de Kever toch als een voorvader en hebben er gewoon een zwak voor. Dat de organisatie ons altijd warm welkom heet en de echt leuke sfeer onder de mensen, maakt het besluit om toch de deur uit te gaan met dit weer een stuk makkelijker. En de mogelijkheid om een echte Kever te winnen natuurlijk.

Ik weet niet hoeveel loten er verkocht waren, maar het was best druk op de plek waar ze werden verkocht. Uiteraard hebben Alain en ik ook een gokje gewaagd. Met hetzelfde resultaat als bij het Oudejaarslot overigens. Zero…Voor ons dan. Er was wel degelijk een gelukkige winnaar.

Maar dat was aan het eind van de dag. Voor die tijd hebben we rondgewandeld, gekletst, gekeken en genoten van de sfeer. Als je er nooit geweest bent, ga de volgende keer echt kijken. Naast allerlei soorten luchtgekoelde VW’s en hier en daar een Porsche, kijk je je ogen uit naar allerlei hebbedingetjes die je kunt kopen. Denk aan modelauto’s nieuw en gebruikt, emblemen, kleding, onderdelen, boeken, folders enz. Maar er staan ook specialisten zoals bekleders, restaurateurs…

Kevers

In allerlei uitvoeringen kan je de populaire Kever bekijken, en kopen. Want er worden er veel aangeboden. Zowel standaard als aangepast, ratlook, patina of glanzend in de lak.

Niet alleen Kevers

Volkswagen heeft veel modellen gemaakt, daarbij zijn er diverse carrosseriebouwers met Volkswagens aan de slag gegaan. Ook hiervan zijn er veel aanwezig.

Porsche

Van eerdere edities kan ik me herinneren dat er wel een paar Porsches aanwezig waren. Dat is dit keer anders. Er waren Porsche artikelen en onderdelen genoeg, maar we hebben maar één Porsche gezien en die was in een erbarmelijke staat. Een restauratieproject waaraan ooit iemand is begonnen en die nou bij een andere restaurateur staat die het mag oplossen, want echt goed gedaan is het niet. Veel succes Leon.

Garderobe

Ja mensen. Ik heb toch wat te zeuren. Het goot pijpenstelen en iedereen was dus kletsnat. Helaas was er geen garderobe en liepen dus de meeste mensen met hun natte jas aan. Misschien een aandachtspuntje voor volgend jaar? Zelf mochten wij onze jassen neerleggen op de stand van Aircooled VW Brabant. Gewoon na een leuk gesprek gevraagd of dat misschien kon? “Geen probleem. Leg maar achterin in de hoek”, was het antwoord. Aardig toch?

Was trouwens wel grappig. De VW bus die je ziet staan fungeert als klankkast. Het geluid van een startende boxermotor bijvoorbeeld (met de nodige rook) of “het busje komt zo” en nog meer in die trant. Gezellige mensen hoor. O ja. Later op de dag bleek dat zij de eerste prijs hebben gewonnen met hun stand.

Het was weer leuk. Ga volgend jaar echt eens kijken als je er nog nooit bent geweest. Neem wel wat geld mee, want de kans is groot dat je een hebbedingetje ziet dat je echt niet kan laten liggen. Hieronder kan je nog even de sfeer proeven.

Foto’s: Alain Feld, Robin Groenendijk. Video’s en bewerking: Alain Feld.