Kennismaking met B2Mautomotive

Vanaf 1 januari 2025 staat B2Mautomotive op ons 64 plein. Wij zijn blij dat zij hebben besloten om als adverteerder aan te sluiten bij 64 Porsche Portal. Welkom!

Zelfs lijken ze er ook blij mee te zijn, want ze geven iets weg. Daar kom ik verderop op terug. Eerst maar eens kennismaken.

Wat is B2Mautomotive?

B2Mautomotive is een professioneel autoverkoopbedrijf met een focus op kwaliteit, klantenservice en innovatie. Door hun jarenlange ervaring in de autoverkoopbranche zijn zij een betrouwbare partner voor klanten die op zoek zijn naar hoogwaardige occasions, professionele detailing en chiptuning. Zij willen hun klanten de best mogelijke ervaring bieden, door hoogwaardige diensten aan te bieden zonder extra kosten.

Door zich te richten op specifieke modellen, en uitvoeringen met de hoogst mogelijke marge, het aanbieden van extra diensten zoals nieuwe APK en een grondige reiniging van binnen en buiten, en door samen te werken met leveranciers van hoogwaardige schoonmaakmiddelen uit Polen en Slowakije, streven zij ernaar om een toonaangevende speler te worden in de autoverkoopbranche.

Wie zitten er achter?

“Na jaren van in- en verkoop van voertuigen in Groot-Brittannië en Nederland heb ik samen met mijn twee mede autoliefhebbers, Bartlomiej en Michal, besloten om een autoverkoopbedrijf te starten. Ieder van ons heeft een unieke benadering van autoverkoop en -onderhoud. Met meer dan 15 jaar ervaring in de verkoop ben ik ervan overtuigd dat B2Mautomotive zijn plaats op de markt zal veiligstellen, maar ook

5-sterren beoordelingen van klanten zal behalen” aldus Michael, een van de oprichters.

Waarvoor kan je bij B2Mautomotive terecht?

Auto op maat

Wil je een andere bolide, maar heb je geen zin of tijd om zelf op jacht te gaan? Dan kan je dit geheel uit handen geven aan B2Mautomotive. Ook als de gewenste auto in het buitenland staat. Binnen de Europese unie dan wel. Op verzoek gaan ze zelfs de auto bekijken. Van vooronderzoek tot aflevering (desnoods aan huis), zij regelen dit.

Chiptuning

Ook voor meer vermogen en een hoger koppel kan je bij ze aankloppen. Je auto wordt eerst gecontroleerd en getest voordat zij een programma op maat schrijven.

Premium Keramische Coating en lakverzorging.

“Bij B2M Automotive staan we voor topkwaliteit in autoverzorging. Onze hoogwaardige keramische coating is speciaal ontworpen voor auto’s met specifieke lakeigenschappen, zoals Porsche’s innovatieve waterborne liquid paint. Dankzij onze grondige aanpak, inclusief een driefasige polijstprocedure en handwas, garanderen we een onberispelijke afwerking die uw voertuig in showroomstaat brengt,” zegt Michael. “Hoe we te werk gaan en meer informatie over de diensten die we aanbieden vind je op onze website.“

Kennismakingsgeschenk

Als kennismakingsgeschenk biedt B2Mautomotive kosteloos een keramische coating aan voor een Porsche. Vind jij dat jouw Porsche in aanmerking komt voor deze gratis behandeling? Schrijf dan als reactie onderaan de pagina waarom juist jouw Porsche hiermee verwend moet worden. Op 31 december maken wij de winnaar bekend. Het enige wat we aan jou vragen is jouw akkoord voor het feit dat jouw Porsche tijdens de twee dagen durende behandeling wordt gefotografeerd en gefilmd en dat deze beelden kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Wil je een glimmende in showroomstaat verkerende Porsche met een beschermende coating? Pak het toetsenbord en overtuig ons met jouw pakkende tekst!

Foto’s: B2Mautomotive, bewerking foto’s: Alain Feld.