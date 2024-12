Succesvolle seizoensafsluiting voor Loek Hartog: winnaar Bronze Cup in Jeddah en kampioen!

Bij de seizoensfinale van de Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS in Jeddah, won afgelopen weekend Loek Hartog samen met Dustin Blattner en Dennis Marschall voor Rutronik Racing de titel in het Bronze Cup-teamklassement. Ze deden dat door een klinkende raceoverwinning te behalen. De seizoensfinale van de Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup vond plaats op het uitdagende Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. De coureurs hadden niets dan lof over het bijna 6,2 kilometer lange traject, ook al stelde het snelste stratencircuit ter wereld de coureurs voor een aantal uitdagingen.

Pole Position

Dustin Blattner, Dennis Marschall en Loek Hartog presteerden het hele raceweekend uitstekend in de Bronze Cup-auto van het team. In de kwalificatie behaalde het trio een sterke 17e plaats op de grid in het algemeen klassement en pakte daarmee de pole position in hun klasse.

Lekke band

Het coureurstrio met de Porsche reed ook tijdens de race voorop in de Bronze Cup en liet een vlekkeloze prestatie zien. De coureurs lieten zich niet storen door een lekke band vlak voor het inrijden van de pitlane en een drive-through penalty. Na zes uur racen behaalden Blattner, Marschall en Loek Hartog hun tweede klasseoverwinning in het Endurance Cup-seizoen van dit jaar.

Met de klasseoverwinning viert Rutronik Racing het winnen van de titel in het teamklassement van de Bronze Cup in de Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. In het rijderskampioenschap kwamen Blattner en Marschall voor de titel net twee punten tekort en sloten zij het seizoen op de tweede plaats af. In het klassement van de Endurance Cup misten dezelfde twee coureurs de titel met drie punten achterstand en sloten ze het racejaar in deze divisie op de derde plaats af.

Andere Nederlanders onderweg met Porsche in Jeddah waren Michael Verhagen en Jop Rappange. Verhagen nam deel in de Bronze Cup-divisie en vormde een rijderscombinatie met Patrick Kolb en Bastiaan Buus. Zij moesten hun Porsche 911 GT3 R (992) van Lionspeed GP aan de kant zetten met panne. Jop Rappange deed het beter. Hij reed samen met Felice Jelmini en Theo Nouet in de Silver Cup met een gifgroene Porsche van Dinamic GT-team en zij wisten op de 26e plaats de zes uursrace te eindigen.

Loek Hartog, coureur Porsche 911 GT3 R #97:

“Het winnen van de Bronze Cup in Jeddah is erg leuk! Voor het raceweekend had ik geen verwachtingen, maar gedurende het weekend raakte ik steeds meer in het ritme met de baan. In de kwalificatie konden we onze auto vooraan kwalificeren na een fantastische prestatie van Dustin en Dennis. Ik ben erg blij met mijn snelheid in de race, we hadden een geweldige auto waarmee we goed konden pushen. Tot de laatste ronde hebben we voor het kampioenschap gevochten. Helaas konden we het rijderskampioenschap niet winnen omdat we twee punten tekortkwamen, maar dat is nou eenmaal racen! Het voelt bitterzoet omdat we de race wèl hebben kunnen winnen. Door het jaar heen hebben we ons als team voortdurend kunnen verbeteren en dit is voor mij persoonlijk heel belangrijk!”

Klaus Graf, teambaas Rutronik Racing:

“Een groot compliment aan het hele team voor de geweldige prestatie in Jeddah en de klasse overwinning en de titelwinst in de Bronze Cup! Helaas moesten we de #96 uit veiligheidsoverwegingen aan de kant zetten na een lekke band en daaropvolgende schade, nadat hij op de vierde plaats reed na een sterke prestatie en een goede strategie. De drie coureurs in de #97 lieten een onberispelijke prestatie zien en kregen geen enkele straf voor het overschrijden van de baanlimieten, wat ook erg goed is, aangezien zes overtredingen van de baanlimiet in zes uur niet veel zijn op dit circuit. In de Bronze Cup zijn de prestaties van de Bronzen coureur erg belangrijk en hier liet Dustin Blattner een zeer sterke prestatie zien. Het behalen van de titel in ons eerste seizoen in de Fanatec GT World is iets speciaals voor Rutronik Racing! Dit is tevens onze eerste titelwinst sinds lange tijd en daarom een bijzondere ervaring. Veel dank aan onze partners die dit mogelijk hebben gemaakt en aan het hele team voor hun prestaties gedurende het hele seizoen. We starten nu met de voorbereidingen voor het komende seizoen, dat we versterkt met de ervaringen uit het seizoen van dit jaar ingaan!”

Bron foto's: Jonas Plümer / Laptime Performance Eibl GmbH/ GT-Place UG en GT-World-Challenge-Europe/press-members-gallery