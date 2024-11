In gesprek met Porsche Carrera Cup Benelux-kampioen Dirk Schouten: Op eigen kracht naar succes

De 23-jarige Nederlander Dirk Schouten kroonde zich tot de kampioen 2024 in de Porsche Carrera Cup Benelux. In de kleuren van Q1 Trackracing werd hij zo de opvolger van onder meer Harry King en Robert de Haan en ondertussen behoort Dirk Schouten ook tot de selectie van de negen jonge rijders die de felbegeerde positie van Porsche Junior willen bemachtigen. De Porsche Junior 2025 wordt tijdens de Porsche Night of Champions op 7 december in Weissach bekendgemaakt. Het is dan ook de ideale gelegenheid om nu met Dirk Schouten aan tafel te zitten.

Het Porsche Junior-programma is een van de centrale onderdelen van de autosportpiramide van de sportwagenfabrikant uit Stuttgart. Sinds 1997 ondersteunt Porsche Motorsport uitzonderlijke jonge rijders en begeleidt hen naar de top met een ondersteuningspakket waarvan de waarde kan oplopen tot 225.000 euro per rijder. Het programma bestaat uit uitgebreide coaching en training op het gebied van voertuigdynamica, mentale coaching, voeding, fitness en omgang met de media. De selectie bestaat dit seizoen uit negen rijders uit alle hoeken van de wereld en de Porsche Carrera Cup Benelux stuurt zijn kampioen naar de laatste eliminatieronde. De 23-jarige Nederlander behaalde met Q1 Trackracing drie overwinningen en nog eens vier podiumplaatsen in het seizoen 2024 en ging Paul Meijer (Hans Weijs Motorsport) en Benjamin Paque (D’Ieteren Luxury Performance) in de algemene eindstand vooraf.



“Het was een fantastisch seizoen”, glundert de 23-jarige Schouten, die op 2 maart 2001 in Blokker, een dertigtal kilometer ten noorden van Amsterdam, het levenslicht zag en dat in een echte autosportfamilie. “Mijn grootvader, mijn vader, mijn oom en mijn neef deden allemaal aan autosport en het is mijn neef Bas die mij eigenlijk overtuigd heeft om ook te gaan racen”, vervolgt Schouten het verhaal.



“Aanvankelijk was ik een simracer, vanaf mijn tien jaar, en ik deed het eigenlijk met bescheiden middelen best wel goed. Bas heeft me vervolgens overtuigd om aan karting te doen en dat heb ik zo’n vier à vijf jaar gedaan, veelal op nationaal niveau, tot ik bij Q1 Trackracing met een Porsche 911 GT3 Cup (Type 991) op Circuit Zolder mocht testen, omdat Bas er geracet had en dus de mensen van het team kende. Die test was goed en het klikte ook meteen met Nicolas Vandierendonck en Edgard Terium, de mensen achter het team. Ik kon met hen in een internationaal kampioenschap gaan racen en de resultaten waren prima, wat leidde tot een eerste seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux, in 2023.”



Een leerjaar, maar je haalde wel je eerste podium en eindigde vierde in de eindstand…



“Klopt, mijn eerste seizoen was goed en legde vooral de basis voor dit prachtige jaar. Ik leerde de circuits kennen en de auto onder de knie te krijgen, de Porsche 911 GT3 Cup Type 992, en scoorde op Circuit Zolder mijn eerste podiumplaats, een geweldige ontlading, dat herinner ik me nog. Ik heb vervolgens heel de winter gewerkt om alle budgetten voor 2024 rond te krijgen en weer op Circuit Zolder volgde enkele weken geleden dan de titel.”



Jij bent werkelijk fulltime bezig om die budgetten bij elkaar te krijgen en dat op een bijzondere manier?



“Ik ontdekte enkele jaren geleden de kracht van sociale media en omdat ik wel degelijk mijn budgetten zelf moet rondkrijgen, leek me dat een erg interessant traject. Ik werk ondertussen dagelijks aan mijn content voor YouTube, Instagram en TikTok en heb werkelijk alles zelf onder de knie gekregen. Dat gaat dan van het creatieve, via het opnemen van beelden, tot het editen en bewerken van de content. Ik ben een autodidact op dat vlak. Ondertussen groeide het aantal volgers gestaag en nu zit ik aan net geen 900.000 volgers, iets wat me uiteraard enorm helpt in de zoektocht naar sponsors. Samen met mijn fysieke trainingen, waar ik ook erg gedreven in ben, en het testen en racen zelf, mag je gerust van een voltijdse baan spreken, maar wel een waar ik met heel veel plezier mijn tijd en energie in investeer. Bovendien doe ik voor mijn partners, die alles mogelijk maken, ook maandelijks een aantal opdrachten.”

En afgelopen winter voegde je daar nog iets aan toe…



“Ja, dat klopt! Om mijn partners extra in de kijker te zetten tijdens het tussenseizoen en uiteraard ook om het budget rond te krijgen ben ik gaan trainen om 100 kilometer te lopen. Bovendien was het een echte fysieke uitdaging voor mezelf. Ik bracht alles live in beeld en liet me ook sponsoren, waarbij iedereen die een bepaald bedrag gaf later ook mee op de auto mocht. Ondertussen denk ik aan een tweede editie van zo’n uitdaging en dat zou deze winter weleens een soort 50 kilometer lange sneeuwloop in Oostenrijk kunnen zijn.”



Daaraan gekoppeld, wat brengt het volgende seizoen?



“Er zijn heel wat mogelijkheden, maar het is zeker een optie om mijn titel in de Porsche Carrera Cup Benelux te verdedigen. Andere of bijkomende opties zijn ook mogelijk, maar alles hangt uiteraard van de budgetten af. Het is uiteraard nog te vroeg om te zeggen hoe het allemaal zal lopen, maar ik werk er alvast keihard aan.” Je hebt vanaf het begin van je autosportcarrière met Q1Trackracing gewerkt, schept dat een band?

“Q1Trackracing voelt voor mij als een tweede thuis en ik heb met iedereen, van de monteurs via de ingenieurs tot de teamleiding, een erg goede band. Ik waardeer ook iedereen enorm. We zijn samen begonnen en hebben dit seizoen voor een geweldig resultaat gezorgd, met zowel de titel bij de rijders als de teams. Ze hebben me ook geholpen in de eerste fase van mijn carrière en daarvoor ben ik hen erg dankbaar. De titels die we dit jaar hebben behaald, zijn de vruchten van een geweldige samenwerking.”

Tot slot, heeft Dirk Schouten een autosportdroom?



“De 24 Uur van Le Mans, maar ik denk niet dat dat een grote verrassing is (lacht). Maar laten we nu eerst maar 2025 aanpakken!”