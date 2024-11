Porsche Centrum Groningen met nieuwe aandeelhouder klaar voor toekomstige groei.

Porsche Centrum Groningen krijgt een nieuwe mede-eigenaar. Erik Meems neemt per 1 november een meerderheid van de aandelen over van Pon Luxury Cars.

De gezamenlijke expertise van beide partijen vormt een zeer stabiele basis voor toekomstige groei van Porsche Centrum Groningen.

Porsche Centrum Groningen is al bijna 20 jaar hét adres voor Porsche in Noord-Nederland. Met Erik Meems krijgt Porsche Centrum Groningen er een zeer ervaren en betrokken lokale ondernemer en meerderheidsaandeelhouder bij, die uitstekend op de hoogte is van de wensen van de klant en het verzorgingsgebied goed kent.

Erik Meems beschikt over een lange staat van dienst in de autobranche. Hij is directeur en aandeelhouder van Century Autogroep, een toonaangevende dealerorganisatie in Drenthe en Groningen van onder meer Audi, Škoda en Volkswagen. In het verleden vervulde hij verschillende functies bij Pon’s Automobielhandel.

Links vestigingsdirecteur Tiemen Tijsseling. Rechts mede-eigenaar Erik Meems

Porsche Centrum Groningen zal als vestiging in ongewijzigde vorm zelfstandig verder opereren, los van Century Autogroep. Wel worden de lease- en schadeherstelactiviteiten van Porsche Centrum Groningen waar mogelijk uitgevoerd door Century Autogroep om de klant nog meer gemak te bieden. De dagelijkse leiding bij Porsche Centrum Groningen blijft ongewijzigd in handen van vestigingsdirecteur Tiemen Tijsseling.

Erik Meems: ‘Ik ben trots dat ik mede-eigenaar word van Porsche Centrum Groningen. Het is heel bijzonder om dit merk te vertegenwoordigen in de regio waar ik vandaan kom. Ik zie veel kansen en mogelijkheden om de klant nog beter van dienst te zijn en de activiteiten verder uit te bouwen.’