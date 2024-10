De Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland sluit dit weekend van 18 tot en met 20 oktober het seizoen 2024 af op de Hockenheimring. In de twee races op het legendarische circuit bij Heidelberg zijn alle vier de titels nog te winnen. In het algemeen klassement zal de beslissing op vallen in het voordeel van kampioenschapsleider Larry ten Voorde of Harry King uit Engeland. De regerend kampioen uit Nederland komt uit voor het Duitse team Proton Huber Competition en wil met zijn vierde titel afscheid nemen van de Duitse Carrera Cup. “Volgend jaar ga ik een stapje terug doen als actieve racer en me volledig concentreren op mijn Driver Academy”, kondigde de 28-jarige aan.

Alleen Harry King kan nog roet in het eten gooien voor Larry ten Voorde. De Britse coureur van het Beierse Allied-Racing-team gaat de finale in met een achterstand van 35 punten op Ten Voorde. Met vier overwinningen op zijn naam heeft King echter één overwinning meer behaald dan zijn Nederlandse rivaal. Met maximaal 25 punten in elk van de twee races moet King in de race van zaterdag minstens tien punten voorsprong hebben op Ten Voorde. Alleen dan kan de 23-jarige Brit zondag de finale ingaan met kans op de titel. Lukt dat niet dan is Larry ten Voorde de kampioen.

Vier coureurs uit Nederland maken nog kans op de rookietitel. Kas Haverkort (Uniserver van Team GP Elite) leidt het klassement onder de coureurs die nieuw zijn in de Carrera Cup. Robert de Haan (Team75 Bernhard) en Flynt Schuring (Team Proton Huber Competition) zitten binnen bereik, met respectievelijk acht en twaalf punten achterstand. Senna van Soelen heeft als outsider wiskundig gezien nog een kans om de titel mee naar huis te nemen, de coureur van het Target Competition-team ligt 36 punten achter Haverkort.

In het teamklassement staat Proton Huber Competition met zijn twee Duitse coureurs Alexander Tauscher en Sebastian Freymuth en Larry ten Voorde stevig bovenaan. Het Nederlandse Uniserver by Team GP Elite volgt hen met een achterstand van 44 punten. In het teamklassement zijn nog maximaal 90 punten te behalen. In de ProAm-categorie gaat het titelduel tussen Sören Spreng (GP Elite) en Michael Essmann (CarTech Motorsport) zijn beslissende ronde in. Slechts zes punten scheiden de twee doorgewinterde specialisten uit Duitsland.

“Een divers en spannend jaar gaat over in de ‘grande finale’ op de Hockenheimring – alle vier de titels worden beslist aan de finish van het seizoen. Enerzijds is dit een bewijs van de kracht en de heftige concurrentie tussen de deelnemers. Anderzijds toont het hoge niveau van professionaliteit van de teams, die de uitdaging zijn aangegaan tijdens acht raceweekenden in vijf landen. Wie de trofeeën voor de algehele overwinningen in een individueel klassement behaalt, verdient de titel echt”, aldus Thorsten Rückert, projectmanager Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, vooruitkijkend naar race 15 en 16 van het seizoen.

Finale met twee sprints van ca. 30 minuten

De Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland zal opnieuw op de Hockenheimring strijden als onderdeel van het randprogramma van de aansprekende DTM. De ca. 375 kW (510 PS) sterke Porsche 911 GT3 Cup rijdt een race van 30 minuten plus één ronde op zowel zaterdag als zondag. De twee Nederlandse GP Elite-teamgenoten Loek Hartog en Larry ten Voorde eindigden beiden op de hoogste trede van het podium tijdens de seizoensfinale van vorig jaar (2023). Ten Voorde pakte vervolgens de titel.

De huidige Hockenheimring begon in 1932 als een testcircuit van circa 12 kilometer op bospaden. Zes jaar later werd het circuit omgedoopt tot Kurpfalzring, geasfalteerd en ingekort tot ongeveer zeven kilometer. De aanleg van een nieuwe snelweg in de jaren ‘60 vereiste een nieuwe baanindeling, waaronder het bekende Motodrom, dat nog steeds in gebruik is. In 1970 racete de Formule 1 voor het eerst op de toen 6.789 kilometer lange Hockenheimring. Na enkele aanpassingen werd de zogenaamde Ostkurve, een kenmerkend hogesnelheidsgedeelte, begin jaren 2000 buiten gebruik gesteld en later weer hersteld in zijn natuurlijke bosrijke staat. Het circuit zoals we het nu kennen, is 4.574 kilometer lang. Het Porsche Experience Centre Hockenheimring opende in 2018 zijn deuren. Het omvat een apart 2,7 kilometer lang handlingcircuit en een offroadcircuit.

Tijdschema Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, Ronde 8, Hockenheimring (Duitsland):

Vrijdag 18 oktober

12:25 – 13:25 uur: Training

17:00 – 17:35 uur: Kwalificatie

Zaterdag 19 oktober

10:45 uur: Race 15 (30 minuten plus 1 ronde)

Zondag 20 oktober

11:00 uur: Race 16 (30 minuten plus 1 ronde)

Algemeen klassement Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland (na 14 van de 16 races):

Larry ten Voorde (NL, Proton Huber Competition), 258 punten Harry King (UK, Allied-Racing), 223 punten Theo Oeverhaus (D, Bonk Motorsport), 171 punten Robert de Haan (NL, Team75 Bernhard), 144 punten Kas Haverkort (NL, Uniserver by Team GP Elite), 133 punten

Kalender Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2024:

19 – 21 april: Imola (I), FIA World Endurance Championship WEC

26 – 28 april: Oschersleben (D), DTM

7 – 9 juni: Zandvoort (NL), DTM

21 – 23 juni: Boedapest (HU), International GT Open Championship

16 – 18 augustus: Nürburgring (D), DTM

6 – 8 september: Sachsenring (D), DTM

27 – 29 september: Red-Bull-Ring, Spielberg (A), DTM

18 – 20 oktober: Hockenheimring (D), DTM