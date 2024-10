718 Spyder RS Panamericana Special: Een eerbetoon aan een historische overwinning

In 1954, tijdens de laatste editie van het “gouden tijdperk” van de Carrera Panamericana Mexico, verstevigde Porsche zijn nalatenschap in deze legendarische rally. Het merk behaalde zijn beste resultaat tot dan toe en toonde de uitzonderlijke capaciteiten van zijn sportwagens in een van de zwaarste races van die tijd. Porsche stuurde een team van vier officiële 550 Spyders, bestuurd door een internationaal kwartet: Salvador López Chávez uit Mexico, Fernando Segura uit Argentinië, Jaroslav Juhan uit Guatemala en Hans Herrmann uit Duitsland. De race duurde vijf intense dagen en bedroeg meer dan 3000 kilometer; van de zuidelijke Mexicaanse grens bij Tuxtla Gutiérrez in de staat Chiapas, tot de noordelijke grens bij Ciudad Juárez in de staat Chihuahua.

Porsche 550 Spyder Herbert Linge/Hans Herrmann/Huschke von Hanstein/Jaroslav Juhan – Carrera-Panamericana – © Porsche AG

De Porsche 550 Spyder was de eerste auto waarin de 1500 cc motor met vier nokkenassen werd gebruikt, een baanbrekende technologie voor die tijd. In combinatie met de lichtgewicht aluminium carrosserie kon de auto met deze motor snelheden van meer dan 200 km/u bereiken, waardoor hij zwaardere voertuigen met motoren die meer dan drie keer zo groot waren, kon overtreffen. Deze overwinning was niet alleen de eerste van Porsche als officieel team, maar leidde er ook toe dat de Fuhrmann-motor de naam “Carrera Engine” kreeg en later de inspiratiebron vormde voor de naam van de meest exclusieve modellijn van Porsche.