Terugroepactie Porsche Taycan, in verband met mogelijke lekkage in remleiding.

Porsche heeft een wereldwijde terugroepactie opgestart nadat bij een klein aantal auto’s scheurtjes zijn ontdekt in de voorste remleidingen. Hierdoor kan lekkage van remvloeistof ontstaan, wat de remwerking vermindert.

Porsche AG stelt echter dat de auto veilig blijft om mee te rijden. Mocht het probleem zich voordoen dan gaat er een waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel aan en bovendien is de Taycan voorzien van een gescheiden remsysteem. Het remsysteem zal dus nooit in zijn geheel uitvallen. Er zijn geen ongevallen gemeld, maar Porsche neemt geen enkel risico en heeft na onderzoek tot een terugroepactie besloten.

Het gaat om alle geleverde Taycans waarbij preventief de voorste remleidingen worden vervangen. (Wereldwijd zijn er dik 150.000 Taycans geleverd. In Nederland meer dan 2.500.)

Heeft u een Taycan? Wij adviseren u om contact op te nemen met uw Porsche Centrum om een afspraak te maken voor het kosteloos vervangen van de voorste remleidingen.