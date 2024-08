911 GT3 Cup met speciale livery ter ere van 75 jaar Porsche in Nederland op Zandvoort

Tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup op Circuit Zandvoort dit weekend, is een 911 GT3 Cup voorzien van een speciale livery.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan de Nederlandse coureurs die bijzondere successen hebben behaald in deze 75 jaar, is de voorklep van de 911 GT3 Cup met startnummer 24, coureur Kas Haverkort, uitkomend voor Uniserver by Team GP Elite, voorzien van een eenmalige speciale livery.

Mozaïek

Het bestaat uit een mozaïek van prachtige foto’s van acht coureurs. Zoals Gerd Roeloffzen, die al in 1951 met een Porsche 356 SL op Zandvoort reed. Carel Godin de Beaufort, die tijdens de Dutch GP van 1962 met zijn Porsche 708/2 als eerste Nederlander een punt scoorde in het WK Formule 1. Natuurlijk is ook Ben Pon jr. van de partij – hij wordt afgebeeld samen met zijn favoriete Porsche, een 904 GTS.

De Beaufort (14) in de 718/2 en Ben Pon in de 787 op Zandvoort

Porsche Nederland eert acht succesvolle Porsche coureurs

Gijs van Lennep, die als fabriekscoureur van Porsche onder andere twee keer de 24 uur van Le Mans won, wordt geflankeerd door Toine Hezemans die met een Porsche het NK voor toerwagens, het EK voor GT-auto’s en de 24 uur van Daytona won. Cees Siewertsen (in 1974 Nederlands kampioen met een Porsche 911 RSR) en de meervoudig Porsche Mobil 1 Supercup kampioenen Patrick Huisman (1997 t/m 2000), Jeroen Bleekemolen (2008 en 2009) en Larry ten Voorde (2020 en 2021) maken het mozaïek compleet.

Gemaakt op het circuit van Zandvoort

Mooi detail: alle foto’s die in dit mozaïek zijn verwerkt zijn ooit gemaakt op het circuit van Zandvoort. Er is ook heel subtiel een Pepitapatroon in verweven. De interieurbekleding die Porsche al sinds de jaren 60 levert.

Programma

Het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup op Circuit Zandvoort start op vrijdag 23 augustus met de vrije training van 14.00 tot 14.45 uur. Op zaterdag volgt van 13.00 tot 13.30 uur de kwalificatie, waarin de startposities voor de race bepaald worden. De race wordt op zondag verreden, de start is om 11.55 uur en de wedstrijd gaat over 17 ronden of een maximale duur van 30 minuten. De race is te volgen via Viaplay, Ziggo Sport, Eurosport en F1 TV Pro.

Ben je dit weekend op Zandvoort? Let dan goed op of je deze speciale Porsche kunt spotten. En natuurlijk, heel veel plezier!

Bron en foto’s; PR Porsche