Het PUUR Porsche Treffen 2024 is dit jaar in Kalkar Duitsland!

Dit treffen trekt jaarlijks een kleine 2.000 Porsches, hun eigenaren en andere geïnteresseerden. Daarbij zullen verschillenden standhouders met prachtige auto’s en interessante producten aanwezig zijn.

Wie wat waar

Aanstaande zondag 14 juli gaan de poorten om 10.00 uur open op de nieuwe locatie bij onze oosterburen, in het prachtige plaatsje Kalkar, zo’n 25 minuten rijden vanaf de Nederlandse grensovergang bij Boxmeer (A77).

Nieuwe locatie pretpark Wunderland Kalkar

Ja een nieuwe locatie, maar wel met de vertrouwde gezelligheid, laagdrempeligheid, en uiteraard heel veel Porsches. De toegang bedraagt € 12,50 per geparkeerde auto, ongeacht het aantal inzittenden.

En voor de gezinsleden die iets minder Porsche-minded zijn, is er goed nieuws: het naastgelegen pretpark biedt 50% korting per persoon op vertoon van een PUUR-ticket! Dus in plaats van € 29,50 per persoon, mag je nu voor € 14,75 pp naar binnen. Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang.

Tickets zijn via de link te koop: https://shop.puurpm.nl/puur-treffen-2024_4348

We kijken ernaar uit jullie te zien op 14 juli. Laten we er samen een fantastische en zonnige dag van maken!

PUUR Porsche Treffen 14 juli 2024

Tijd: 10:00-16:00 (dus u kunt ruimschoots op tijd thuis zijn voor de EK finale wedstrijd)



Adres

Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, Duitsland houdt u er rekening mee dat aan de grensovergangen wordt gecontroleerd tijdens de EK. Dit kan leiden tot enige vertraging.

Natuurlijk komen wij van Vierenzestig Porsche Portal ook onze collega’s van Puur bezoeken op de nieuwe locatie en wij wensen ze alvast heel veel succes.

