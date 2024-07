Larry ten Voorde blijft ongeslagen, eerste podiumplaats De Haan in Porsche Mobil 1 Supercup

Vier races, vier overwinningen: voor Larry ten Voorde, de Nederlandse coureur van het Franse team Schumacher CLRT, had de eerste seizoenshelft van de Porsche Mobil 1 Supercup niet beter kunnen verlopen.

Ook op het circuit van Silverstone was Ten Voorde de concurrentie te snel af. Daarbij moest hij de door regen lastige omstandigheden trotseren. Achter Ten Voorde eindigde zijn Franse teamgenoot Marvin Klein als tweede. Robert de Haan (BWT Lechner Racing) zorgde er als derde voor dat er zelfs twee Nederlanders in Silverstone op het podium stonden. Voor de kampioen uit de Porsche Carrera Cup Benelux van vorig jaar was het zijn eerste podiumplaats in de Porsche Mobil 1 Supercup. Hij sloot de race tevens als beste ‘rookie’ af. Ook Kas Haverkort (Uniserver by Team GP Elite) als zevende en Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) als negende eindigden in de top tien.

De vrije training op vrijdag werd verreden op een opdrogende baan. De omstandigheden waren lastig, want meerdere rijders gingen in de rondte, wat voor korte tijd tot een ‘full course yellow’ leidde. Robert de Haan sloot de sessie als snelste af, voor zijn Britse teamgenoot Harry King en Jaap van Lagen. Ook Larry ten Voorde als zesde en Kas Haverkort als negende reden in de top tien. In de kwalificatie op zaterdag was er aan het begin lichte regenval, wat de bandenkeuze lastig maakte. Sommigen begonnen op slicks (profielloze banden), anderen kozen voor regenbanden, maar na een minuut of tien brak de zon door en droogde de baan snel op. Larry ten Voorde eindigde met een tijd van 2:01,703 minuten bovenaan, gevolgd door zijn beide Franse teamgenoten Marvin Klein en Alessandro Ghiretti. Voor de Enschedese rijder was het zijn derde pole-position in de Supercup op Silverstone na 2020 en 2022. Robert de Haan kwalificeerde zich als vijfde, Huub van Eijndhoven en Kas Haverkort reden de zevende en achtste tijd. Jaap van Lagen werd als 13e geklasseerd.

Lastige omstandigheden door regen op de racedag

Ook op de racedag was het nat. Zelfs zodanig, dat de wedstrijdleiding om veiligheidsredenen besloot om het Supercup-veld achter de safety-car te laten starten. Nog gedurende de ronde werd duidelijk dat het te nat was om verantwoord te kunnen racen, zodat de wedstrijd met de rode vlag werd onderbroken. Het veld reed de pitstraat in om daar te wachten tot de omstandigheden wat beter zouden worden. Dat was vrij snel het geval, zodat er een dik kwartier later dan gepland alsnog kon worden vertrokken voor een maximale duur van 27 minuten. Na twee ronden achter de safety-car werd de race vrijgegeven, waarbij Ten Voorde de eerste plaats kon vasthouden. Heel even kwam hij onder druk van teamgenoot Klein, maar Ten Voorde wist de race goed te controleren. Achter Ten Voorde en Klein verloor Ghiretti terrein aan de beide BWT-Lechner-rijders King en De Haan, die het vervolgens zelf onderling met elkaar aan de stok kregen. In de vijfde ronde wist De Haan King na een succesvolle aanval te passeren en veroverde zo de derde plaats.

Verderop in het veld reden de drie rijders van het Nederlandse Uniserver by Team GP Elite, Huub van Eijndhoven, Kas Haverkort en Ariel Levi, in gesloten formatie op de plaatsen zes tot en met acht, maar in de zevende ronde viel eerst Levi terug en twee ronden later raakte Van Eijndhoven van de baan, waarop zijn auto vast kwam te staan in de grindnak. Dat was voor de wedstrijdleiding aanleiding om opnieuw de safety-car de baan op te sturen, zodat de gestrande Porsche naar een veilige plaats kon worden gebracht. Omdat de tijd doorliep, was het duidelijk dat de race niet meer zou worden vrijgegeven: aan het einde van de elfde ronde draaide de safety-car de pitstraat in, terwijl de rijders werden afgevlagd. Ten Voorde won, zijn tweede overwinning op Silverstone na 2020 en zijn vierde zege op rij dit seizoen. Vier opeenvolgende zeges in de Supercup is iets wat tot nu toe slechts twee rijders eerder voor elkaar kregen: René Rast in 2009 en 2011 en Frank Stippler in 2003. Niemand slaagde er voor Ten Voorde in om alle races in een eerste seizoenshelft te winnen.

“Records zijn niet mijn drijfveer”, zei Ten Voorde in een reactie, “maar de dingen die we doen, op en naast de baan, kunnen we omzetten in resultaten. Ik ben heel blij in deze omgeving bij Schumacher CLRT, ik leer er heel veel bij. We proberen iedere keer een stukje beter te worden, top om het weekeinde zo af te sluiten en dan ook nog een 1-2 voor het team. We gaan door!” Achter Ten Voorde en teamgenoot Klein eindigde Robert de Haan als derde en beste ‘rookie’. “Een goede race, opnieuw goede punten voor het rookie-kampioenschap”, zei hij. “P1 bij de ‘rookies’, P3 algemeen, daar kunnen we tevreden mee zijn. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar P1 overall, we blijven werken aan de auto.” Kas Haverkort sloot de race als zevende algemeen en tweede ‘rookie’ af, Jaap van Lagen werd als negende geklasseerd. De tweede seizoenshelft van de Porsche Mobil 1 Supercup start op 21 juli op de Hungaroring.