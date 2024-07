Porsche en LEGO® Technic™ werken samen in het zomervakantieprogramma in het Porsche Museum

Al vele jaren is het Porsche 4Kids zomervakantieprogramma een groot succes. Het is niet zomaar een bezoek aan het Museum om de tijd te doden. Het is een reis door de wereld van zowel tradities als innovaties in een inspirerende en uitdagende omgeving. Dit jaar met LEGO® Technic™ als reisgenoot. Met als topattractie een speciaal avondevenement waarin ontwerpers van Lego, ontwikkelaars van Porsche en een coureur een kijkje in hun keuken geven.

De zomervakantie is ideaal om nieuwe ontdekkingen te doen en avonturen te beleven. Veel kinderen hebben al onvergetelijke ervaringen opgedaan tijdens het Porsche 4Kids zomervakantieprogramma waarmee Porsche al jaren met een bijzondere reisgenoot als reisbegeleider optreedt. Zoals hierboven geschreven zijn dat dit jaar Porsche en Lego. Ter ere van het nieuwste Lego Technic GT4 e-Performance model, staat het programma van 30 juli tot 18 augustus geheel in het teken van de volledig elektrische raceauto. Kinderen kunnen zich verdiepen in de fascinerende wereld van Porsche en Lego.

Van alles toe doen met de Porsche GT4 e-Performance

Er is van alles te doen voor kinderen vanaf 7 jaar, waarbij de focus ligt op het prototype van de volledig elektrische GT4 e-Performance en zijn Legokompaan. Zo leert een interessante quiz de jongens en meisjes meer over kleine en grote raceauto’s, kunnen liefhebbers het op afstand bestuurbare Lego Technic model op een groot circuit aan de tand voelen en kunnen zij hun eigen Lego creaties bouwen op Lego tafels. Tot slot kunnen kinderen als minifigs poseren bij een fotograaf. Bovendien krijgen de kinderen als aandenken een uniek Lego blokje, dat alleen verkrijgbaar is in het Museum (zo lang de voorraad strekt). Omdat Lego bij veel volwassenen nostalgische gevoelens oproept, bouwt de Schwabenstein 2×4 e.V. club voor het museum unieke Lego modellen en landschappen. Overigens dienen deze puur als activiteit gedurende dit evenement en zijn ze niet te koop.

Hoe, wat, waar?

Het zomervakantieprogramma is van 30 juli tot 18 augustus 2024 in de expositieruimte van het Porsche Museum en is gratis toegankelijk. Porsche adviseert om drie dagen voor uw geplande bezoek online te registreren op de site van het museum. Als u niet vooraf registreert kunt u uw naam invullen op een lijst bij het museum.

Porsche Lego Special Event op 6 augustus 2024

Volwassen Legoliefhebbers; zet het volgende in uw agenda! Op 6 augustus vanaf 18.30 uur presenteren Porsche GT4 e-Performance ontwikkelaar Björn Förster en Lego ontwerpers Ann Karring en Aurelien Rouffiange het avondprogramma. In een ontspannen sfeer vertellen de drie experts over hun fantastiche baan en hun samenwerking aan het Legomodel en laten ze het eindresultaat zien – de Lego Technic GT4 e-Performance, inclusief een een rijdemonstratie op een kleine racebaan in het Porsche Museum. Zij worden bijgestaan door coureur Jörg Bergmeister, die zijn ervaringen op het circuit met u deelt. Na het programma kunnen bezoekers het museum en de expositieruimte uitgebreid bekijken, buiten de normale openingstijden. Ook de museumwinkel blijft geopend.

Toegang

De kosten voor dit evenement bedragen € 29,00 per persoon, inclusief parkeren in de ondergrondse parkeergarage van het museum, online verkrijgbaar via de site van het museum.

Tom Targa en Tina Turbo zijn er ook

De Porsche mascottes lopen in de weekenden 3-4 en 10-11 augustus rond in het museum. Ieder heel uur tussen 10.00 en 16.00 uur en nemen de tijd voor foto’s, high-fives en het maken van plezier.

Veel plezier

We wensen u veel plezier als u naar het Porsche 4Kids en/of het Porsche Lego Special events gaat. Maar we willen u ook wat vragen. Wilt u in dat geval wat foto’s naar ons sturen voorzien van een stukje tekst? Dat publiceren wij dan op vierenzestig.nl uiteraard met vermelding van uw naam. Zou u dat willen doen? Maar vooral. Geniet!

Bron en foto’s; Porsche Newsroom