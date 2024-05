De nieuwe Porsche 911, 992.2

Als autoliefhebber zal het u niet ontgaan zijn. De nieuwe Porsche 911 is geïntroduceerd en dat is natuurlijk altijd best een ding in de autowereld. De 911 is nu eenmaal een icoon. Toch is deze introductie best wel anders dan anders. De nieuwe Carrera GTS heeft namelijk als allereerste 911 ooit hybrideaandrijving. Niet zo’n schok als de 996 destijds, de eerste watergekoelde 911 ooit, maar er zullen zeker mensen zijn die hier niet juichend op reageren.

Maar wees gerust. Bij de ontwikkeling van het hybridesysteem, gekoppeld aan een 3,6-liter motor, heeft Porsche de prestaties als uitgangspunt genomen, zodat het perfect bij de Porsche 911 past. Het lichte en krachtige T-Hybrid-systeem heeft een nieuw ontwikkelde elektrische uitlaatgasturbo. Een geïntegreerde elektromotor die tussen de compressor en het turbinewiel is geplaatst, brengt de lader razendsnel op snelheid. Hierdoor wordt direct turbodruk opgebouwd. De elektromotor in de uitlaatgasturbo werkt ook als generator en levert tot 11 kW (15 pk) elektrische energie die aan de uitlaatstroom wordt onttrokken. De elektrische turbo zonder wastegate maakt het mogelijk om slechts één in plaats van twee turbo’s te gebruiken. Het resultaat: een verbeterde respons en dynamiek. Verder heeft de aandrijflijn een geïntegreerde synchroonmotor met permanente magneten, geplaatst in de nieuwe, versterkte achttraps automaat met dubbele koppeling (PDK). Deze ondersteunt de boxermotor al vanaf stationair toerental met een koppel van maximaal 150 Nm en levert een vermogen tot 40 kW.

De nieuwe 911 Carrera heeft nog steeds een 3,0-liter boxermotor met twinturbo, maar wel verbeterd. Met onder andere de intercooler uit de Turbo-modellen, die nu boven de motor direct onder het rooster van de achterklep is geplaatst en de turbo’s van van de vorige GTS. Resultaat; schoner en sneller.

Natuurlijk heeft Porsche het hier niet bij gelaten. Het onderstel van de 911 Carrera GTS is flink aangepast. Het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) is geïntegreerd in het hoogspanningsgedeelte van de Performance-Hybrid. Dit maakt elektrohydraulische besturing mogelijk wat nog scherper werkt. Ook is achterasbesturing standaard op de GTS.

Exterieur

Het exterieur is flink aangescherpt met verbeterde aerodynamica en prestaties tot gevolg. De voorbumpers hebben grotere koelopeningen doordat de mistlampen konden vervallen. Alle lichtfuncties zitten in de Matrix-LED koplampen. Duidelijk herkenbaar t.o.v. de 992.

Ook aan de achterzijde herken je de 992.2, zij lijkt breder en lager dan bij de voorganger. Dit komt door de nieuwe vormgeving van de lichtband. De kentekenplaat wordt hoger geplaatst en de achterkleproosters sluiten aan op de achterruit en lopen over in de achterspoiler.

Interieur

Wat direct opvalt is dat de coupé-uitvoeringen standaard tweezitters zijn. Een achterbankje is als optie zonder meerprijs leverbaar, dat wel. Verder is het instrumentenpaneel volledig digitaal met zeven verschillende weergaven waaronder, gelukkig, de Classic-weergave, met de vijf klokken en de toerenteller centraal. De “vaste sleutel” aan de linkerkant heeft plaatsgemaakt voor een startknop.

In vogelvlucht hebben we u kennis laten maken met de 992.2. We gaan dieper op de de nieuwe Porsche 911 in als we haar in het echt hebben gezien en gereden. Beloof ik u.

O ja. U kunt de nieuwe 911 al bestellen

U kunt de nieuwe 911 Carrera is al bestellen, als coupé en cabriolet met achterwielaandrijving. Voor de 911 Carrera GTS zijn er daarnaast vierwielaandrijving en de Targa (uitsluitend met vierwielaandrijving) beschikbaar. Beide modelvarianten zijn standaard uitgerust met PDK. De leveringen van de 911 Carrera beginnen eind van de zomer.

911 Carrera: € 186.900,-

911 Carrera Cabriolet: € 204.100,-

911 Carrera GTS: € 235.400,-

911 Carrera GTS Cabriolet: € 252.000,-

911 Carrera 4 GTS: € 243.900,-

911 Carrera 4 GTS Cabriolet: € 261.200,-

911 Carrera 4 GTS Targa: € 261.200,-

Foto’s Porsche Newsroom