Iets voor u? Een 356 kopen voor 600.000 euro?!

We duiken even in de erfenis van één van de kroonjuwelen van Porsche: de Porsche 356 A Carrera 1600 GS ‘Sunroof’ Coupé uit 1959. We moeten daarvoor ver weg, namelijk naar Toronto in Canada. Daar wordt op 1 juni 2024 door RM Sotheby’s in een tentoonstellingsruimte van 17.000 vierkante meter deze unieke Porsche geveild. De verwachte opbrengst? RM Sotheby’s verwacht dat het voertuig tussen de $500.000 en de $650.000 USD (€ 465.000 – €600.000) zal zijn. Bepaald niet kinderachtig dus, deze klassieke Porsche.

Waarom zo’n hoog bedrag?

Omdat de taxateurs van RM Sotheby’s het een prachtig model vinden – tsja, dat vinden we allemaal – dat bekend is vanwege zijn legendarische Fuhrmann-motor met vier nokken. Zij omschrijven hem als een meesterwerk van vormgeving en techniek. Met een motor en versnellingsbak die overeenkomen met de originele nummers. De restauratie werd verricht door Gary Kempton, die de 356 weer deed schitteren in zijn originele fabriekskleur Porsche Silver Metallic met een donkerblauw lederen interieur. Altijd een geslaagde, chique kleurencombinatie. Compleet met schuifdak en achterop een bagagerek, is dit het toppunt van luxe en prestaties. Deze 356 A, gedocumenteerd met een ‘Porsche Certificate of Authenticity’, is niet zomaar een auto. Het is een stukje autogeschiedenis, perfect voor kenners die de fijnere details van een klassieke sportwagen waarderen.

De Porsche 356 blijft bovendien een bijzonder verhaal. We zijn vaak gefixeerd op de 911, of tegenwoordig op de nieuwe, innovatieve EV’s, maar als de 356 er niet was geweest, dan was Porsche nooit geworden wat het anno 2024 is. Toen hij zijn ontwerp voltooide voor wat de Porsche 356 zou worden, wist Ferry Porsche niet dat zijn ogenschijnlijk eenvoudige vorm het familiebedrijf zou katapulteren tot één van de meest gerespecteerde sportwagenfabrikanten ter wereld. Een vorm die zo iconisch is dat hij grotendeels ongewijzigd is gebleven, zelfs nu hij zijn achtste decennium in productie nadert. Het is een ontwerp van een eenvoud en perfectie, dat elke afwijking van de norm, door de automobielwereld als heiligschennis zal worden beschouwd. Mooie woorden als ode aan een perfect model. Nou ja, perfect bestaat niet, maar bijna perfect wèl!

De krachtigste

De krachtigste variant van de 356 was het Carrera-model, dat werd aangedreven door de door Fuhrmann ontworpen racemotor met vier nokkenassen en die een cilinderinhoud had van 1.600 kubieke centimeter. Porsche richtte zich op sportwagenliefhebbers die hun nieuwe motor, beschikbaar in zowel de “GT”-racespecificatie als de “GS”-touringspecificatie, in die tijd zouden willen gebruiken op het circuit, maar tegelijkertijd ook op degenen die in stijl over de Autobahn wilden rijden. Het was de tijd dat het ‘Autobahnrasen’ werd uitgevonden.

Hoewel veel Porsches van dit type op het circuit werden ingezet, lijkt het erop dat de door ons belichtte Porsche 356 A Carrera 1600 GS “Sunroof” Coupé uit 1959 door zijn eerste eigenaar – Robert Blackwood uit Atlanta, Georgia. USA – werd gebruikt voor langeafstandstochten. Volgens het bijbehorende ‘Porsche Certificate of Authenticity’ werd dit recordexemplaar met chassis 108399 geleverd – via het bekende ‘Brumos-Porsche’ uit Jacksonville, Florida. Brumos was slechts enkele maanden voor de aflevering van deze Carrera 1600 GS een officiële Porsche-dealer geworden. Brumos bestelde de auto met een uitgebreide lijst met fabrieksopties, waaronder een Blaupunkt-radio met twee luidsprekers, een bagagerek achter, een elektrische klok, een brandstoftank van 80 liter, een in de fabriek geïnstalleerde rolbeugel en een ongelooflijk zeldzaam en zeer wenselijk schuifdak. Die nog eens extra wordt benoemd in de typenaam. Bij het overwegen van deze opties zou deze Porsche, naast de aandrijflijn met Carrera 1600 GS-specificatie, beslist één van de duurste en meest geliefde en gewenste exemplaren zijn geweest, die dat jaar in de Verenigde Staten werden geleverd.

Concoursstaat

De auto kende vervolgens een handvol eigenaren, voordat hij werd gekocht door een anoniem gebleven Porsche-liefhebber uit Chattanooga (Tennessee, USA) die de opdracht gaf om de auto in concoursstaat te brengen. Vanaf het jaar 2002 onderging chassisnummer 108399 dus een intensieve restauratie, uitgevoerd door wijlen Porsche-specialist Gary Kempton van GK Restorations in Florida. Naast Kempton kreeg een andere Porsche-specialist – Vernon Crotts – de taak om de motor met overeenkomende nummers opnieuw op te bouwen (nummer 93126, met ‘matching-number’ transmissienummer 28925). De auto werd naar verluidt tot de laatste moer en bout gedemonteerd, voordat hij nauwgezet werd gereconstrueerd volgens concoursnormen. Nu dit exemplaar ook nog opnieuw is gespoten in de originele kleur Porsche Silver Metallic (5706) en het interieur is afgewerkt in donkerblauw leer, straalt dit exemplaar een subtiele elegantie uit die niets afleidt van de vloeiende lijnen van de carrosserie.

The best of Show

Na voltooiing werd de Carrera trots en met succes tentoongesteld, waarbij al snel bleek dat al het verrichtte werk niet voor niets was geweest. Hij werd ‘The Best of Show’ op de Saint Louis Regional Porsche Car Show 2010 en werd uitgenodigd om samen met vier andere 356’s van wereldklasse, te verschijnen op de Rennsport Reunion IV & Porsche Race Car in 2011. Daarna werd de zorg voor dit exemplaar voortgezet bij de Dare to Dream Collection, die in 2013 het chassisnummer 108399 in zijn bezit kreeg. Zij zetten de veelomvattende zorg van de Carrera voort, inclusief het intensieve onderhoud uitgevoerd door het achtvoudig Pebble Beach Concours d’Elegance-winnende bedrijf ‘RM Auto Restoration’ uit Blenheim, Ontario.

Van alle Porsche 356-versies behoren de Carrera 1600 GS-modellen tot de meest waardevolle, de meest opwindende om in te rijden en de mooiste om te zien. Zorgvuldig gerestaureerd en gepresenteerd in de typerende, originele Porsche-kleur, is dit is een goed voorbeeld van het beste uit Stuttgart. De 356 A Carrera 1600 GS “Sunroof” Coupé, te bewonderen om zijn innovatieve techniek en tijdloze styling, is simpelweg de belichaming van auto-perfectie. Als u dat zoekt, sla dan toe op 1 juni, want op die dag gaat de verkoop plaatsvinden van dit unieke exemplaar. Nee, 64 Porsche Portal heeft geen aandelen in RM Sotheby’s en heeft geen belang bij deze verkoop. Uw redacteur brengt deze unieke 356 alleen maar onder uw aandacht omdat hij werd getroffen door het fraaie lijnenspel, dat op artistieke wijze was vastgelegd op de gevoelige plaat. Vakwerk in optima forma!

Bron tekst en foto’s: RM Sotheby’s