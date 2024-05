Vroeger was de Jim Clark Memorial op het Grand Prix circuit van Hockenheim jarenlang de seizoensopener voor de toenmalige FIA Formule 2. Later werd het een historisch evenement onder de auspiciën van de AVD maar sinds dit jaar valt het evenement onder de ADAC paraplu van de afdeling Historic. Hoogtepunten waren dit jaar uiteraard de Groep MOMO Sportscar Supercup, het geesteskindje van ondernemer Fritz Gebhardt, en uiteraard de DRM Revival waarin de Groep 5 bolides van eind zeventiger begin tachtiger jaren weer herleven. Ook viel er een behoorlijke stijging in de bezoekersaantallen te noteren.

Podiumplekken voor Porsche 935K3’s tijdens DRM Revival ADAC Hockenheim Historic

De beide Porsche 935K3’s van Dennis Busch en Daniel Schrey eindigden afgelopen zaterdag tijdens de openingswedstrijd van de DRM Revival tijdens de Hockenheim Historics een tweede en derde plek. In de tweede wedstrijd kregen beide coureurs met problemen te kampen. In de veertien ronden tellende wedstrijd viel Daniel Schrey met technische problemen uit terwijl Busch na een spin in de slotfase ver terugviel en vervolgens niet werd gekwalificeerd. Het waren de weinige successen voor Porsche-coureurs dit weekend in Hockenheim helaas. Maar anderzijds bood Dennis Busch vooral in de eerste wedstrijd een prachtige show aan de duizenden enthousiasten die naar Hockenheim waren afgereisd. Jammer dat die eerste wedstrijd afgelopen zaterdag als eerste op het programma stond. Velen stonden nog in de file richting circuit.

Debuut Gebhardt IMSA MOMO Porsche 962 voorlopig uitgesteld

Hoewel de deelnemende Gebhardt bolides in de MOMO Sportscar Supercup in prijzen grossierden moesten het team van Fritz Gebhardt R en de vele aanwezige Porsche fans afgelopen weekend een grote tegenslag incasseren. De testritten met de opnieuw opgebouwde Gebhardt IMSA Porsche 962 verliepen enkele weken geleden gewoon probleemloos. Afgelopen vrijdag reed de IMSA MOMO Porsche 962 slechts twee ronden. Uiteindelijk zorgde een gebroken aandrijfas er voor dat men de inschrijving voor de rest van het weekend moest terugtrekken. Voor een comeback van de Gebhardt MOMO Porsche 962 zullen de Porsche sportscar fans voorlopig nog even geduld moeten hebben. “Het blijft een technische sport. We hebben twee jaar aan dit project gewerkt. Erg kostbaar en heel jammer voor de fans” aldus een woordvoerder van het team.

Porsche eerbetoon aan Herbert Linge op dakterras pits

In de expositieruimte boven op het overdekte dakterras van de pits was er een klein eerbetoon aan de eerder dit jaar overleden Herbert Linge die begin zeventiger jaren de toenmalige ONS Rettungsstaffel op de circuits in het leven riep. Daarnaast zagen we nog een prachtige Porsche Carrera 6 in het expositiegedeelte.

Het lijkt er ook een beetje op dat de historische autosport de traditionele moderne sport lijkt te gaan overvleugelen. Telde de ADAC Hockenheim Historic nog slechts 25.000 bezoekers. Dit jaar telden de organisatoren er maar liefst 33.000 ondanks de mindere weersomstandigheden op zondag. Een stijging van maar liefst 32 procent.