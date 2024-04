14 april 2024 vindt de 10e editie van de International Porsche Collectors Day plaats

Porsche Model Club Europe & Porsche Classic Centrum Gelderland presenteren met trots de 10e Internationale Collectorsdag 2024. Welke zal plaats vinden op zondag 14 april 2024 vindt de 10e in het grootste Porsche Classic Center ter wereld (onderdeel van Porsche Centrum Gelderland).

De Porsche Collectors Day is ‘s werelds grootste overdekte Porsche-ruilbeurs en -tentoonstelling op meer dan 2.000 vierkante meter en omvat Porsche-modelauto’s in de schaal 1:8 tot 1:220 en Porsche-memorabilia (boeken, posters, tijdschriften, brochures, kunst, design, gadgets, accessoires, reclameartikelen, telefoonkaarten, postzegels, speldjes, etc.).

Ruim honderd exposanten en duizenden internationale bezoekers zullen de Internationale Porsche Collectors Day bijwonen. Je kunt andere verzamelaars ontmoeten en bijzondere oude verzamelobjecten en de nieuwste releases vinden

Gratis toegang.

Programma zondag 14 april 9.00 – 15.00 uur:

Porsche swapmeet op 2.760 vierkante meter

Tentoonstelling van beroemde Porsche klassieke auto’s in 1:1

Porsche Car Programma van het geheel nieuwe Porsche-modellengamma 2020 in 1:1

Feestelijke opening om 9.00 uur

Porsche merchandise en officiële Porsche modelauto’s te koop tijdens de International Porsche Collectors Day.

De Porsche Collectors Day 2024 vindt plaats op zondag 14 april 2024 (9.00 – 15.00 uur)

in het Porsche Classic Center (tussen Arnhem en ‘s-Hertogenbosch, snelweg A50).

U kunt zich eenvoudig aanmelden via de Porsche24-app.

Heeft u de Porsche24-app nog niet? Dan raden wij aan om de app voor iOS en Android te downloaden via onderstaande knop. De Porsche24-app is exclusief voor Porsche-rijders. Je spaart punten door deel te nemen aan evenementen en kilometers te valideren. Het totaal aantal punten bepaalt in welk niveau je zit en op welke beloningen je recht hebt.

Meer informatie over tentoonstellingsmogelijkheden:

Porsche Model Club Europe, Henk Koop e-mail: info@koop-co.nl