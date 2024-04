Gebhardt Porsche 962-001 GS  maakt comeback tijdens Hockenheim Historics

Een bijzondere Porsche 962 maakt begin volgende maand tijdens de Hockenheim Historics ofwel de voormalige Jim Clark Memorial, zijn comeback op de baan. De familie Gebhardt heeft altijd een passie voor de autosport gehad. Günther Gebhardt was eind zeventiger jaren geduchte tegenstander van Arie Luyendijk in de Formule Super Vee terwijl hij door zijn broer Fritz begeleid werd. Begin tachtiger jaren reed Günther in de Formule 3 en de Formule 2. Daarna bouwde men voor het FIA Groep C kampioenschap de prachtige C2 Prototypes. Maar om het succesvolle bedrijf Gebhardt Förder Technik verder op te bouwen moest men de autosportactiviteiten noodgedwongen staken of op een laag pitje zetten. Enkele jaren geleden keerde men in de Historische autosport terug.

Enkele jaren keerde Fritz Gebhardt weer terug in de autosport. De succesvolle Groep C2 prototypes zijn inmiddels allemaal weer in handen van de firma. Ze werden allemaal door Fritz Gebhardt teruggekocht en zijn weer in de Historische autosport actief. Enkele jaren geleden begon Fritz Gebhardt met het organiseren van de Groep C Supercup voor Historische Groep C1 en C2 auto’s. Naast deelname aan de Historische racerij beschikt men ook over twee schitterende F2 March bolides waarmee niet geracet wordt maar wel demonstraties worden gegeven. Eind 2022 was Fritz Gebhardt met zijn Supercup event op Assen te gast. Maar één droom moest nog verwezenlijkt worden. De restauratie van de Porsche 962-001 GS waarmee het team in 1989 zowel aan de Duitse Supercup wedstrijden van Jochen Neerpasch alsmede het toenmalige IMSA kampioenschap deelnam.

De auto werd ingezet voor Gianpiero Moretti eigenaar van MOMO, een bedrijf in autosportaccessoires dat wereldwijd vertakt is en een miljoenenomzet heeft. In 2012 overleed Gianpiero Moretti op 71-jarige leeftijd. Moretti liet een ongelofelijk erfenis van bolides achter waartoe de 962 001 GS ook behoort. De huiskleuren van Moretti waren natuurlijk altijd Ferrari-rood. En in 1998 ging er ook nog een mooie wens in vervulling. Samen met onze landgenoot Arie Luyendijk, de Belg Didier Theys en de Italiaan Mauro Baldi won Moretti de 24 uur van Daytona waarbij Fritz Gebhardt ook nog eens aanwezig was om het team te ondersteunen.

De Porsche 962-001 GS werd voor Gianpiero Moretti niet alleen in de Supercup ingezet, maar zoals gezegd ook in de Amerikaanse series. Ten opzichte van de Porsche 962 onderscheid de auto zich duidelijk door een wat andere configuratie. De auto is duidelijk korter aan de achterzijde. Tijdens de 12 uur van Sebring 1989 was het debuut van de 962-001 GS met de combinatie Gianpiero Moretti, Michael Roe (IRL) en sportscarlegende Derek Bell. De combinatie eindigde als vierde nadat men zich als vierde had weten te kwalificeren.

Gedurende het seizoen 1989 zag ik deze bolide voor het eerst met Gianpiero Moretti op de Norisring in actie. De Italiaan eindigde als vierde. In de IMSA series behaalde Moretti samen met de Zweed Stanley Dickens op Mid Ohio een derde plek. Aan het einde van het seizoen ging de auto over naar het team van Brun Motorsport en kreeg de typebenaming 962-001 BM. Helaas legde de Argentijn Oscar Larrauri de auto tijdens de trainingen van de 24 uur van Daytona op zijn dak. De schade werd hersteld en de auto kwam vervolgens tot 1993 nog in de Interserie op Hockenheim 1991 en de 12U van Sebring in actie. Tijdens die Interserie-wedstrijd op Hockenheim eindigde Günther Gebhardt als vierde. In 2003 kwam de auto in handen van Team Guy Chotard gedurende de 24U van Le Mans met de combinatie Denis Morin (F) Didier Caradec (F)/Alain Sturm (F) in actie. Deze combinatie sloot de carriere van de auto met een 16e plek af terwijl ook de Franse autosport legende Jean Pierre Beltoise er zelfs tijdens de voortrainingen enkele weken eerder nog mee op Le Mans had gereden.

Nadat Fritz alle C2 Groep C auto’s wist op te sporen en opnieuw liet restaureren restte er nog één droom. De 962-001 GS (Gebhardt Sport) opnieuw in handen krijgen. Uiteindelijk slaagde men daarin.



Onlangs maakte de auto na een jarenlange restauratie op Hockenheim zijn hernieuwde geslaagde shakedown in handen van 1989 Le Mans winnaar Stanley Dickens (samen met Manuel Reuter en Mauro Baldi). En ook voor Dickens was de 962-001 GS geen onbekende. Hij eindigde samen met Gianpiero Moretti in de 500 KM van Road Atlanta en Grand Prix van Mid Ohio in de IMSA series tweemaal als derde mee. Tijdens de Hockenheim Historics gedurende het weekend van 3-5 mei volgt de comeback van een uniek stuk Porsche-historie.

Foto’s met dank aan Peter Heil en Fritz Gebhardt