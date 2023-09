Buus kampioen, Ten Voorde en Team GP Elite runner-up na zinderende finale Porsche Mobil 1 Supercup

De finale van de Porsche Mobil 1 Supercup 2023 op het Autodromo Internazionale Monza gaat de boeken in als een van de spectaculairste races in de 31-jarige geschiedenis van de prestigieuze internationale merkencup. Larry ten Voorde (Team GP Elite) streed voor wat hij waard was, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, zowel in de race als in de eindstand van het rijdersklassement. Het Nederlandse Team GP Elite eindigde als tweede in het teamkampioenschap. De Deen Bastiaan Buus, dit seizoen fabrieksjunior van Porsche Motorsport, schreef na een dramatische race de rijderstitel op zijn naam, zijn team BTW Lechner Racing eindigde bovenaan in het teamklassement. De rookietitel was voor de Fransman Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras).

Een week na het raceweekeinde op CM.com Circuit Zandvoort, waar twee races voor de Mobil 1 Supercup verreden werden, moest de finale in Monza de beslissing brengen in de strijd om alle drie de titels. De Belg Benjamin Paque (CLRT) begon goed aan het weekeinde met de snelste tijd van 1:49463 minuten in de vrije training op vrijdagavond, gevolgd door een kwartet Nederlanders, bestaande uit Morris Schuring (Fach Auto Tech), Huub van Eijndhoven, Larry ten Voorde en Loek Hartog (allen Team GP Elite). Bijzonder: de tijden van Schuring en Van Eindhoven lagen slechts één duizendste van een seconde uit elkaar, terwijl Hartog op zijn beurt weer vier duizendsten achter Ten Voorde zat. Lucas Groeneveld (Team GP Elite) sloot als twaalfde af, drie plaatsen voor Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport). Michael Verhagen (CLRT) reed de 24e tijd.

Voordeel Ten Voorde in kwalificatie

In de kwalificatie op zaterdag eindigde de Brit Harry King (BWT Lechner Racing) in 1:48,878 minuten, voor Dorian Boccolacci (CLRT) en Loek Hartog als snelste Nederlander. Larry ten Voorde kwalificeerde zich als zesde en eindigde daarmee drie plaatsen voor zijn titelrivaal Buus.

Meerdere rijders, onder wie Boccolacci en Hartog, werden vijf plaatsen teruggezet in de startopstelling, omdat ze voor de derde keer dit seizoen een waarschuwing vanwege rijgedrag hadden opgelopen. Zo startte Ten Voorde uiteindelijk als vierde, achter King, Paque en Harri Jones (BTW Lechner Racing) en direct voor zijn teamgenoot Huub van Eijndhoven. De startplaatsen van de overige Nederlanders: Hartog zevende, Van Lagen elfde, Schuring 18e, Groeneveld 23een Verhagen 26e.

Pole-sitter Harry King profiteerde bij de start van de race, op zondag rond het middaguur, van zijn optimale uitgangspositie en nam de leiding, voor Paque, Jones en Ten Voorde. De Nederlander had een betere ‘exit’ uit de eerste bocht, de Prima Variante, waarmee hij de derde plaats veroverde ten koste van Jones en even later passeerde hij in de Variante Roggia ook Paque, zodat hij al tweede was. Een ronde later ging het mis in de eerste bocht: Loek Hartog miste zijn rempunt en raakte daarop de auto van zijn teamgenoot Van Eijndhoven. Die kon zijn race vervolgen, maar voor Hartog was de wedstrijd ten einde, terwijl verderop in het veld meerdere rijders in de problemen kwamen. Ook Buus ging in de rondte en viel terug tot aan de staart van het veld, waarmee zijn mogelijke titelwinst serieus in gevaar kwam, al moest Ten Voorde wel winnen om het verschil goed te maken.

King houdt hoofd koel bij herstarts

Vanwege de gestrande auto’s kwam de safety-car in actie, in de vijfde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarbij King zijn leidende positie verdedigde voor Ten Voorde. Een ronde later raakte de Fransman Ghiretti van de baan, terwijl Jones Iaquanta (Huber Racing) passeerde en daarmee de derde plaats overnam, die hem de rookie-titel zou opleveren. In de achtste ronde parkeerde de Fransman Marvin Klein (Ombra) zijn auto met een technisch defect naast de baan in de Lesmo-bocht, wat voor de tweede interventie van de safety-car zorgde. In ronde elf mocht er weer vrijuit worden geracet, waarbij King opnieuw het hoofd koel hield en de leiding wist vast te houden. Ten Voorde zette de Brit zwaar onder druk, maar King maakte geen fouten en werd uiteindelijk als winnaar afgevlagd, voor Ten Voorde en Iaquinta, die het spannende duel met Jones in zijn voordeel had beslist en als derde verreweg zijn beste seizoensresultaat behaalde. Achter Jones, die daarmee net naast de rookie-titel greep, eindigde Morris Schuring na een wederom zeer sterke inhaalrace vanaf de 18eplaats als vijfde. Jaap van Lagen sloot de race als twaalfde af, Michael Verhagen eindigde als 14e en reed daarmee voor het eerst dit seizoen in de punten. Huub van Eijndhoven leek ook lange tijd op weg naar een goede klassering, maar strandde uiteindelijk na een probleem in de slotfase. Ook Lucas Groeneveld haalde de eindstreep niet.

Porsche Mobil 1 Supercup, Monza 2023 Michael Dreiser (D, Leiter Vertrieb Porsche Motorsport) Marc Arand (Group CEO Banque Havilland) Thomas Laudenbach (D, Leiter Porsche Motorsport) #25 Larry ten Voorde (NL, Team GP Elite) #3 Harry King (UK, BWT Lechner Racing) #8 Simone Iaquinta (I, Huber Racing)

Omdat Ten Voorde niet won, ging de kampioenstitel toch naar Buus, die daarmee zijn seizoen als officiële fabrieks-juniorrijder van Porsche Motorsport bekroonde. Ten Voorde was de enige van Team GP Elite die in de punten reed, zodat het Nederlandse team ook naast de teamtitel greep, want Harry King, voor de derde keer dit seizoen winnaar, en Harri Jones als vierde, zorgden voor een flink hogere score van BWT Lechner Racing. De Fransman Alessandro Ghiretti behaalde de titel in het rookie-klassement.