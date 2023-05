Porsche Mobil 1 Supercup van start in straten van Monaco

Morgen is het zover! De eerste ronde van de Porsche Mobil 1 Supercup. Na de afgelasting van de race op Imola kunnen wij niet wachten om het seizoen in de straten van Monaco te beginnen.



In 2021 en 2022 wist Larry de race in het prinsdom te winnen. Dit weekend strijden wij voor de derde overwinning op rij. Het stratencircuit van Monaco is iconisch en ieder jaar mag maar een selecte groep rijders ervaren hoe het is om hier op de limiet te rijden. Larry: “Deze baan ligt mij goed en het is echt genieten om hier te mogen rijden. De kwalificatie is extra belangrijk op een circuit als Monaco omdat inhalen hier erg lastig is.” Een ding is zeker, wij zijn er klaar voor!





Let op: het tijdschema voor dit weekend is gewijzigd ten opzichte van eerder gecommuniceerde tijden. De vrije training start een uur later en de race 10 minuten eerder.





Tijdschema Monaco

Vrije Training: donderdag 16:30 – 17:15

Kwalificatie: vrijdag 18:45 – 19:15

Race: zondag 11:55 – 12:30