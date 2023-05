Rijden met de Porsche 911 Carrera T

Met het verschijnen van de 911 Carrera T zijn er nu 25 uitvoeringen van de 911 om uit te kiezen. Nou ja, je moet wel wat pegels hebben, maar de keuze is reuze wil ik maar zeggen. De voordeligste, de 911 Carrera Coupé heb je vanaf € 174.000,00. Voor de duurste, de 911 GT3 RS, moet je nog even doorsparen. Die heb je voor de deur vanaf € 350.900,00. Maar tussen die twee in, is dus ook genoeg te kiezen; aandrijving, vermogen, carrosserie, je zegt het maar.

De 911 Carrera T zit met zijn vanaf prijs van € 184.700 net boven de 911 Carrera 4 (€ 182.600,00). Maar eigenlijk is ze gebaseerd op de 911 Carrera Coupé. Wat krijg je meer voor die € 10.700? Een aantal leuke dingen, maar je krijgt ook minder kilogrammen aan auto.

Touring

De T staat voor Touring. Sinds jaar en dag zijn de T uitvoeringen lichter in gewicht en nog meer op sportiviteit gericht. Door het plaatsen van lichtgewicht ruiten, het gebruiken van minder isolatie en het weglaten van de achterbank is de 911 Carrera 35 kilo afgevallen. Best een goed resultaat.

Sportiviteit voert de boventoon

Nog meer dan de 911 Carrera modellen is de 911 T dus gemaakt voor de beleving achter het stuur. Rijplezier met een hoofletter R. Daarom is zij standaard uitgerust met een aantal sportieve (en leuke) zaken. Sportstoelen Plus, PASM sportonderstel, GT sportstuur, sportuitlaat, en mensen, daar komt het, een handgeschakelde bak met 7 versnellingen.

Sportieve, visuele aspecten

Door het PASM sportonderstel staat de 911 T 10 mm lager dan de Carrera. Verder onderscheidt de accentkleur Agaatgrijs van verschillende componenten, zoals bijvoorbeeld buitenspiegels, sierlijsten, logo’s, de T van de Carrera.

Binnen kan je kiezen voor diverse details in een accentkleur, bijvoorbeeld gordels, stiksels, logo’s.

Let’s go!

Je kan uren naar deze schitterende rode 911 T kijken. Vierenzestig heeft echter de sleutel en toestemming gekregen van Pon Porsche Import om haar mee te nemen, dus waar wacht ik op. Ik heb het vaker geschreven, en schrijf het gewoon nog een keer; laat je in de stoel van een 911 zakken, pak het verticaal geplaatste stuurwiel beet, en je voelt je helemaal thuis. Althans, zo voel ik het.

Goed, ik zit daar dus lekker, draai de startschakelaar aan de linkerkant van het stuur om, en…niets. O ja. Een melding; trap koppeling in. Daar zit je dan meneer de testrijder, met het schaamrood op je kaken. Gelukkig heeft niemand het gezien. Koppelingspedaal in, draai aan de schakelaar en daar is de bekende blaf van de 6-cilinder boxermotor. Heerlijk. Op het scherm kiezen voor sportuitlaat aan en de sport blip ook maar. Geeft tussengas bij het terugschakelen. Nuttig? Muah. Wel leuk. Koppeling in, bak in een en we rijden.

De koppeling is minder zwaar dan ik mij herinner, en de bak schakelt met korte slagen. Schakelt prima. Het is mijn gewoonte om het motortoerental onder de 3.000 tpm maximaal te houden als de motorolie nog niet op temperatuur is. Met deze 7-bak zit je dan met snel opschakelen toch zo boven de toegestane limiet. Kan je nagaan als je eens kan doortrekken waar dat kan en mag. Maar we gaan de T beoordelen. Wat maakt haar nou zo anders dan een Carrera? Nou, een bijkomend voordeel van de eerder genoemde toepassingen om het gewicht te verminderen, is dat geluiden tijdens het rijden minder worden gedempt, waardoor de beleving binnen groter is. Wegdek, motor, uitlaat. Je hoort het beter en dat geeft inderdaad wel een andere beleving. Ik denk wel dat iedereen daar een ander gevoel bij heeft. Die opspattende steentjes in de wielkasten hoor je heel duidelijk. Persoonlijk vind ik dat niet sportief maar irritant. Hm. Hoe kan ik dit uitleggen? Ondanks de sportieve inborst van deze 911 uitvoering verwacht ik die hoorbare steentjes niet. Juist door de complete uitrusting van deze 911 T.

Purisme

Porsche omschrijft de 911 T als volgt: “Als het contact met de weg belangrijker wordt. Als elke extra kilo minder meer souplesse belooft. Dan is het punt bereikt waarop de sportiviteit het stuur overneemt. De 911 Carrera T is een verbintenis tot purisme. Bewust van iets afzien. Voor nog meer rijplezier.”

Ik begrijp wat Porsche bedoelt. Mijn respect voor Porsche is groot en niemand hoeft ze te vertellen hoe ze een sportwagen moeten bouwen. Andere merken niet, en ik al helemaal niet. De 911 T hangt echter vol met zaken die het rijplezier niet perse vergroten. Elektrisch bedienbare stoelen, spiegels en ramen, Porsche Communication System, airco, deurpanelen, om enige voorbeelden te noemen. Deze voorzieningen verhogen het rijcomfort en het gewicht, niet het rijplezier. Door al die comfort verhogende zaken irriteren dan die steentjes mij juist. Wat zou het mooi zijn als Porsche de 911 T de noodzakelijke uitrusting gaf, en verder niets. Plexiglas zijruiten met een schuifje, geen PCM, airco, deurpanelen, niets. Een kale, pure 911. Droom lekker door meneertje. Waarschijnlijk zouden de verkopen niet lopen, want we zijn toch echt verwend in onze moderne Porsches. Zo denkende begin ik het 911 T concept te begrijpen. Maak het voor onze “verwende” klanten mogelijk om een pure (min of meer) 911 te rijden.

De beleving

Ik had het over de beleving, maar dwaalde af. Het is erg leuk om met “de T” een bocht uit te komen met al wat gas er op. Je voelt de achterkant wat naar buiten duwen en het geluid is fantastisch. Luister zelf maar.

Lekker toch?

Het rijden met de 911 T is genieten, mede door het geluid. Een erg leuke sportwagen. Maar hoe ga je dit waarderen tijdens een lange reis, is een 911 Carrera S met handbak misschien toch een betere keuze? Voor € 3.100 meer heb je 331 kW (450 pk) ten opzichte van 283 kW (385 pk) en meer isolatie. Vierenzestig collega Rene de Boer neemt de 911 T binnenkort mee op een trip naar Le Mans. Ik ben benieuwd naar zijn ervaringen en mening. Dat gaat hij vast met jou en mij delen.

Tot die tijd. Meer plaatjes van deze schoonheid.

Foto’s en video Paul Ammerlaan

Paul zit soms wel in een benarde positie, maar hij vindt het nog steeds leuk als fotograaf bij vierenzestig.