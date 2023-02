Aandeel Porsche – update per 1 maart 2023 (koersen actueel t/m 28-02-2023)

De inkt was spreekwoordelijk nog niet droog van de analyse van 31 januari 2023 of de koersen schoten omhoog. Ook bij het aandeel Porsche AG (het nieuwere aandeel) waarbij de weerstandslijn in één keer genomen werd. De horizontale weerstandslijn (ooit het all time high) is nu verschoven naar boven en vormt nu met de voorgaande top een nieuwe schuine weerstandslijn die de twee meest recente toppen verbindt. Zie hiervoor de grafieken van het aandeel Porsche AG.

We beginnen echter, zoals altijd hier met het aandeel Porsche SE.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

Vanaf begin februari bevindt de indicator zich in een dalende lijn. Het 5-daags voortschrijdend gemiddelde (de blauwe lijn) is sindsdien niet meer onder de indicator gekomen. Gezien de afstand tussen de blauwe lijn en de rode lijn van de indicator is het aanneembaar dat de daling op korte termijn zal doorzetten. De waarde van de indicator is 41.

Grafiek midden:

Drie van de vier voortschrijdend gemiddelden liggen nagenoeg bij elkaar. De korte termijn gemiddelden MA-10 (de groene lijn) en het MA-30 (de blauwe lijn) genereren op 23-02-2023 opnieuw een VERKOOPSIGNAAL door de kruising van het MA-30 door het MA-10 van boven uit. Het verloop van de RSI (zie boven) en het MACD (zie hieronder) bevestigen dit nogmaals. Een andere bevestiging die niet gemist mag worden is natuurlijk het verloop van de lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen, de oranje en rode lijn. Zolang deze lijnen dalen is aandelenbezit uit den boze, iets wat ik al een jaar verkondig hier. En…niet voor niets, zoals u ziet.

Grafiek onderin:

Het MACD laat ook het dalende verloop zien. De neutrale middenlijn is inmiddels doorbroken en de indicator staat hiermee in NEGATIEF gebied. Wederom een bevestiging van en een voorbode voor een verdere daling. De trend is dalend, negatief.

Handel NIET tegen de trend in.

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 28-02-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 40, nagenoeg dezelfde waarde als een maand geleden. Met dien verstande dat de koers van het aandeel in diezelfde tijd met een slordige vier euro gedaald is. De dalende trend is geheel intact en zet zich voort!

Het middenstuk. Het dalende trendkanaal (van mei/juni 2021) is nog steeds intact en actueler dan ooit. De koers beweegt zich aan de onderzijde van dit trendkanaal. Ook is diezelfde koers onder de weerstandslijn die vanuit links in de grafiek getekend is. Dit is een zware weerstand die niet zomaar doorbroken wordt. Daarnaast is er nog een kleiner dalend trendkanaal (start oktober/november 2022) waar de koers zich in bevindt. De uitbraak van het groene MA-10 voorspelt niet alleen niet veel goeds maar betekent ook dat ALLE voortschrijdende gemiddelden zich BOVEN de koers bevinden. Van een trendomkeer is voorlopig geen sprake. Langzaam maar zeker komt het all time low weer in zicht! (€ 28,28)

Grafiek onderin. Het MACD stijgt langzaam, conform de koersschommelingen van de laatste tijd. De indicator volgt het koersverloop, maar helaas..nog steeds in negatief gebied.

Het nieuwe aandeel Porsche AG.

De inkt was spreekwoordelijk nog niet droog van de analyse van 31 januari 2023 of de koersen schoten omhoog. Ook bij het aandeel Porsche AG (het nieuwere aandeel) waarbij de weerstandslijn in één keer genomen werd. De horizontale weerstandslijn (ooit het all time high) is nu verschoven naar boven en vormt nu met de voorgaande top een nieuwe schuine weerstandslijn die de twee meest recente toppen verbindt.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 28-02-2023)

Grafiek bovenin: De RSI daalt nadat begin februari 2023 de koers met bijna € 9,– steeg op één dag. De uitbraak van het 5-daags voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) is de voorbode en tevens bevestiging van de daling.

Het middenstuk. Na een uitleg over de betekenis van de lijnen A,B,C en de cijfers 1 en 2 (zie analyse 31-01-2023) is er al wat meer gaande in de grafiek. Zo is een dalend verloop van het MA-10 zichtbaar. Het zal dan ook niet lang duren voordat de blauwe lijn bereikt wordt. Dit impliceert twee mogelijkheden, steun of niet. Een doorbraak van de blauwe lijn betekent een VERKOOPSIGNAAL waarna de koers ruimte heeft om te dalen tot € 103,76 waar thans het stijgende MA-90 loopt (de oranje lijn)

Grafiek onderin. De weerstand van horizontale lijn A (zie analyse januari 2023) is getest en doorbroken. Dit vormt nu een (betrouwbaar) trendkanaal wat bovendien evenwijdig is en daarmee de betrouwbaarheid vergroot. Net als de groene lijn in het middenstuk is ook het MACD aan het dalen, maar staat nog net boven de neutrale 0-lijn,

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot28-02-2023)

Grafiek bovenin: Te weinig historie voor een zinnige analyse.

Het middenstuk. Idem.

Grafiek onderin. Idem.

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

