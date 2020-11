Porsche brengt de showroom bij je thuis

Je kunt nu de nieuwe Porsche Panamera bij jou thuis ervaren. “Wij brengen de showroom naar u toe” lees ik op de website.

“De prachtige showroom vol mooie Porsches, het kopje koffie en de vriendelijke verkoper, het moet allemaal even anders. Uiteraard denken we in deze bijzondere tijd graag met u mee en willen we het u zo makkelijk mogelijk maken om de nieuwe Porsche Panamera één volle dag te beleven. In plaats van dat u naar de showroom toekomt, brengen we de Porsche showroom naar u toe.”

“Om uw Porsche showroom beleving thuis helemaal goed te ervaren hebben we nog wat anders voor u georganiseerd, maar dit ziet u pas wanneer de Porsche Panamera bij u voor de deur staat.” Belooft de website van Porsche verder. Daar wilden we wel meer over weten, dus belde onze redactie met Pon Porsche Import.

“In de huidige tijd is het natuurlijk niet mogelijk om de nieuwe Porsche Panamera met een mooi live evenement te introduceren.” aldus Pon. “Ook vindt nu niet iedereen het prettig om de showroom te bezoeken. Wij wilden iets bedenken dat deze twee feiten op een leuke en Coronaproof manier combineert”

“Dé experience die men bij ons in de showroom heeft bestaat uit; de vriendelijke verkoopadviseur, het praatje, het kopje koffie met wat lekkers, de informatie over de Panamera en natuurlijk de proefrit. Dit brengen we nu naar u toe. Maar zou vierenzestig dit niet zelf willen ervaren?’

Nou graag. Dus stond er op een herfstachtige ochtend om elf uur, op de minuut af, een keurige jongeman voor de deur met een witte doos met Porschelogo voor de deur. “Goedemorgen”, dit is de showroom. Loopt u even mee om de Panamera te bekijken”?

Na een visuele controle van de Panamera en de vraag of verdere uitleg noodzakelijk was, werd mij een hele fijne dag gewenst met veel rijplezier. “Morgenochtend halen we de Panamera weer op”.

Tijd om de doos te openen

Het kopje koffie met iets lekkers, check. De informatie over de Panamera, check. De proefrit, check. Allemaal aanwezig.

Geloof het of niet, zelfs het praatje met de vriendelijke verkoopadviseur zit in de doos. Als je de QR code op de welkomstkaart scant (rechtsboven in de doos), nodigt de verkoopadviseur van je gekozen Porsche Centrum je via een video uit om plaats te nemen voor een praatje. Dezelfde experience als in de showroom inderdaad.

Koffie opdrinken

Autosleutel uit de doos halen

En genieten van dit prachtige uitzicht

Porsche brengt de showroom echt bij je thuis. Een hele bijzondere en leuke ervaring. Bovendien heb je een hele dag de Panamera tot je beschikking. Wil je dat nou zelf ervaren? Wees er dan snel bij. Dit kan nog tot half december via de Porsche Centra in Groningen, Leusden en Rotterdam.

Ik wens je alvast heel veel plezier.

Met dank aan Pon Porsche Import voor het mogelijk maken van deze mooie ervaring.