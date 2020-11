Hoe veel water, een Nederlands Coureur, en een Porsche Taycan in het Guinness World Records™ boek terecht komen

Na de vele records die Porsche de afgelopen decenia al behaald heeft, is de Porsche Taycan nu opgenomen in het Guinness World Records™ boek voor de langste drift met een elektrisch voertuig. En daar mogen we als Porsche liefhebbers trots op zijn, zeker omdat dit record door de Nederlandse coureur en Porsche instructeur Dennis Retera is neergezet op de baan bij het Porsche Experience Centre Hockenheimring.

Dennis Retera deed 210 ronden op de 200 meter lange driftcirkel zonder dat de voorwielen ooit in dezelfde richting stonden als de bocht. Na 55 minuten had de driftkoning in totaal 42,171 kilometer afgelegd. Door het voltooien van deze marathon afstand heeft Dennis zich, met een gemiddelde snelheid van 46 km/u, verzekerd van het wereldrecord voor de langste continue drift in een elektrische auto.

“Een aardige uitdaging aangezien de grip op de driftcirkel niet overal identiek is, maar wanneer de rijstabiliteitsprogramma’s worden uitgeschakeld, is een powerslide met de Taycan zeer eenvoudig, vooral natuurlijk omdat deze modelvariant uitsluitend via de achterwielen wordt aangedreven,” zegt Dennis Retera. “Er is altijd voldoende vermogen beschikbaar. Het zijn vooral het lage zwaartepunt en de lange wielbasis die zorgen voor stabiliteit gedurende de drift. Door het ontwerp van de auto en de precieze besturing is er te allen tijde volledige controle over de auto, zelfs wanneer je zijwaarts over de baan drift”.

Dennis Retera is tegenwoordig hoofdinstructeur bij het Porsche Experience Centre Hockenheimring, maar heeft een mooie carriere in karting, single seaters en endurance races. Zo reed Dennis in de Formule Ford waar hij 3 maal kampioen werd, de GT4 European series, het FIA GT3 European kampioenschap, de Blancpain Endurance Series en de European Le Mans Series. Met zijn ervaring en functie binnen het Porsche Experience Centre lag het dus ook voor de hand dat hij deze natte maar bijzonder gecontroleerde prestatie aan zijn c.v. zou toevoegen. “Toch was het ook erg vermoeiend voor mij om mijn concentratie hoog te houden gedrurende 210 ronden. Ik concentreerde me op het regelen van de drift met de besturing. Dit is efficiënter dan het gaspedaal gebruiken en vermindert het risico om te gaan tollen” voegt Dennis aan zijn relaas toe.

Het neerzetten van dit record vond plaats onder toezicht van Joanne Brent van Guinness World Records™. Joanne houdt al ruim vijf jaar toezicht op recordpogingen in allerlei categorieën. “We hebben al diverse driftrecords gehad, maar met een elektrische sportwagen is het ook voor ons iets heel bijzonders. Hier heeft Porsche echt baanbrekend werk geleverd.” zei ze.

De Guinness-expert documenteerde het record, met behup van een hele reeks technische hulpmiddelen en onafhankelijke deskundigen, met uiterste precisie. Voorafgaand aan de test heeft een landmeter de baan, met een diameter van 80 meter, tot op de millimeter nauwkeurig ingemeten. GPS en yaw rate sensoren in het voertuig werden gebruikt om de beweging en hoek van de Taycan vast te leggen. De auto moest in beweging en een constante drift blijven voor het record.

Een andere expert aanwezig tijdens de recordpoging was Denise Ritzmann. Voorafgaand aan Dennis’ zijn wereldrecord bevestigde zij, in opdracht van testorganisatie DEKRA, dat de Taycan voldeed aan alle technische eisen. Denise Ritzmann is geen onbekende en weet alles van driften als Europees drifting kampioen in 2018 en 2019. Tijdens de recordpoging was ze verantwoordelijk voor het observeren van de permanente drift van de Taycan. “Je kunt in één oogopslag zien of de voorwielen in een andere richting wijzen dan de bocht die de auto aflegt. Zolang dit het geval is, drift de auto” legt ze uit.

Naast de vele records die de Taycan al op naam heeft staan, zoals 3425 km afleggen in een 24 uurs continue rit op Nardo, 26 achtereenvolgende sprints van 0 naar 200 km/u of in 7:42 minuten rond de Nürburgring als volledig elektrische auto, is dit een prachtige prestatie waar we Porsche en Dennis Retera mee willen feliciteren.