Positieve Covid-19-tests: Porsche trekt negen fabrieksrijders terug voor 24h Nürburgring

Een flinke aderlating voor het 44e ADAC Total 24-Rennen Nürburgring van komend weekeinde: Porsche heeft al zijn fabriekscoureurs, negen in getal, die afgelopen week in Le Mans reden, teruggetrokken voor de race in de Eifel. De reden is een drietal positieve uitkomsten van Covid-19-tests, die afgelopen zondag na de 24-uursrace in Le Mans bij Porsche-medewerkers werden afgenomen.

De officiële mededeling van Porsche kwam gisteravond tegen middernacht. Direct daarna meldde het team Manthey Racing, dat de inzet van de fabrieks-Porsches in het FIA WEC en dus ook in Le Mans onder de vlag van het Porsche GT Team doorvoert, dat de Porsche 911 GT3 met het startnummer 911 voor de race op de Nürburgring was ingeschreven, is teruggetrokken. Oorspronkelijk hadden fabrieksrijders Julien Andlauer en Matt Campbell, alsmede Mathieu Jaminet en Porsche-testrijder Lars Kern met deze auto, onder de vele fans op de Nürburgring bekend onder de bijnaam ‘Grello’, in actie zullen komen.

Ook het team KCMG, dat met Richard Lietz, Patrick Pilet en Romain Dumas drie Porsche-fabrieksrijders op de Porsche met het startnummer 18 zou laten rijden, kan een streep door deze drie namen halen. De vierde rijder zou de Noor Dennis Olsen zijn, die niet in Le Mans was en theoretisch dus wel zou kunnen rijden. Romain Dumas zou als dubbelstarter ook met de KCMG-Porsche met het nummer 19 in actie komen, naast Edoardo Liberati, Alexandre Imperatori en Josh Burdon. Het ligt voor de hand dat KCMG de nummer 18 terugtrekt en Olsen in plaats van Dumas op de 19 laat rijden.

Het Frikadelli-team zag in een keer drie van de vier rijders verdwijnen.

Frikadelli Racing ziet met Matt Campbell, Michael Christensen en Kévin Estre ook in een keer drie van de vier rijders van de Porsche met het startnummer 31 verdwijnen. Hier blijft in theorie alleen de Belg Maxime Martin over, afgelopen weekeinde nog GTE-Pro-klassewinnaar in Le Mans met Aston Martin.

Ook het Falken-Porsche-team zit opeens met twee vacatures.

Bij Falken Motorsport is de deelname van Thomas Preining op de nummer 33 en Matteo Cairoli op de nummer 44 geschrapt. Preining zou samen rijden met Christian Engelhart, Sven Müller en Dirk Werner, Cairoli zou samen met Klaus Bachler, Peter Dumbreck en Martin Ragginger een team vormen.

“Voor ons staat de gezondheid van de mensen voorop”, verklaarde Fritz Enzinger, hoofd autosport bij Porsche. “Op grond van de actuele situatie is het voor ons volledig duidelijk, dat we onze sportieve doelstellingen achter het algemeen belang zetten. We zullen alles doen om onze klantenteams met inzetbaar personeel en de beschikbare fabrieksrijders maximaal te ondersteunen bij de komende race.”

Michael Christensen (l.) en Kévin Estre (m.) zouden met de Frikadelli-Porsche rijden. Dat Laurens Vanthoor (r.) komend weekeinde aan de IMSA-race op Mid-Ohio deelneemt, is onwaarschijnlijk.

Fabrieksrijders Laurens Vanthoor, Nick Tandy en Fred Makowiecki, die ook allemaal afgelopen weekeinde in Le Mans raceten, zouden komend weekeinde op de Mid-Ohio Sports Car Course in actie komen in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Officieel is over hun status nog geen mededeling gedaan, maar de beslissing laat zich raden…

Foto’s: Porsche AG