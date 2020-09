Larry ten Voorde, de nieuwe kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup!

De derde overwinning dit seizoen in de Porsche Mobil1 Supercup voor Larry ten Voorde.

Met een geweldige start finish race behaalde Larry ten Voorde zijn derde overwinning in de Porsche Mobil Supercup dit seizoen op Monza. Dit was de achtste en tevens laatste race van het seizoen, en met deze overwinning is Larry de derde Nederlander die zich kampioen mag noemen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Larry behaalde dit succes met het Nederlandse Team GP Elite dat dit jaar haar eerste volledige seizoen in de Supercup beleefde.

En wat een race was het. Met de snelste kwalificatietijd startte Larry van de polepositie. P1 de ideale uitgangspositie voor deze 15 ronden lange race op Circuit Monza. Maar er kon natuurlijk vanalles gebeuren tijdens de race. En er gebeurde genoeg.

En zo werd het ook een geweldig en vooral een super spannende race met maar liefst twee herstarten na twee safety-car-interventies. Tijdens de Start en twee herstarten wist Larry de kop te pakken en vast te houden. Bij de tweede herstart wist Larry vrijwel meteen een gat te creëren en zo zijn grootste concurrent Dylan Pereira achter zich te houden en te passeren in het puntenklassement. Larry reed een geweldig sterke race, waar hij ook nog de snelste rondetijd op zijn naam wist te zetten, en vanaf aanvang aan te domineren. Een zeer verdiende overwinning en kampioenschap voor hem en het GP Elite team uit de Rijp.

Monza Larry ten Voorde GP elite team

Derde Nederlandse Supercup-kampioen in wereld snelste merkencup.

Naast legendes als viervoudige Kampioen Patrick Huisman en tweevoudige kampioen Jeroen Bleekemolen is Larry Ten Voorde nu der derde Nederlandse Porsche Mobil 1 Supercup kampioen.

Patrick Huisman 1997, 1998, 1999, 2000

Jeroen Bleekemolen 2008, 2009

Larry Ten Voorde 2020

Larry “Never give up”

Larry meteen na de race

“Mijn allergrootste succes”, zei Ten Voorde. “In 2014, toen mijn carrière niet meer verder leek te gaan, deed ik allerlei klusjes voor Team GP Elite: auto’s wassen, koffiezetten, pylonnetjes opstellen bij circuitdagen… Om nu met GP Elite de titel te winnen, is fantastisch! De race verliep helemaal zoals ik had gehoopt: polepositie, een goede start, twee goede restarts achter de safety car, vooraan blijven, winnen. De auto was zó goed! Aan het begin van het seizoen was de auto nog niet optimaal, maar samen met Vincent van der Valk, mijn ingenieur, en het hele team hebben we hard gewerkt, waardoor we de auto zo neer konden zetten en nu het seizoen zo hebben kunnen afsluiten. Nooit opgeven, altijd door blijven knokken, dat werpt zijn vruchten af!”

Rookie-titel voor Max van Splunteren

Max van Splunteren; door het winnen van de titel in het rookie-klassement maakte Max het succes van GP Elite nog groter. Het rookie-klassement is bedoeld voor rijders die hun eerste volledige seizoen in de serie rijden. Laten we Max hier zelf even aan het woord;

Max v Splunteren

Max startte als 17e en eindigde de race na een aantal spannende duels als 13e. Daarmee behield hij zijn voorsprong in het rookie-klassement, en stelde deze title voor hem zeker. Wat ook een geweldige prestatie is.

GP Elite-rijders

Jesse van Kuijk en Daan van Kuijk eindigden deze race als 15e en 18e . Lucas Groeneveld werd bij de herstart in de zesde ronde in de Prima Variante in de rondte getikt en eindigde op de 20e plaats. Jaap van Lagen, uitkomend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, leek lange tijd op weg naar een top-tien klassering, maar doordat een steentje door zijn radiateur knalde en er koelvloeistof op de linker voorband lekte, viel Van Lagen terug naar de 17e plaats.

Deze grandioze successen van het Nederlandse Team GP Elite zijn uiteraard aanleiding tot volop tevredenheid bij teameigenaar Marc Schipper: “Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt. De eerste drie races hadden we de combinatie van auto, banden en rijder nog niet optimaal voor elkaar, maar we hebben met elkaar een enorme stap gezet. We gingen met veel vertrouwen naar Monza. Larry heeft het briljant gedaan: twee keer safety-car, twee keer goed weggekomen, vooral de tweede keer meteen een gat geslagen. Hij heeft een heel volwassen wedstrijd gereden, we zijn enorm trots op hem en natuurlijk ook op Max voor het winnen van de rookie-titel. Een kroon op het harde werk van het hele team!”

Ik wil graag onze Nederlandse rijders, Team GP elite bedanken voor een geweldig spannend en mooi seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup. En iedereen feliciteren met hun behaalde successen.