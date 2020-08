Larry ten Voorde na overwinning in Porsche Mobil 1 Supercup: “We hebben de ‘sweet spot’ geraakt”

Afgelopen zondag behaalde Larry ten Voorde op het circuit van Silverstone zijn eerste seizoenszege in de Porsche Mobil 1 Supercup. Het was tevens de eerste overwinning voor het Nederlandse Team GP Elite, dat dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de prestigieuze merkencup beleeft. Teamgenoot Max van Splunteren completeerde het succes met de tweede plaats algemeen en de winst in het ‘rookie-klassement’. “We hebben echt de ‘sweet spot’ geraakt”, stelt Larry ten Voorde, terugblikkend op het succes. Komend weekeinde komen Ten Voorde, Van Splunteren en de andere Nederlandse rijders Daan en Jesse van Kuijk, Lucas Groeneveld en Jaap van Lagen alweer in actie: dan wordt de vijfde race van het seizoen verreden, opnieuw op Silverstone.

“Het is best bijzonder wat er afgelopen weekeinde is gebeurd”, zegt Larry ten Voorde nu hij een paar dagen tijd heeft gehad om het succes te laten bezinken. “Vooral het feit dat we als team zo sterk hebben gepresteerd. We hadden het de eerste drie raceweekeinden van het seizoen best zwaar, maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken en er echt keihard aan gewerkt om de auto zo neer te zetten dat wij er als rijders ook hard mee konden rijden. Dat is de visie van de ingenieurs en de teammanager en dat viel dit weekeinde echt op zijn plaats. We hebben alles echt ‘ge-fine-tuned’ en de ‘sweet spot’ geraakt. In de kwalificatie reed ik de baan op, Max achter me aan en zo hebben we elkaar ook geholpen. Hij had de ‘slipstream’, maar kon tegelijk ook de andere rijders afstoppen die achter ons aan wilden. Dat voelde echt als een teamprestatie.”

In de race won Ten Voorde met een voorsprong van elf seconden, een marge van een omvang die in een competitieve klasse als de Porsche Mobil 1 Supercup bepaald niet gebruikelijk is. “Dat heb ik ook aan Max te danken”, verklaart hij. “Hij was bijna de hele race in gevecht, waardor ik kon uitlopen. Hoe hij gereden heeft, dat was klasse! We hebben dit echt als team neergezet, het voelt niet als een individuele prestatie.”

“Na de race is voor de race”

Nu zijn de voorbereidingen voor de komende wedstrijd alweer in volle gang. “Na de race is voor de race”, lacht Ten Voorde. “We zijn alweer druk bezig. Het grote tandwiel staat op scherp, maar de kleine tandwielen moeten blijven draaien en dat is waar we voor dit weekeinde weer aan werken. Ik had tussendoor nog wat dingen te doen, dus ik ben na de race naar huis gegaan en reis vandaag (donderdag) weer naar Silverstone.”

Ten Voorde benadrukt nogmaals hoe belangrijk de rol van het team bij het behalen van de resultaten is. “Voor mij persoonlijk gaat dat al terug tot 2014, toen ik met de racerij niet echt verder kwam en bij Team GP Elite hielp met klusjes: pylonen rechtzetten, auto’s wassen, koffie halen, dat soort dingen. Uiteindelijk zijn we samen gegroeid. Om dan nu bij het team te racen en de eerste overwinning in de Supercup binnen te halen is wel heel speciaal.”

“Bij Team GP Elite worden de coureurs ontlast”

Ten Voorde deed de afgelopen jaren ook ervaring op bij gerenommeerde Duitse teams als MRS en Project 1, die al jarenlang in de Porsche-merkencups actief zijn. Waar ligt volgens hem het grootste verschil in aanpak met Team GP Elite? “Kijk, die andere teams zijn ook heel goed”, haast hij zich te zeggen. “Daar kon ik mezelf ook in de kijker rijden en vooraan meestrijden. De snelheid, daar ligt het niet aan, maar het zijn vaak kleine dingetjes. De filosofie van GP Elite is ‘Drive to perfection’ en dat houdt in dat ze de coureurs een rol geven waarin we het beste uit onszelf kunnen halen. Daarmee voel ik me dit jaar mentaal en met alles wat eromheen hangt sterker dan ooit tevoren. En dat uit zich ook in de resultaten als team: in de Supercup heb ik nog nooit eerder met een teamgenoot één en twee gestaan en dat lukte nu dus wel. Dat helpt ons allemaal. Bij GP Elite worden de rijders heel erg ontlast, zodat we ons volledig kunnen focussen op het rijden en de afstelling, samen met de ingenieur. Dat zijn toch de dingen die het verschil kunnen maken.”

Op de vraag of het ook helpt dat hij met het team in het Nederlands kunt communiceren, lacht Ten Voorde: “Mijn Nederlands heeft ook altijd een beetje Twents erbij, maar het helpt zeker. Het team is voor 80, 90 procent Nederland. We hebben een paar mensen in het team die uit andere landen komen, als die erbij zijn, spreken we Engels, maar het werkt toch anders als je in je moedertaal communiceert. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Franse teams, waar voornamelijk Fransen werken. Ook dat zijn weer van die kleine dingen.”

Volgende race zondag 12.30 uur, live op Ziggo Sport en Eurosport

Met de komende wedstrijd, het tweede opeenvolgende optreden op het circuit van Silverstone, begint de tweede seizoenshelft in de Porsche Mobil 1 Supercup. In de tussenstand na vier van acht races gaat de Luxemburger Dylan Pereira aan de leiding met 80 punten, Larry ten Voorde staat met 72 punten op de tweede plaats. Aanstaande zondag start de race zoals gebruikelijk om 12.30 uur Nederlandse tijd (11.30 uur lokale tijd in Groot-Brittannië). De wedstrijd is live te zien via Ziggo Sport en Eurosport. Bij Ziggo Sport is er ook een voorbeschouwing met Robert Doornbos en Rob Kamphues vanuit Move in Amsterdam.

Bron; Pon Porsche