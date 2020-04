Stuurflippers voor de Porsche 911 Tiptronic; 996, 997, en Boxsters.

Nu de meesten van ons in deze moeilijke periode meer tijd hebben en we bijna nergens heen kunnen, zijn wij van 64 op zoek gegaan naar tips en tricks voor onze lezers. En hier is dan de volgende…..

De meeste eigenaren van de Porsches 911 type 996 en 997 tiptronic en Boxsters hand schakelen niet zo heel veel. Ja hand schakelen; want op de sturen van de Porsche Tiptronic 996, 997 en Boxsters zitten knoppen waarmee je handmatig kan schakelen als je dat zou willen. En ik spreek uit eigen ervaring, dat doe je eigenlijk niet vaak. Om een eenvoudige reden. De knoppen zijn ongemakkelijk te bedienen en het schakelt niet erg prettig waardoor het plezier van zelf willen schakelen alweer snel voorbij is.

Links het Mercedes stuur met donor Flippers. Rechts het 996 standaard stuur handgeschakelde

996 standaard stuur handgeschakelde

Tiptronic stuur 996

Tiptronic stuur 997

Tiptronic stuur 997

Foto sturen 996 997

Maar er is een oplossing. Een oplossing waardoor het schakelen een stuk leuker en sportiever wordt. FLIPPERS…. ja, flippers. Deze komen dan aan de achterzijde van je stuur en zijn veel beter te bedienen en te gebruiken dan de knoppen boven op de sturen van de 996 en 997 en de tiptronic Boxsters.

Maar hoe en waar kan je deze flipper upgrade laten doen. Robert Regterschot mochten wij volgen bij zijn stuuraanpassing door De Boef Motorsport Brakel waar ik ook mijn 996 stuur binnenkort laat doen.

Benodigdheden

Nu zijn er twee opties, je gebruikt je oude stuur met knoppen of een stuur van een handgeschakelde uitvoering. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Alleen al omdat je relatief gemakkelijk weer naar de standaard originele situatie terug kan. Dus benodigdheden zijn een driespaaks handgeschakeld stuur en flippers. Nu hoor ik enige Boxster rijders roepen, maar ik heb een vierspaakstuur! Het driespaakstuur past probleemloos in de Boxster maar dan heb je ook een nieuwe airbag nodig. Of je gebruikt een vierspaakstuur. Alleen vind ik dat net iets minder mooi er uitzien met flippers. De flipper; die komen van een Mercedes … stuur. Deze kan je met een beetje zoeken op het internet al voor € 50 tot € 75 gebruikt kopen. Het stuur van een handgeschakelde 996 of 997 is soms wat moeilijker, dat ligt echt aan de kleur. Heb je een zwart interieur dan is een driespaaksstuur van een handgeschakelde 996, 997 of Boxster makkelijker te vinden dan bijvoorbeeld een licht grijs lederen interieur zoals ik dat heb. Of je laat alles door De Boef Motorsport regelen. Maar daar betaal je dan ook voor.

De ombouw

Ten eerste moeten de flippers uit het Mercedesstuur worden uitgebouwd en gecontroleerd. Ten tweede moet het standaard handgeschakelde stuur worden omgebouwd of beter worden aangepast voor de flippers door aan de achterzijde precies op de juiste plaats twee uitsparingen te maken voor de flippers. Dat is wel even een nauwkeurig werkje. Ik ken een paar mensen die dat zelf gedaan, of beter geprobeerd hebben, waarvan een paar van deze hobbyisten een tweede stuur moesten aanschaffen. Dus het is niet even snel een paar gaten snijden en klaar.

Na de inbouw van de flippers is het uitbouwen van het Tiptronic stuur aan de beurt, waarna het nieuwe flipper stuur kan worden geplaatst en de airbag worden omgezet. Nog een laatste check op foutmeldingen en klaar.

Bij navraag bij Robert Regterschot waarom hij voor flippers is gegaan antwoordde hij; “Wat te doen …Als er niets aan je Porsche te doen is”.

“Tijdens de winterperiode heeft iedereen wel een moment van wat of hoe kan ik mijn perfecte Porsche verbeteren? Persoonlijk ben ik geen voorstander van grote modificaties… maar kijkend op Facebook kwam er een post voorbij van Porsche specialist Jelte de Boef uit Brakel van een stuurwiel met een ombouw naar flipper bediening voor de Tiptronic.”

“Contact met Jelte was snel gelegd en Jelte legde uit dat ik een Porschestuur en een Mercedesstuur met flippers moet verzorgen en dan zorgt hij voor de ombouw en de plaatsing. De benodigde stuurtjes waren snel gevonden vervolgens vakkundig aangepast door de Boef Motorsport. Op een lekker zonnig dag op pad naar Brakel voor de plaatsing ervan en een paar uur later weer op pad met een 996 Tiptronic met flipper bediening.”

DRUO6923

Ik heb Robert na een weekje schakelen gebeld en gesproken, en hij is meer dan tevreden over zijn flippers en kan het alleen maar aanraden.

Laatste dingetje, er zijn diverse flippers verkrijgbaar die men kan gebruiken. Dus adviseer ik om goed te kijken welke de juiste zijn voor jouw Porsche en dit misschien even met Jelte de Boef te overleggen.

NYAS8295

Bij deze bedanken wij Robert en Sebastiaan v Rijgersma voor de foto’s en video’s.

En de Boef Motorsport voor hun medewerking