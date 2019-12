Porsche 914/6 GT; deze Daytona winnaar passeert de veilinghamer

In januari staan de eerste grote veilingen weer op het programma, een mooie gelegenheid dus om alvast vooruit te blikken op de catalogi van de veilinghuizen. En laat deze Porsche met racehistorie in het oog springen.

914/6 GT

De Porsche 914 heeft niet de iconische status die de 911 heeft, maar de 914 stond zeker zijn mannetje op de circuits en dan in het bijzonder de 914/6 in GT uitvoering. Kort na de introductie van de 914 voor het grote publiek begon Porsche al aan het ontwikkelen van de motorsport variant. En zo was het dat de Rennsport afdeling al een prototype had nog voordat de eerste 914/6 uitvoeringen aan klanten geleverd werden. De 914/6 GT was geboren.

Porsche 914/4, Porsche 914/6, l-r, International Motor Show, Frankfurt, 1969, Porsche AG

Als klant kon je de 914/6 GT weliswaar naar wens laten bouwen, maar een aantal zaken waren onmiskenbaar typisch voor de 914/6 GT. Het gebruik van lichtgewicht materialen, en, de meest in het oog springende, de uitgebouwde wielkasten. Onderhuids profiteerde de Porsche van een verbeterde wielophanging, stijver chassis, betere remmen afkomstig van de 911 S en een grotere brandstoftank. Ook het twee liter 6 cilinder boxer blok was in diverse potente uitvoeringen beschikbaar. De krachtigste was gebaseerd op de Carrera 6 motor en was goed voor 210 pk. Een klein aantal 914/6’en kwam als GT uit de fabriek en daarnaast werden er een reeks naderhand omgebouwd naar GT specificaties.

1970 werd het debuutjaar voor de 914/6 GT. Tot de hoogtepunten van de 914/6 GT behoorden een zege in de GT klasse en een zesde plaats overall in de 24 uur van Le Mans op het conto van Guy Chasseuil en Claude Ballot-Lena. Een GT zege in de 24 uur van Daytona en een drievoudig podium in de Marathon de la Route.

Chassis 1017

Chassis 914 043 1017 was een van de 914/6’en die als GT af-fabriek kwam, met de dezelfde specs als de auto’s van het fabrieksteam van Porsche. In technische termen; voorzien van de krachtigste motor met twin spark ontsteking, Weber 46 IDA carburateurs en 906 nokkenassen. In de kleur ivoorwit leverde Porsche de 914/6 GT af aan de Franse importeur Sonauto die op hun beurt de auto afleverden aan de Frans-Canadese journalist en coureur Jacques Duval.

Duval’s 914/6 GT arriveerde in 1971 in Canada en was een van de eerste exemplaren in Noord-Amerika. Het circuit was vooralsnog nog niet in zicht want de Porsche stond eerst nog op de Montreal autoshow. Nadat Duval een sponsordeal met Sunoco overeengekomen was kreeg de auto een nieuwe livery en was het aan de technici om de Porsche raceklaar te maken.

24 uur van Daytona

Het circuitdebuut volgde op 30 en 31 januari voor de 24 uur van Daytona. Vier Porsches 914/6 GT verschenen in de Grand Touring 2500 klasse aan de start van de 24 uur. Chassis 1017 verscheen met nummer vijf aan de start, met coureurs Jacques Duval, George Nicholas en Bob Bailey. De race werd gedomineerd door de prototypes van Porsche en Ferrari en uiteindelijk was het een Porsche 917K van het Gulf-Wyer team die de overall zege pakte. Maar de kleine 2 liter 914/6 boekte een uitstekend resultaat met een overwinning in hun raceklasse en een zevende plaats overall.

Sebring was het volgende uitje op de kalender. De 12 uur werd in maart verreden, maar deze keer kampten de drie coureurs met technische problemen. Desondanks eindigde het trio op een nette vierde plaats in de raceklasse, achter twee Porsches 911 en de Brumos 914/6 GT met Gregg en Haywood. In Canada werd er nog enkele keren succesvol geracet voordat 1017 met pensioen ging.

Blijvende indruk

Een Porsche enthousiast kocht de auto, gaf hem een nieuwe kleur en maakte hem vervolgens meer geschikt voor de openbare weg. Daarna wisselde de Porsche opnieuw van eigenaar en kwam hij in handen van een fan die de Porsche in 1971 op Daytona had zien rijden. Een blijvende indruk achterlatend sloeg deze Porsche fan aan het verzamelen van Porsches 914/6 inclusief GT uitvoeringen. Chassis 1017 kwam in zijn bezit en werd vervolgens een aantal keer ingezet bij nationale autosport-evenementen. In 1991 volgde een uitnodiging om met de Porsche deel te nemen aan een historisch eerbetoon bij de 24 uur van Daytona dat jaar. Daarmee kreeg de auto zijn oude Sunoco livery weer terug. Chassis 1017 wisselde vervolgens nog twee keer van eigenaar om in handen van een Porsche enthousiast op het 2015 op het Amelia Island Concours d’Elegance op te duiken.

Verwachte opbrengst

Volgens het veilinghuis verkeert de Porsche in originele staat en is er een flinke hoeveelheid documentatie aanwezig met onder meer de inschrijvingspapieren voor de 12 uur van Sebring. De verwachte opbrengst? Ja, die is stevig, het veilinghuis rekent op 1 tot 1,3 miljoen dollar. Om eerlijk te zijn, zal het, denk ik, niet meevallen om in de buurt te gaan komen van dat bedrag. In 2018 ging er eveneens een 914/6 GT onder de hamer. Deze 914 is een door Porsche privateer racer Max Moritz naar GT specificaties omgebouwde 914/6. En dit was dan weliswaar de rally uitvoering en niet de meest krachtige zoals chassis 1017, maar met een verkooprijs van 241 duizend euro toch een aardige zak geld minder. De sleutel hier is Daytona.

Chassis 1017 wordt geveild door Gooding & Company op 17 en 18 januari in Scottsdale, Arizona. Meer nieuws over de veilingen in Scottsdale volgt snel.