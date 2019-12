Porsche vuil en vies? Win bij Vierenzestig een set van Sonax!

Wij zijn dol op alle Porsches. Deze keer willen we echter alleen Porsches die door het gebruik op de weg vuil zijn geworden en we willen foto’s van ze zien. Geen foto’s die van internet zijn geplukt, maar foto’s van je eigen Porsche die jij zelf hebt gemaakt.

Waarom willen we vuile Porsches zien?

Nee, niet gewrapt. Gewoon vies.

Foto’s van gepoetste, glimmende en smetteloze Porsches bestaan er genoeg. En die vinden we geweldig. En natuurlijk begrijpen wij van Vierenzestig de eigenaren die hun Porsche gedurende de winter lekker binnen stallen.

Maar deze keer willen we de foto’s van de doorrijders. Porsches die door weer en wind worden gereden, vies, vuil en misschien wel mat of wit uitgeslagen van het vuil, strepen over de carrosserie, velgen zwart van het vuil, ruiten waar je niet doorheen kunt kijken. Geweldig. Laat maar zien. Want….. weet je wat nou zo leuk is?

Wij mogen onder de inzenders een prijs verloten. Onze vrienden van Sonax stellen deze mooie schoonmaakset met tas ter beschikking.

Zoek of maak een foto van je eigen vuile Porsche, zet deze als reactie onder dit artikel, of onder dit artikel op onze Vierenzestig Facebook pagina. Belangrijk LIKE de facebookpagina van sonaxshop.nl.

Dus een reactie met foto van jouw vieze Porsche en onze vrienden Sonaxshop.nl op FB leuk vinden en je maakt kans op deze geweldige schoonmaakset. De inzending sluit op 31 december 23.59 uur. De uitslag zal in de eerste week januari 2020 bekend worden gemaakt. En de set wordt naar de winnaar opgestuurd. Zodat hij/zij het nieuwe jaar netjes voor de dag kan komen.







Dit is toch echt een gitzwarte, glanzende 911



Omdat we schone Porsches ook heel mooi vinden, zijn ook foto’s van je vuile Porsche tijdens de wasbeurt van harte welkom.

Her en der in het artikel zie je als voorbeeld de foto’s die de teamleden van 64 graag met je delen. Wij zijn heel erg benieuwd naar die van jullie.