Wat doen wij in onze vrijetijd? Kom we gaan naar Bochum XMAS sight seeing

Dat wij motorolie door onze aderen hebben lopen of Porsche ademen is misschien iets wat overdreven, maar het scheelt niet veel bij onze 64-teamleden. Robin is bijvoorbeeld constant bezig met het op zoek zijn naar de volgende Porsche die hij “nooit” zal wegdoen (grapje). We schrijven artikelen en testen auto’s, doen interviews en werken aan evenementen die we houden of aan evenementen waar Vierenzestig.nl aan meewerkt, zoals de Cars en Coffee tijden de 992 Endurance Cup op het circuit van Spa op 5 en 6 september 2025. De Cars & Coffee is op 6 september, dus zet deze datum alvast vast in je agenda.

Maar wij/ik bezoeken ook regelmatig andere evenementen, en niet alleen in Nederland. Afgelopen zaterdag was ik in Bochum Duitsland. Onassis had daar een XMAS sight seeing meeting. Op de locatie waren maar 70 parkeerplaatsen voor Porsches beschikbaar. En natuurlijk waren die online binnen enkele momenten vergeven. Maar gelukkig dacht een van mijn Duitse vrienden, de fotograaf Stefan Kleine Wolter, aan mij en had een kaart voor mij geregeld zodat ik met mijn auto toegang had. Nogmaals dankjewel Stefan!

En als je dan naar zo’n “Weihnachts”-meeting kan en mag, dan moet je ook in Weihnachts-look verschijnen. Dus richting de winkels om rollen tape te halen, kerstlampjes en een berg batterijen. Het idee was goed, maar nu de uitvoering nog. En zoals het dan gaat regende het constant en was het koud. Niet het weer om in de carport lampjes gaan staan plakken op de auto. Gelukkig kon ik zaterdag ochtend terecht waar het droog en warmer was. En dat in de bedrijfshal van Nederkoi waar ze van polyester oa zwembaden en filters maken verder verkopen ze Koi’s, koivoer, vijvers en tuin-bonsai.

Eerst de auto gewassen en meteen door en de hal in. Het bleek toch best wel een werkje te zijn. Elk lampje met een stuk tape vastplakken, want je wilt niet dat die tijdens het rijden op de lak gaan klapperen en de boel onderkrassen. Het was tenslotte toch snel zo’n 150 km rijden. Na het eerste snoer was de motivatie al wat minder …. maar even doorzetten. Twee grote rollen plakband, zes snoeren lichtjes en vier uur later had ik er wel genoeg van. Ik moest nog even langs huis omkleden, spullen pakken en dan richting Bochum waar het evenement om 16.00 uur begon. En ja hoor: ik rijd de hal uit en natuurlijk begint het te regenen. Nu was de vraag: houdt het plakband wel? De 15 kilometer naar huis bleef alles zitten. Dus “no guts no glory” en gaan met die banaan. En ja, het regende nog steeds. Soms wat minder en dan weer wat meer. Nee, de lampjes heb ik onder het rijden niet aangezet. Ik was al later weg en wilde geen gesprekken moeten voeren met de Autobahnpolizei. Na de gebruikelijke files was ik dan rond 17.00 op de bestemming. Een straat ervoor snel de verlichting aangezet. En op naar de ingang waar ik al meteen door diverse bekenden enthousiast begroet werd. Iedereen was enthousiast over de verlichting. Mensen maakten foto’s, lachten en verheugden zich en voor dat laatste doe je het.

Het evenement is georganiseerd door Tom van Onassis. Deze keer waren er diverse winkels open waar men diverse Onassis-merchandise kon kopen. Buiten stond een tent met Glühwein en een hamburger/pommeskraam. Maar de meeste gezelligheid kwam van de bezoekers, van wie de meesten met hun klassieke Porsche waren gekomen. Daarvan was een deel best bekend in de Duitse Porschescene, zeker de klassieke 911’s. En ja, er waren natuurlijk niet alleen luftgekühlte, maar ook wassergekühlte Porsches, zoals die van mij. Ik had parkeerplaats nummer 50, dus reed ik door naar achteren, maar werd meteen weer teruggestuurd en moest/mocht vooraan gaan staan. Hoe gaaf was dat… Na de begroetingen van vrienden en bekenden eerst maar een rondje langs alle auto’s. Bij Stefans Boxster bleek dat hij nog een bijrijder in de auto had… de man kwam mij vaag bekend voor … Nicole Lazotta had een gewei en rode neus op haar 986. En andere bekende een complete kerstboom met verlichting op het dak. Het leuke is dat ik weer een paar mensen heb leren kennen, dus was het ondanks het trieste weer een geslaagde avond. Op de terugweg was het gedaan met zachtjes regenen, maar alles is blijven zitten, zodat ik een dag later nog wat foto’s bij de plaatselijk kerststal kon maken. Ook via deze weg wensen het team van Vierenzestig Porsche Portal en ik jullie heel fijne feestdagen.

Foto’s en video’s: Ulf Schaumloeffel, Nicole Lazotta, Stefan Kleine Wolter, Alain Feld