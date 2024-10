Dirk Schouten kampioen Porsche Carrera Cup Benelux 2024

Dirk Schouten is de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux. In de laatste race van het seizoen, verreden op het Belgische Circuit Zolder, had de 23-jarige Nederlandse rijder van het team Q1 Trackracing genoeg aan de derde plaats om de titel veilig te stellen.

Schoutens Belgische team won ook de titel in het teamklassement. Paul Meijer (Hans Weijs Motorsport) en Kalle Rovanperä (RedAnt Racing) waren de respectievelijke racewinnaars in Belgisch Limburg. Sam Jongejan (Team RaceArt) en Domas Raudonis (Team GP Elite) waren de beide winnaars in het rookie-klassement, waarin Kobe Pauwels (D’Ieteren Luxury Performance) de titel behaalde. Jules Grouwels (Team RaceArt) was in beide races de best geklasseerde Pro-Am-rijder, de titel in deze categorie was voor Jani Käkelä (39 Racing).

Voor de zesde en beslissende ronde van het seizoen keerde de Porsche Carrera Cup Benelux terug naar België, waar de competitie in mei was gestart. Ditmaal vormde het Circuit Zolder het decor voor de elfde en twaalfde seizoensrace, verreden in het voorprogramma van de EuroNascar-serie. In alle klassementen was de titelstrijd nog open, wat een spannende ontknoping beloofde. Sacha Norden (JW Raceservice) en Kalle Rovanperä bepaalden het tempo in de vrije trainingen op vrijdag, met Kobe Pauwels en Domas Raudonis als beste ‘rookie’ en Jules Grouwels in beide sessies als beste Pro-Am-rijder.

TAG Heuer Pole Awards voor Kalle Rovanperä en Sacha Norden

De kwalificatie op zaterdagochtend moest tot tweemaal toe met de rode vlag worden onderbroken, maar werd beide malen hervat, zodat uiteindelijk alle 20 rijders een tijd konden neerzetten. Daarbij sloot Domas Raudonis aanvankelijk als snelste af, maar hij raakte naderhand zijn snelste tijd kwijt, omdat hij in bocht 6 de bandenstapels geraakt had. Daarmee eindigde Kalle Rovanperä bovenaan met een tijd van 1:30,617 minuten, gevolgd door Paul Meijer en Sacha Norden, Domas Raudonis als snelste ‘rookie’ en Dirk Schouten als leider in de tussenstand van het kampioenschap. Sam Jongejan en Kobe Pauwels behaalden de tweede en derde tijd bij de ‘rookies’, de Pro-Am-top drie bestond uit Jani Käkelä, Ziad Geris (PG Motorsport) en Jules Grouwels.

Sacha Norden behaalde de eerste plaats in het klassement van de op-één-na snelste rondetijden, waarmee de Nederlandse coureur zijn eerste pole-position in de Porsche Carrera Cup Benelux behaalde. Achter hem eindigden Rovanperä, Meijer en Schouten. Raudonis, Dréke Janssen (RedAnt Racing) en Kobe Pauwels vormden de top drie in de ‘rookie’-klasse, Ziad Geris, Jani Käkelä en Jules Grouwels waren de drie snelste rijders in Pro-Am.

Meijer houdt titelkansen in stand met winst op zaterdag

Voorafgaand aan de zaterdagsrace werden er twee formatieronden verreden vanwege de lage temperaturen. Toen het startlicht eenmaal uitdoofde, nam Paul Meijer bij de start de leiding ten koste van pole-sitter Rovanperä, wiens auto al voor de start kort bewoog, maar die vervolgens slecht weg kwam en ook Norden voor zich moest dulden. In de zesde ronde kwam het bericht dat Rovanperä van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd vanwege zijn valse start. Achter Meijer, Norden en Rovanperä streden Jongejan en Schouten om de vierde plaats, nadat Jongejan eerder al Benjamin Paque (D’Ieteren Luxury Performance) gepasseerd was toen de Belg kort naast de baan raakte en terugviel. Voor Meijer was er even een spannend moment toen hij in de 14e ronde buitenom een paaltje in de chicane schoot, maar dat bleef voor hem zonder gevolgen en zo werd hij na 20 ronden uiteindelijk als winnaar afgevlagd, op ruim een seconde voor Norden en op 6,266 seconden (inclusief tijdstraf) voor Rovanperä. Omdat Schouten niet verder kwam dan de vijfde plaats, verkleinde Meijer zijn achterstand in het kampioenschap tot 7,5 punten.

Jongejan was als vierde algemeen de best geklasseerde ‘rookie’, gevolgd door Raudonis als zesde algemeen en de Duitser Colin Jamie Bönighausen (Bas Koeten Racing), die ook sterk voor de dag kwam. Jules Grouwels scoorde maximale punten in het Pro-Am-rangschikking en verkleinde daarmee zijn achterstand in het puntenklassement op Jani Käkelä, die de race als tweede in de klasse afsloot, voor de Duitser Maik Rosenberg (Team GP Elite).

Beslissing in slotrace

Zo moest de laatste race van het seizoen de beslissing brengen. Rovanperä kwam bij de start het beste weg, voor Norden, Meijer en Schouten. Voor Norden was de hoop op een goede klassering van korte duur: in de openingsronde schoot hij bij de Terlaemenbocht rechtdoor en strandde in de afgrenzing van de baan, wat eerst leidde tot een ‘full-course yellow’ en vervolgens een interventie van de safety-car. Rovanperä leidde voor Meijer en Schouten, met Raudonis als beste ‘rookie’ en Grouwels als leider in de Pro-Am-klasse. In de zesde ronde werd de race weer vrijgegeven. De volgorde in de top drie bleef ongewijzigd, maar verderop in het veld werd er flink gestreden, met mooie duels en zij-aan-zij-gevechten.

Na 17 ronden kwam Rovanperä als winnaar over de eindstreep, voor Meijer en Schouten. Daarmee was Schouten zeker van de titel, een emotioneel moment voor de coureur. “Gisteren had ik het best zwaar, maar vandaag heb ik de knop omgezet en heb ik een sterke race gereden, volledig gefocust op het binnenhalen van de titel. De ontlading was groot: ik kwam huilend over de finish”, vertelde hij naderhand. “Dit betekent echt heel veel voor me, al mijn sponsors, de intensieve training die ik erin gestoken heb, dit is een prachtige beloning voor al die inspanningen.” Domas Raudonis was als vierde algemeen de beste ‘rookie’, gevolgd door Colin Jamie Bönighausen en Sam Jongejan, maar Kobe Pauwels won de ‘rookie’-titel. In Pro-Am behaalde Grouwels zijn tweede dagzege op rij, voor Käkelä en Geris, wat Käkelä de titel opleverde. Q1 Trackracing, het team van Dirk Schouten en Niels Langeveld, won de teamtitel.

“We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagd seizoen met kampioenen die hun titels stuk voor stuk meer dan verdiend hebben”, zei Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux. Tijdens het finaleweekeinde werd tevens de kalender voor volgend jaar gepresenteerd, opnieuw met zes evenementen van elk twee races. Gestart wordt er wederom in het voorprogramma van het FIA WEC op Spa-Francorchamps, op 9 en 10 mei. Alle informatie is te vinden op www.carreracupbenelux.com. De races van het finale weekeinde zijn vanaf 15 oktober te zien via Ziggo Racing.