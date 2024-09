Ten Voorde voor de derde keer kampioen Porsche Mobil 1 Supercup, De Haan wint rookie-titel

LEUSDEN (2 september 2024) – Larry ten Voorde is de nieuwe kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Voor de Nederlandse coureur van het Franse team Schumacher CLRT was de tweede plaats in de slotrace van het seizoen op het Autodromo Nazionale Monza ruimschoots genoeg om de titel veilig te stellen. Na 2020 en 2021 is het voor Ten Voorde de derde kampioenstitel in de meest prestigieuze internationale merkencup van Porsche. Ook de titel in het ‘rookie’-klassement voor nieuwkomers in de serie ging naar een Nederlandse rijder: hier eindigde Robert de Haan (BWT Lechner Racing) na een spectaculaire finale bovenaan.

Met de titelwinst van Larry ten Voorde wordt er voor de negende keer in de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup een Nederlander kampioen in de serie. Patrick Huisman is met vier opeenvolgende titels (1997 tot en met 2000) nog steeds recordhouder, Ten Voorde is nu samen met de beide Duitsers René Rast (2010 tot en met 2012) en Michael Ammermüller (2017 tot en met 2019) een van de drie rijders die de titel driemaal gewonnen heeft. Jeroen Bleekemolen won tweemaal de titel, in 2008 en 2009.

Ten Voorde emotioneel na “laatste Porsche Supercup-titel”

Voor Ten Voorde is zijn derde kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup de bekroning van een sterk seizoen, waarin hij vijf van de acht verreden races op zijn naam schreef. “Dit betekent echt heel veel voor me”, zei Ten Voorde. “Ik ben best nog wat emotioneel ben het allemaal nog een beetje aan het verwerken. De weg naar de derde titel was zeker niet makkelijk, maar laat wel weer mijn motto zien, dat ook op mijn arm staat: ‘Never give up’. Ik moest er echt heel diep voor gaan. Ik heb voor dit jaar de overstap gemaakt naar een nieuw team, ben ze heel dankbaar en dat is wederzijds. Ik heb veel geleerd, moest veel dingen aanpassen, zoals mijn rijstijl met de auto.”

Een herhaling zit er volgens Ten Voorde niet in: “Dit is zeker mijn laatste titel in de Supercup, want ik wil verder, maar het is wel een titel die ik heel graag wilde en dat is gelukt! Ik ben er zeer dankbaar voor, dank ook aan iedereen die ertoe heeft bijgedragen dat ik nu sta waar ik sta. Ik heb alles gegeven en ben nu blij en trots!” Ten Voorde is de succesvolste Europese Porsche-merkencupcoureur, want hij staat ook aan de leiding in de tussenstanden van de Duitse en Italiaanse Porsche Carrera Cup, waarin hij op weg is naar zijn respectievelijk vierde en tweede titel, terwijl hij afgelopen maand als gastrijder ook twee overwinningen in de Porsche Carrera Cup Benelux behaalde.

Boerekamps ook in Monza gastrijder, eerste pole-position De Haan

Naast de vijf Nederlandse rijders die het volledige seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup reden, stond tijdens de finalerace op het circuit van Monza net als een week eerder op Zandvoort ook Wouter Boerekamps als gastrijder weer aan de start, opnieuw bij Team GP Elite. In de vrije training op vrijdag was Huub van Eijndhoven (Uniserver by Team GP Elite) met de derde tijd de snelste Nederlander. Robert de Haan was vierde, ook Kas Haverkort (Uniserver by Team GP Elite) als zevende, Jaap van Lagen (Dinamic) als achtste en Larry ten Voorde als negende eindigden in de top tien. Boerekamps sloot de sessie als 21e af.

In de kwalificatie op zaterdag eindigde Kas Haverkort bovenaan, maar bij de technische controle naderhand bleek dat de wagenhoogte van zijn auto net onder het reglementair voorgeschreven minimum lag, waardoor hij naar het eind van het veld werd teruggezet. De pole-position was daarmee met een tijd van 1:48,531 minuten voor Robert de Haan, op 0,04 seconde gevolgd door Ten Voorde. Huub van Eijndhoven kwalficeerde zich als zesde, Jaap van Lagen reed de tiende tijd, drie plaatsen voor Boerekamps.

Turbulente race met drie safety-car-interventies. De Haan wint “rookie” titel

Bij de start van de race nam Ten Voorde direct de leiding voor zijn Franse teamgenoot Alessandro Ghiretti, pole-sitter De Haan viel wat terug. Al in de eerste ronde kwam de safety-car in actie, nadat Ariël Levi in de tweede Lesmo-bocht van de baan geraakt was. In de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven. Twee ronden later passeerde Ghiretti Ten Voorde en nam zo de leiding over, De Haan probeerde ook een aanval, maar bleef op de derde plaats. Twee ronden later ging het mis voor de Italiaan Aldo Festante, die strandde in de Prima Variante. Dat leidde tot de tweede interventie van de safety-car, met herstart in de negende ronde. Direct daarna vocht De Haan een duel uit met zijn Britse teamgenoot Harry King, waarbij de Nederlander terrein verloor. King schoof op naar de derde plaats achter Ghiretti en Ten Voorde, Van Eijndhoven klom direct achter King op naar de vierde plaats. De Haan was zevende, Van Lagen achtste en Boerekamps negende. In de elfde ronde kwam de safety-car voor de derde keer in actie na een excursie van de Italiaan Simone Iaquinta.

Omdat de beschikbare tijd inmiddels bijna was afgelopen, restte er bij de herstart in de 14e ronde nog één ronde. Porsche-fabrieksjunior Ghiretti werd uiteindelijk voor het eerst in de Supercup als racewinnaar afgevlagd, voor Ten Voorde en King. Daarmee was Ten Voorde zeker van de kampioenstitel. Huub van Eijndhoven werd als vijfde geklasseerd, Robert de Haan en Wouter Boerekamps eindigden respectievelijk als zevende en achtste. Dat was voor De Haan genoeg om de ‘rookie’-titel te winnen, omdat zijn enig overgebleven rivaal, Kas Haverkort, na een sterke inhaalrace onbeloond bleef, want hij werd in de slotronde van de baan gereden. De Haan was blij met zijn succes: “Deze titel was ons doel voor dit seizoen, die is nu binnen! De race van vandaag was matig, maar we gaan ons nu focussen op de Supercup van volgend jaar, dan gaan we ons vol focussen op de algemene titel!” Jaap van Lagen werd ook in de slotfase geraakt door een concurrent en sloot de race als 25e af, Haverkort werd als 29e geklasseerd.

Daarmee kwam er een einde aan wederom een fraai en geslaagd seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup, met Nederlandse winnaars in beide rijdersklassementen en fraaie Nederlandse overwinningen en podiumsuccessen.