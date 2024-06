Porsche op pole-position, klaar voor de 24 Uur van Le Mans

Het zal niemand ontgaan zijn: dit weekeinde wordt de 92e editie van de 24 Uur van Le Mans verreden. Porsche, sinds vorig jaar weer terug in de topklasse van het FIA WEC, streeft naar de 20e algehele overwinning in de Franse klassieker. Vierenzestig.nl is ter plekke en geeft daags voor de race een overzicht van de stand van zaken.

In een race over 24 uur zijn startposities natuurlijk niet cruciaal, maar het is zeker geen nadeel om vooraan het veld te starten. Bij Porsche heerste dan ook blijdschap en tevredenheid, nadat Kévin Estre met een fabuleuze slotronde in de allerlaatste seconden van de hyperpole-kwalificatiesessie op donderdagavond de pole-position binnenhaalde. “Dat is vooral goed voor het team: ze weten dat de auto het kan, dat de snelheid er is”, zei Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach naderhand in gesprek met Vierenzestig.nl. “Aan de andere kant moet je ook bedenken dat deze race niet gewonnen wordt door de snelste auto, maar door de auto die het beste door de 24 uur heen komt, geen fouten maakt, niet betrokken raakt bij aanrijdingen, geen straffen oploopt door ‘track limits’. Dat is de beslissende factor.”

Dat van de drie fabrieks-Porsches alleen de auto met het startnummer 6, gereden door Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor, zich via de kwalificatie voor de hyperpole-sessie met de acht snelste teams wist te plaatsen, kwam voor velen toch wel als een verrassing, omdat Porsche door de meesten als favoriet voor de race beschouwd wordt. Met name de Cadillacs toonden in Le Mans een opmerkelijke snelheid. Van de drie Porsches die door klantenteams worden ingezet, wist de nummer 12-auto van het Britse Hertz Team Jota met Will Stevens, Norman Nato en Callum Ilott zich voor de hyperpole te plaatsen, maar doordat Ilott op woensdagavond in de slotfase van de vrije training crashte en daarbij de monocoque beschadigde, moest het team een nieuwe auto opbouwen, waardoor de Porsche met het startnummer 12 niet bij de hyperpole in actie kwam.

In de hyperpole-sessie, die met nog zeven minuten en 41 seconden te gaan onderbroken werd met de rode vlag nadat de Belg Dries Vanthoor (de jongere broer van Porsche-fabrieksrijder Laurens) met zijn BMW van de baan geraakt was, leek de nummer 3-Cadillac met lokale held Sébastien Bourdais lange tijd op weg naar de pole-position, maar toen de sessie na de onderbreking weer hervat was, dook eerst Alex Lynn met de nummer 2-Cadillac onder de tijd van Bourdais, terwijl korte tijd daarna Kévin Estre met een geweldige ronde de pole-position voor Porsche veiligstelde. Voor het merk was het de 19e pole-position in de historie van Le Mans en de eerste sinds Neel Jani in 2016 met de 919 Hybrid. Aan het eind was het nog even spannend, toen Estre een prototype uit de langzamere LMP2-categorie moest passeren, maar zijn tijd van 3:24,634 minuten was genoeg voor de beste startplaats.

De blijdschap bij Estre was uiteraard groot, voor hem was het zijn eerste pole-position in Le Mans: “Het gevoel om in Le Mans op pole-position te staan, is niet te beschrijven. Aan het eind was het heel gestresst, er was nauwelijks nog tijd voor twee snelle ronden en bovendien had ik nauwelijks nog brandstof, maar het was ongelooflijk gaaf, de Porsche 963 te rijden met banden in het optimale venster. Ik heb de ronde gewoon eruit geperst. Ik ben heel trots, zowel op de pole-position als op het geweldige werk van ghet hele team in de afgelopen maanden!”

Roger Penske, oprichter van de Penske Corporation, die het fabrieksteam in een joint-venture met Porsche runt, stak zijn blijdschap ook niet onder stoelen of banken: “Wat een dag voor Porsche Penske Motorsport! Vorig jaar kwamen we naar Le Mans en zaten we er niet bij. Nu ziet het er heel anders uit, en dat is de verdienste van iedereen in het team, de medewerkers van Porsche Motorsport en onze sterke partners. De ongelooflijke ronde van Kévin geeft ons allemaal op weg naar de 24 Uur van Le Mans nog eens een enorme boost.”

In de GT3-klasse was de nummer 92 van het team Manthey PureRxcing de enige 911 die zich voor de hyperpole-sessie wist te plaatsen. Rijder Alex Malykhin reed de tweede tijd in de klasse. De andere Manthey-Porsche, de nummer 91 waarin ook Morris Schuring in actie komt, start als 16e GT3-auto. “Jammer dat het niet gelukt is om in de hyperpole te komen, maar het zat ook allemaal wel heel dicht bij elkaar”, zei Schuring. “Bovendien zegt de startplaats bij een 24-uursrace ook niet zoveel, er kan in zo’n lange race veel gebeuren.”

De startplaatsen van de Porsches voor de race:

1e plaats: Porsche 963 #6, Estre / Lotterer / L. Vanthoor

8e plaats: Jota-Porsche 963 #12, Stevens / Nato / Ilott

10e plaats: Porsche 963 #5, Campbell / Christensen / Makowiecki

14e plaats: Proton-Porsche 963 #99, Jani / Tincknell / Andlauer

17e plaats: Jota-Porsche 963 #38, Rasmussen / Hanson / Button

19e plaats: Porsche 963 #4, Jaminet / Nasr / Tandy

41e plaats (2e GT3): Manthey PureRxcing-Porsche 911 GT3 R #92, Malykhin / Sturm / Bachler

55e plaats (16e GT3): Manthey EMA-Porsche 911 GT3 R #91, Shahin / Schuring / Lietz

Op vrijdag om 13.30 uur vond de traditionele persconferentie van Porsche plaats in het ‘Welcome’-centrum in de paddock van het circuit. Voor zo’n 300 internationale mediavertegenwoordigers en gasten van Porsche presenteerden de Duitse Eve Scheer en de Brit Toby Moody een gevarieerd programma met diverse interviewpartners. De fabriekscoureurs kwamen allemaal op het podium, daarnaast sportdirecteur Laudenbach, Michael Steiner als lid van de raad van bestuur, Roger Penske en ook Will Stevens en Julian Andlauer als vertegenwoordigers van de klantenteams in de hypercars, Hertz Team Jota en Proton, plus Nicki Raeder en rijder Richard Lietz namens het GT3-team Manthey. Er werd gesproken over de verwachtingen voor de race en de ervaringen tot nu toe, waarbij het optimisme duidelijk werd, maar alle betrokkenen tegelijkertijd wezen op het hoge niveau van de concurrentie.

Hertz Team Jota-coureur Will Stevens gaf ook informatie over de stand van zaken rond de opbouw van het nieuwe chassis voor de Porsche 963 met het startnummer 12, die nodig was na de crash van coureur Callum Ilott in de vrije training van woensdagavond. “Het team heeft keihard gewerkt, voor al die mensen is het de 72 Uur van Le Mans”, zei hij. De auto is echter zodanig klaar, dat er vrijdagmiddag een functietest kan worden gedaan op het naast het circuit gelegen vliegveld, waarna de auto kan worden ingezet tijdens de race.

De verwachtingen zijn hooggespannen. De race start zaterdag om 16.00 uur, voetbalheld Zinédine Zidane geeft het startsein. In Nederland is de race te volgen via Eurosport en RTL7.